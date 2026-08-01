Miss Grand Vietnam 2026 đã tìm ra chủ nhân chiếc vương miện là Emoura Phạm - 26 tuổi mang hai dòng máu Việt - Anh. Cô sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2026 tại Ấn Độ.

Emoura Phạm sống tại Việt Nam từ nhỏ, đến năm 15 tuổi sang Mỹ học phổ thông và theo học chương trình Associate in Arts tại Irvine Valley College, California. Cô có gương mặt cá tính, sắc sảo, sở hữu chiều cao 1,7m với số đo ba vòng 79-59-92cm.

Ngô Bảo Ngọc (TPHCM) giành ngôi Á hậu 1, đồng thời sẽ đại diện Việt Nam tại MGI Allstars mùa 2. Á hậu 2 thuộc về Võ Đoàn Bảo Hà (Đồng Nai). Phan Lê Kim Ngọc (Cần Thơ) nhận ngôi Á hậu 3. Trịnh Yến Nhi (Đắk Lắk) giành danh hiệu Á hậu 4.

Emoura Phạm trong giây phút đăng quang.

Mở màn đêm thi, ban tổ chức trao các giải phụ. Ở hạng mục Người đẹp Tài năng, Phan Cẩm Nhi (SBD 224) và Nguyễn Quế Khanh (SBD 678) cùng được xướng tên. Nguyễn Thị Diễm Quyên (SBD 001) thắng giải Người đẹp Thời trang, ghi tên vào Top 20. Giải Người đẹp Biển do giám khảo bình chọn thuộc về Trịnh Yến Nhi (SBD 369).

Top 20 Miss Grand Vietnam 2026 gồm: Hồ Thị Hoàng Huyên (SBD 178), Phan Cẩm Nhi (SBD 224), Nguyễn Quế Khanh (SBD 678), Nguyễn Thị Diễm Quyên (SBD 010), Trịnh Yến Nhi (SBD 369), Emoura Phạm (SBD 106), Lê Thị Trang (SBD 818), Nguyễn Huỳnh Ngọc Yến (SBD 305), Nguyễn Dương Quỳnh (SBD 019), Mai Bảo Hân (SBD 168), Nguyễn Thị Kim Anh (SBD 578), Võ Đoàn Bảo Hà (SBD 145), Phan Lê Kim Ngọc (SBD 303), Đỗ Trần Tuệ Anh (SBD 102), Nguyễn Ngọc Phương Thảo (SBD 055), Ngô Bảo Ngọc (SBD 284), Trần Thị Thoa Thương (SBD 116), Lê Thị Tường Vy (SBD 182), Trương Khánh Kiều Anh (SBD 169) và Mai Trâm Anh (SBD 036). Suất cuối cùng thuộc về Mai Trâm Anh - đại diện Hà Tĩnh, chiến thắng Người đẹp Biển do khán giả bình chọn.

Top 20 trình diễn áo tắm:

Tấm vé đầu tiên vào Top 15 thuộc về thí sinh chiến thắng Grand Business Award (Thử thách bán hàng) - Emoura Phạm (SBD 106).

Các thí sinh trong phần thi áo tắm.

14 gương mặt còn lại lần lượt được gọi tên: Hồ Thị Hoàng Huyên, Phan Cẩm Nhi, Trịnh Yến Nhi, Mai Bảo Hân, Nguyễn Thị Kim Anh, Võ Đoàn Bảo Hà, Phan Lê Kim Ngọc , Đỗ Trần Tuệ Anh, Nguyễn Ngọc Vân Thảo, Ngô Bảo Ngọc, Trần Thị Thoa Thương, Lê Thị Tường Vy, Trương Khánh Kiều Anh. Nguyễn Quế Khanh là thí sinh cuối cùng được gọi tên, khép lại top 15 để bước vào phần thi trang phục dạ hội.

Top 15 trình diễn trang phục dạ hội:

Bên cạnh việc xác định top 15 chung cuộc, ban tổ chức trao giải phụ: Trình diễn catwalk xuất sắc nhất - Mai Bảo Hân; Ứng xử tiếng Việt - Đỗ Trần Tuệ Anh; Ứng xử tiếng Anh - Trương Khánh Kiều Anh; Video giới thiệu ấn tượng nhất - Nguyễn Thị Kim Anh.

Top 15 trình diễn trang phục dạ hội.

Sau phần thi trang phục dạ hội, BTC công bố top 10 chung cuộc: Phan Cẩm Nhi (Phú Yên), Trịnh Yến Nhi (Đắk Lắk), Nguyễn Thị Kim Anh (Hưng Yên), Phan Lê Kim Ngọc (Cần Thơ), Đỗ Trần Tuệ Anh (Hà Nội), Võ Đoàn Bảo Hà (Đồng Nai), Trần Thị Thoa Thương (Đà Nẵng), Ngô Bảo Ngọc (TPHCM) và Emoura Phạm (TPHCM). Vị trí thứ 10 thuộc về thí sinh chiến thắng hạng mục Người đẹp được yêu thích nhất - Mai Trâm Anh (Hà Tĩnh).

