Emoura Phạm nổi bật ở vòng phỏng vấn kín Miss Grand International 2026 với chữ B thứ 5 - cây cầu, bên cạnh câu chuyện của thí sinh Tanzania, Mexico, Paraguay.

Vòng phỏng vấn kín Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International 2026) diễn ra chiều 4/10. Đây là nơi các thí sinh có vài phút đối diện ban giám khảo để thuyết phục mình xứng đáng với vương miện. Phần lớn chọn kể hành trình vượt qua nghịch cảnh hoặc nhấn mạnh khát khao làm nên lịch sử cho quê hương. Tuy nhiên, đại diện Việt Nam Emoura Phạm chọn một hướng đi khác gây bất ngờ.

Emoura Phạm và vai trò 'cây cầu'

Thay vì liệt kê thành tích, Emoura mở đầu bằng quan điểm giá trị thật của một thí sinh nằm ở cách cư xử khi máy quay tắt: đối xử với nhau ra sao, làm việc thế nào và ai là người luôn nỗ lực hết mình. Cô nói các thí sinh đến cuộc thi một mình, không có ai bên cạnh để dựa vào nên vinh dự khi nhiều bạn tìm đến nhờ giúp đỡ.

Điểm nhấn trong phần trả lời của người đẹp là cách cô đáp lại tiêu chí 4B quen thuộc của Miss Grand International gồm sắc đẹp (beauty), hình thể (body), trí tuệ (brain) và kinh doanh (business). "Tôi tin mình mang đến cho tổ chức chữ B thứ 5, mang dấu ấn cá nhân, đó là bridge - cây cầu", Emoura nói.

Emoura Phạm trong vòng phỏng vấn kín:

Cô lý giải lựa chọn ấy bằng chính cuộc đời mình: sinh ra ở Thái Lan, lớn lên tại Việt Nam, sau đó sống 10 năm ở Mỹ. Việt Nam dạy cô trân trọng gia đình, sự gắn kết và cộng đồng, còn phương Tây rèn cho cô tính độc lập, biết lên tiếng cho bản thân. Emoura Phạm muốn kết nối 2 nền văn hóa ấy để giúp cuộc thi đến gần hơn với khán giả nhiều quốc gia. Hình ảnh cây cầu cũng gắn với dự án gia đình cô đang theo đuổi: xây 100 cây cầu dân sinh ở đồng bằng sông Cửu Long, đến nay đã hoàn thành 18 cây cầu.

Video trả lời phỏng vấn kín có lượt xem áp đảo nhiều thí sinh khác.

Khép lại phần thi, người đẹp sinh năm 2000 khẳng định điều quan trọng không hẳn là vương miện, danh vọng, tiền bạc hay sự công nhận mà là yêu thương người khác và cùng nhau chia sẻ niềm vui. Giữa nhiều phần trả lời xoay quanh lý do bản thân xứng đáng chiến thắng, góc nhìn hướng ra ngoài bản thân giúp Emoura tạo được khác biệt và được đánh giá rất thông minh khi gắn được giá trị bản thân vào những yếu tố quan trọng mà cuộc thi đang tìm kiếm ở các thí sinh.

Trước vòng phỏng vấn kín, Emoura đã lọt Top 15 phần thi tài năng, dẫn đầu bình chọn Grand Day Experience và vào Top 40 vòng 2 hạng mục Country's Power of the Year, mở ra cơ hội giành vé thẳng vào Top 20.

Những câu chuyện vượt nghịch cảnh

Ứng viên nặng ký Jihan Dimack (Tanzania), 30 tuổi có phần trả lời giàu cảm xúc. Cô giới thiệu mình là người mẫu đang làm việc chủ yếu tại Trung Quốc, thường xuyên quay nội dung và bán hàng trực tuyến, đồng thời ấp ủ con đường kinh doanh thời trang. Jihan kể bố mẹ chia tay khi cô còn rất nhỏ nên phải đi làm sớm để chăm lo cho các em và gia đình. Cô từng sống trong môi trường nhiều bạo lực và hiểu điều đó có thể hủy hoại sự tự tin của một người ra sao.

Với Jihan, gia đình là tất cả và cô luôn đặt họ lên trước bản thân. Người đẹp thuyết phục giám khảo bằng thông điệp: dù từng trải qua điều gì, nếu sinh ra để làm một việc gì đó, chắc chắn sẽ đến lúc bạn đạt được nó. "Đây là thời điểm của tôi", cô nói, đồng thời nhắc rằng nếu đăng quang, đây sẽ là lần đầu tiên châu Phi giành vương miện Miss Grand International.

Hoa hậu Tanzania đang được quan tâm và ủng hộ tại Miss Grand International 2026.

María Paula Berrio (Colombia) sống tự lập từ năm 17 tuổi, từng ở Anh, Pháp và một mình đi bụi khắp châu Âu, nhờ đó thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp. Cô cho rằng hòa bình bắt đầu từ chính mỗi người và khi được giáo dục, con người không cần dùng đến bạo lực để giải quyết vấn đề.

Khát vọng làm nên lịch sử

Pety Juárez (Mexico), 29 tuổi là bác sĩ và trả lời hoàn toàn bằng tiếng Tây Ban Nha. Cô điều hành một quỹ chuyên phòng ngừa, phát hiện và điều trị sớm ung thư vú. Theo Pety, vương miện không chỉ để đội mà đại diện cho một giá trị; nếu chiến thắng, cô muốn tiếp tục lan tỏa thông điệp chăm sóc sức khỏe ra thế giới và đại diện cho những phụ nữ làm chuyên môn nhưng vẫn dám mơ ước. Cô nhấn mạnh Mexico đang khao khát lần đầu sở hữu chiếc vương miện.

Micaela Viveros (Paraguay), 21 tuổi, nói về áp lực của người kế nhiệm. Paraguay từng đăng quang Miss Grand International năm 2018 với Clara Sosa và Micaela thừa nhận từng mong làm tốt hơn đàn chị. Tuy nhiên, cô nhận ra mình khác biệt, không cố trở thành Clara hay bất kỳ ai, cũng không cố trở nên hoàn hảo mà chỉ muốn là phiên bản tốt hơn của chính mình. "Tôi chỉ muốn là Micaela", cô nói, đồng thời bày tỏ mong muốn mở ra một di sản mới cho thế hệ phụ nữ Paraguay.

Các thí sinh trong vòng phỏng vấn kín.

Ximena Carrillo (Guatemala), 22 tuổi, gửi thông điệp xuất thân không quyết định giấc mơ. Theo cô, dù đến từ một quốc gia nhỏ hay lớn, dù là người phụ nữ lao động, người mẹ hay một hoa hậu, chỉ cần sống thật với bản thân và làm việc chăm chỉ, ai cũng có thể biến ước mơ thành hiện thực.

Ở phía châu Á, Louise Chanthalangsy (Lào), 24 tuổi thừa nhận tiếng Anh của mình chưa hoàn hảo nhưng đang tiến bộ từng ngày. Trong khi đó, Angelica Lopez, đại diện của Philippines - quốc gia đang giữ vương miện với Emma Tiglao, chọn cách gây ấn tượng bằng việc cất giọng hát một đoạn ca khúc Top of the World.

Đêm bán kết Miss Grand International 2026 diễn ra ngày 7/10, chung kết ngày 10/10 tại Thái Lan. Kết quả phỏng vấn kín là một trong những yếu tố quan trọng để ban giám khảo chọn ra các thí sinh vào vòng trong.

Ảnh, video: MGI