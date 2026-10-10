Cuộc đua vương miện Miss Grand International 2026 trong đêm chung kết tối nay đang lộ diện nhóm dẫn đầu, trong đó Emoura Phạm của Việt Nam sánh vai cùng đại diện Ecuador, Tanzania và nhiều người đẹp sở hữu bề dày thành tích, được giới chuyên môn đánh giá cao.

Emoura Phạm (Việt Nam): Bông hồng lai giàu trải nghiệm

Emoura Phạm, 26 tuổi, cao 1,70m, có mẹ là người Việt và cha là người Anh, tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương. Cô học tại các trường quốc tế ở Việt Nam, sang Mỹ học tập từ năm 15 tuổi. Năm 2025, cô trở về Việt Nam, tham gia Vietnam's Next Top Model, rồi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026. Cô theo đuổi dự án xây cầu đi bộ cho người dân miền Tây.

Người đẹp Emoura Phạm.

Tại Miss Grand International 2026, Emoura lọt Top 15 Grand Talent với màn hát, nhảy trên nền ca khúc Espresso, Top 10 bình chọn Pre-Arrival (trước khi thi chính thức) và Top 3 Country's Power of the Year - Sức mạnh quốc gia của năm. Trước bán kết, chuyên trang Sash Factor xếp cô ở vị trí thứ 3. Sau bán kết, trang Pageanthology xếp cô đứng đầu phần dạ hội với thiết kế 'Phượng hoàng lửa'. Trang phục dân tộc Vinh quy bái tổ, lấy cảm hứng từ nghề làm ngựa giấy, được báo Philstar của Philippines và El Universo của Ecuador nêu tên trong nhóm trang phục nổi bật.

Emoura Phạm trình diễn trang phục dạ hội:

Shyare Andrade (Ecuador): Cô gái tóc ngắn vượt khó

Shyare Andrade, 23 tuổi, đến từ Portoviejo, là sinh viên luật Đại học Kỹ thuật Manabí, người mẫu, nhà sáng tạo nội dung và tự kinh doanh bánh ngọt. Cô lớn lên cùng mẹ đơn thân trong hoàn cảnh khó khăn. Từ năm 2021, cô làm thiện nguyện và sáng lập dự án Mundo Lienzo, dùng hội họa, âm nhạc và vũ đạo giúp trẻ em tự tin hơn.

Shyare Andrade

Shyare từng đoạt Reina del Comercio de Portoviejo 2021, vào chung kết chương trình truyền hình thực tế La Supermodelo 2024 và đăng quang Señorita Manabí 2026. Sau khi vào Top 5 Miss Universo Ecuador 2026, cô được bổ nhiệm làm Miss Grand Ecuador 2026. Mái tóc ngắn với phong cách phi giới tính là dấu ấn riêng của cô.

Sash Factor xếp Shyare ở vị trí số 1 trước bán kết. Cô lọt Top 15 Grand Talent và Top 2 Country's Power of the Year. Theo báo Extra, ê-kíp vẫn đang cân nhắc nhiều phương án váy dạ hội cho đêm chung kết của cô.

Jihan Dimack (Tanzania): Cuộc trở lại sau 10 năm

Jihan Dimack, tên đầy đủ Jihan Mohin Dimachk, là người mẫu chuyên nghiệp, từng xuất hiện trong nhiều chiến dịch quảng cáo và tạp chí thời trang. Trước khi theo nghề người mẫu, cô là nhân viên hành chính. Cô từng là Á hậu 2 Miss Tanzania 2014, Miss Universe Tanzania 2016 và dự thi Miss Universe.

Jihan Dimack

10 năm sau, Jihan trở lại và đăng quang Miss Grand Tanzania 2026. Sash Factor xếp cô thứ 2 trước bán kết. Jihan xếp đầu Country's Power of the Year ở vòng trước bán kết và đang cạnh tranh trực tiếp với Ecuador ở vòng cuối. Cô đang nhỉnh hơn Ecuador ở vòng bình chọn này và cũng dẫn đầu giải Bình chọn - Miss Popular Vote. Trang phục dân tộc chủ đề thảo nguyên của Jihan được Philstar đánh giá nổi bật.

Patthama Jitsawat (Thái Lan): Nữ ca sĩ mang lợi thế sân nhà

Patthama Jitsawat, biệt danh Ning, 33 tuổi, có bằng cử nhân và thạc sĩ của Đại học Rangsit. Cô là ca sĩ, được biết đến từ năm 2015 qua một chương trình thi hát trên kênh One 31.

Patthama Jitsawat

Cô từng giành Miss Universe Chonburi 2025 nhưng từ bỏ danh hiệu để tiếp tục sự nghiệp ca hát. Năm 2026, Patthama Jitsawat đăng quang Miss Grand Chonburi rồi Miss Grand Thailand 2026, đồng thời phá kỷ lục doanh số ở hạng mục Best Seller. Tại cuộc thi năm nay, cô vào Top 15 Grand Talent và gây chú ý với trang phục dân tộc The Royal Buffalo of Siam, lấy cảm hứng từ lễ hội đua trâu ở Chonburi, được El Universo nêu tên trong nhóm trang phục ấn tượng.

