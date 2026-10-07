Hoa hậu Emoura Phạm xoay người, đổi hướng và phối hợp với đạo cụ, kết hợp ánh mắt, biểu cảm dù phải mang trên người thiết kế có trọng lượng 20kg trong phần thi "Trang phục dân tộc''.

Chiều 7/10 diễn ra phần thi Trang phục dân tộc của Miss Grand International 2026. Đại diện Việt Nam Emoura Phạm mang lên sân khấu thiết kế Vinh quy bái tổ, tác phẩm từng đoạt giải Nhất cuộc thi The Grand National Costume trong khuôn khổ Miss Grand Vietnam 2026.

Ý tưởng của bộ trang phục xuất phát từ nghề làm ngựa giấy truyền thống. Đoàn ngựa sóng đôi được dùng như biểu tượng của vinh hiển và lòng tri ân cội nguồn, gợi lại tinh thần dòng tranh dân gian Giám mã, đi cùng bảng màu đặc trưng phương Đông.

Emoura Phạm trình diễn trang phục dân tộc.

Trên sân khấu, Emoura giữ nhịp diễn chắc chắn, chủ động điều khiển từng chuyển động để làm nổi bật kết cấu của trang phục. Cô thực hiện các động tác xoay người, đổi hướng và phối hợp với đạo cụ, kết hợp ánh mắt, biểu cảm dù phải mang trên người một thiết kế có trọng lượng 20kg.

Phần trình diễn của Emoura Phạm:

Bên cạnh Vinh quy bái tổ, phần thi Trang phục dân tộc năm nay ghi nhận nhiều thiết kế có quy mô lớn, khai thác biểu tượng kiến trúc và thiên nhiên. Đại diện Cộng hòa Séc gây chú ý với bộ trang phục tái hiện chiếc đồng hồ thiên văn nổi tiếng của thủ đô Praha, gồm mặt số khổng lồ, 2 cánh cửa chạm trổ màu vàng và bệ đỡ có bánh xe. Albania chọn hình ảnh tòa lâu đài với hàng chục ngọn tháp nhọn gắn sau lưng, đi cùng váy xẻ ánh kim và áo choàng voan cam.

Người đẹp Pety Juarez hoá thân thành chú vẹt đuôi dài với đôi cánh xòe rộng phối đỏ, vàng, tím trong khi Colombia trình diễn bộ cánh lông vũ nhiều tầng màu sắc nhiệt đới. Brazil vừa phất quốc kỳ vừa xoay chiếc váy xòe xếp lớp lá.

Các thí sinh đa sắc trong đêm trình diễn.

Một số thí sinh lựa chọn cách tiếp cận vui nhộn hoặc giàu tính kể chuyện. Đại diện Australia đứng trên ván lướt sóng, tạo dáng như đang lướt giữa con sóng bằng voan trắng phía sau. Chủ nhà Thái Lan tái hiện hình ảnh người nông dân mùa gặt với chiếc liềm, bó lúa và những chuỗi hoa cúc vạn thọ rực rỡ.

Hoa hậu Chile nổi bật với bộ đồ liền thân trắng đính đá, phần lưng là khối lông vũ bạc kèm hình chú gà trống, còn Costa Rica xuất hiện với các quả cầu ngọc trai tỏa ra quanh người. Paraguay chọn trang phục đỏ ôm sát điểm hoa tím, trong khi Nepal mang đến màn trình diễn đậm tính kịch, với tấm khăn lớn lấm vết đỏ và biểu cảm đau buồn trên sân khấu.

Nhiều biểu tượng văn hóa được các thí sinh mang đến cuộc thi.

Màn trình diễn của Nepal mang sắc thái khác hẳn. Bộ trang phục mang tên Những giọt nước mắt của mẹ thiên nhiên được giới thiệu là lời tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng trong các trận lũ quét tại quốc gia này.

Hình tượng ám ảnh của hoa hậu Nepal.

Những vệt nước mắt chảy dài trên trang phục tượng trưng cho thiên nhiên đang khóc thương con người, đồng thời cảnh báo hậu quả ngày càng nặng nề của biến đổi khí hậu. Hoa văn truyền thống và trang sức trên bộ đồ được dùng để nói về di sản văn hóa cùng sức chịu đựng của người dân Nepal. Thông điệp hoa hậu Nepal muốn gửi gắm là biến nỗi đau thành hy vọng, kêu gọi bảo vệ thiên nhiên, hành tinh và con người.

Bán kết Miss Grand International 2026 diễn ra lúc 20h tối 7/10, chung kết tổ chức ngày 10/10.

Ảnh, video: MGI