Top 10 bước vào phần thi thuyết trình về hòa bình với chủ đề: Tổ quốc hưng thịnh. Sau phần thuyết trình, top 5 được công bố gồm: Phan Lê Kim Ngọc, Võ Đoàn Bảo Hà, Ngô Bảo Ngọc, Emoura Phạm, Trịnh Yến Nhi.

Cùng nhận câu hỏi chung: Nếu có cơ hội giới thiệu với những người bạn nước ngoài về TPHCM, bạn sẽ nói điều gì?, top 5 Miss Grand Vietnam 2026 đã mang đến các góc nhìn khác nhau, từ lịch sử, văn hóa, con người đến khát vọng phát triển của thành phố.

Bảo Hà giới thiệu TPHCM là "siêu đô thị với trái tim ấm áp". Cô nhắc về lịch sử Sài Gòn - Gia Định như vùng đất luôn rộng mở, hình thành nên những phẩm chất đặc trưng của người dân là bao dung, hào sảng và nghĩa tình. Với góc nhìn của một kỹ sư logistics, Bảo Hà cho rằng TPHCM là đầu tàu kinh tế, phát triển nhanh nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa và sự tử tế, giúp bạn bè quốc tế cảm nhận một Việt Nam năng động, thịnh vượng và yêu chuộng hòa bình.

Phan Lê Kim Ngọc lựa chọn hình ảnh "thành phố không ngủ" để khắc họa TPHCM. Theo cô, đây là nơi hội tụ của trải nghiệm, cơ hội và sự phát triển, là vùng đất để người trẻ hiện thực hóa ước mơ. Kim Ngọc cũng nhấn mạnh TPHCM là trung tâm kinh tế hàng đầu Việt Nam với nhiều cơ hội đầu tư, việc làm, đồng thời gây ấn tượng với du khách bởi sự thân thiện, hào sảng của người dân và nền ẩm thực phong phú.

Ngô Bảo Ngọc không chỉ nhắc đến vai trò đầu tàu kinh tế của thành phố mà còn kể về những điều bình dị làm nên bản sắc TPHCM như những con hẻm nhỏ, xe hủ tiếu gõ, ổ bánh mì, ly cà phê sữa đá hay những buổi đi xem kịch, cải lương cùng gia đình. Theo Bảo Ngọc, chính tinh thần dám nghĩ, dám làm của người dân đã truyền cảm hứng để thế hệ trẻ không ngừng vươn lên.

Emoura Phạm lại lựa chọn giới thiệu TPHCM qua năng lượng, nhịp sống và con người. Cô cho rằng sức hút của thành phố không nằm ở các địa danh hay cẩm nang du lịch mà ở cảm giác bình yên trong những con hẻm, sự sôi động của trung tâm và đặc biệt là sự tử tế, hiếu khách của người dân. Theo Emoura, chính những điều đó khiến nhiều du khách yêu mến TPHCM và luôn muốn quay trở lại.

Trong khi đó, Yến Nhi kể câu chuyện của chính mình khi rời Đắk Lắk đến TPHCM năm 18 tuổi chỉ với một chiếc vali. Cô khẳng định TPHCM không chỉ là đầu tàu kinh tế mà còn là "đầu tàu của khát vọng", nơi trao cơ hội để người trẻ thay đổi cuộc đời. Theo Yến Nhi, sức mạnh của thành phố không chỉ đến từ những công trình hiện đại mà còn từ ý chí và tinh thần không ngừng vươn lên của con người, góp phần đưa Việt Nam vươn xa trên trường quốc tế.

Ở phần thi ứng xử dành cho Top 2, hai thí sinh cùng nhận câu hỏi: "Theo bạn, hoa hậu cần cống hiến cho cộng đồng như một nghĩa vụ bắt buộc hay đó là sự tự nguyện?".

Cả Emoura Phạm và Ngô Bảo Ngọc đều thống nhất việc cống hiến phải xuất phát từ sự tự nguyện và tấm lòng chân thành. Emoura Phạm cho rằng nếu thiếu đi sự tự nguyện và đam mê, việc phục vụ cộng đồng sẽ trở thành gánh nặng, trong khi các hoạt động vì xã hội cần được thực hiện bằng tình yêu thương và mong muốn cống hiến từ trái tim.

Ngô Bảo Ngọc nhấn mạnh tinh thần phụng sự không phụ thuộc vào danh hiệu hoa hậu mà bắt nguồn từ ý thức của mỗi cá nhân. Theo cô, bất kỳ ai, ở bất cứ độ tuổi hay hoàn cảnh nào đều có thể đóng góp cho cộng đồng nếu mang trong mình sự tử tế và trái tim biết sẻ chia.

Ảnh, video: BTC