Angelica Lopez (Philippines): Sứ mệnh 3 năm liên tiếp

Angelica Lopez, 25 tuổi, đến từ Bataraza, Palawan, theo học ngành tâm lý học tại Đại học Bang Palawan. Cô vào Top 16 Miss Universe Philippines 2022, giành danh hiệu Binibining Pilipinas International 2023 và dự thi Miss International 2024. Ngày 7/8/2026, Angelica Lopez trở thành người đầu tiên đăng quang Reina Filipinas Grand International.

Angelica Lopez

Cô theo đuổi thông điệp yêu bản thân với làn da nâu và vóc dáng tự nhiên. "Tôi từng nghi ngờ vẻ đẹp của mình, nhất là màu da nhưng giờ tôi tận hưởng từng khoảnh khắc", cô chia sẻ. Philippines đang sở hữu hai vương miện liên tiếp với CJ Opiaza, người kế nhiệm danh hiệu năm 2024 và Emma Tiglao năm 2025, nên Angelica mang kỳ vọng 3 năm liên tiếp. Cô lọt Top 10 bình chọn Pre-Arrival. Trang phục dân tộc tái hiện phù thủy dân gian của nhà thiết kế Patrick Isorena được El Universo xếp vào nhóm nổi bật.

Ximena Carrillo (Guatemala): Gương mặt quen với khán giả Việt

Ximena Carrillo, 22 tuổi, đến từ Guatemala, là sinh viên marketing, người mẫu, nhà sáng tạo nội dung và từng là vận động viên quốc gia. Cô từng vào Top 21 Miss Cosmo 2024 tổ chức tại Việt Nam trước khi trở thành Miss Grand Guatemala 2026. Thông điệp Ximena Carrillo theo đuổi là chấm dứt chiến tranh và bạo lực.

Ximena Carrillo

Tại Miss Grand International 2026, Ximena lọt Top 10 bình chọn Pre-Arrival và Top 8 Country's Power of the Year. Báo La Prensa của Honduras đưa cô vào danh sách 10 ứng viên được chú ý.

Lady Di Mosquera (Venezuela): Chân dài cao 1,83m

Lady Di Mosquera cao 1,83m, đến từ Carora, là sinh viên truyền thông và người mẫu. Cô từng là Á quân mùa 2 chương trình truyền hình thực tế El Concurso, vào Top 6 Miss Charm 2023 tổ chức tại Việt Nam và đăng quang Reina Internacional del Café 2026 tại Colombia.

Lady Di Mosquera

Ngày 29/4/2026, Lady Di Mosquera đăng quang Miss Grand Venezuela 2026. Ở bán kết, cô gây ấn tượng với váy dạ hội đính pha lê kèm áo choàng trắng của nhà thiết kế Nidal Nouaihed. Báo Meridiano nhận định Lady Di Mosquera củng cố vị thế ứng viên sau đêm thi. Cô đặt mục tiêu mang về vương miện thứ 2 cho Venezuela sau Valentina Figuera năm 2019.

Alyanni Gómez (Cuba): Bản sắc Latin

Alyanni Gómez (Cuba)

Alyanni Gómez, 25 tuổi, quê Guanajay, hiện sống tại Mỹ, là người mẫu và sinh viên dự bị nha khoa Đại học Quốc tế Florida. Ở phần thi tài năng, cô ghi dấu với màn nhảy salsa tri ân danh ca Celia Cruz. Báo La Prensa đưa Alyanni Gómez vào danh sách 10 ứng viên được chú ý của mùa giải.

Victoria Oluwakotanmi (Mỹ): Từ quân ngũ đến sân khấu nhan sắc

Victoria Oluwakotanmi

Victoria Oluwakotanmi, 25 tuổi, đến từ San Antonio, là người Mỹ gốc Nigeria và từng là chuyên viên hậu cần trong lực lượng dự bị Hải quân Mỹ. Cô sở hữu các danh hiệu Miss Texas USA 2023, Á hậu 2 Miss Grand USA 2024 và Á hậu 1 Miss Grand USA 2026, trước khi tiếp nhận danh hiệu Miss Grand USA ngày 21/8/2026. Victoria Oluwakotanmi vào Top 15 Grand Talent và có tên trong danh sách ứng viên đáng chú ý của La Prensa.

Vicky Carbonell (Puerto Rico): Giọng ca từ truyền hình thực tế

Vicky Carbonell là ca sĩ, từng vào bán kết chương trình Objetivo Fama và dự thi Miss Universe Puerto Rico 2026 trước khi được tổ chức Nuestra Belleza Puerto Rico chọn làm đại diện. Cô vào Top 15 Grand Talent với tiết mục ca hát và mang đến trang phục dân tộc lấy cảm hứng từ cướp biển huyền thoại Cofresí. Theo báo El Vocero, chuyên gia sắc đẹp Osmel Sousa đánh giá Vicky Carbonell là ứng viên có tiềm năng.

Vicky Carbonell

Chung kết Miss Grand International 2026 diễn ra tối 10/10/2026 tại MGI Hall, Bangkok. Kết quả Country's Power of the Year và Miss Popular Vote sẽ được công bố trong đêm thi. Khán giả Việt kỳ vọng Emoura Phạm nối gót Thùy Tiên - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021.

Minh Phi

Ảnh: Tư liệu, video: MGI