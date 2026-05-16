Ông Leulseged Desalegn Yimer - Giám đốc đại diện hãng Ethiopian Airlines tại Việt Nam chia sẻ thêm về chiến lược vận hành, nâng cấp đội tàu bay và kế hoạch mở rộng mạng lưới, trong đó có đường bay mới Hà Nội - Bangkok.

Ông Leulseged Desalegn Yimer - Giám đốc đại diện hãng Ethiopian Airlines tại Việt Nam

Duy trì khai thác ổn định, tối ưu mạng bay liên lục địa

- Trong bối cảnh hàng không quốc tế chịu tác động từ các yếu tố địa chính trị, Ethiopian Airlines đang duy trì các hành trình từ Việt Nam đi quốc tế như thế nào, thưa ông?

Các đường bay tới hơn 100 điểm đến tại Châu Phi, Châu Âu và Châu Mỹ hiện vẫn được vận hành theo kế hoạch. Từ Việt Nam, hãng đang khai thác 3 chuyến/tuần vào thứ Hai, Tư và Sáu với khung giờ thuận tiện: khởi hành từ Hà Nội vào buổi tối và đến Addis Ababa vào sáng sớm.

Lịch bay này không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn giúp hành khách dễ dàng nối chuyến đi Châu Phi, Châu Âu và Nam Mỹ. Trọng tâm của hãng lúc này là giữ vững sự thông suốt, đồng thời linh hoạt điều chỉnh để đảm bảo hành trình của khách hàng luôn diễn ra xuyên suốt và thoải mái nhất.

Kỳ vọng tăng trưởng từ nhu cầu di chuyển quốc tế của hành khách Việt Nam

- Theo ông, đâu là những lợi thế cốt lõi giúp Ethiopian Airlines ngày càng ghi điểm với hành khách Việt Nam?

Mức giá cạnh tranh, chính sách hành lý linh hoạt, hành trình ổn định ít gián đoạn cùng trải nghiệm dịch vụ của hãng hàng không hàng đầu Châu Phi với lịch sử hơn 80 năm là những điểm giúp Ethiopian Airlines ngày càng được hành khách Việt Nam lựa chọn.

Hãng hàng không Ethiopian Airlines hàng đầu Châu Phi với lịch sử hơn 80 năm

Để nâng tầm trải nghiệm, chúng tôi đã nâng cấp tàu bay từ Boeing 787-800 lên Boeing 787-900. Bên cạnh đó, hãng cung cấp dịch vụ STPC (Stopover Paid by Carrier) hỗ trợ quá cảnh dành cho hành khách nối chuyến dài tại Addis Ababa, bao gồm hỗ trợ khách sạn, đưa đón và một số tiện ích khác.

Máy bay Boeing 787 của Ethiopian Airlines tại sân bay Nội Bài.

Ngoài ra, chúng tôi cũng triển khai chương trình khách hàng thân thiết ShebaMiles, cho phép tích lũy dặm thưởng khi bay cùng Ethiopian Airlines và các hãng thuộc Star Alliance, đồng thời tận hưởng nhiều ưu đãi như nâng hạng ghế, ưu tiên dịch vụ sân bay và quy đổi điểm với các đối tác khách sạn, thuê xe và mua sắm.

Ethiopian Airlines tăng cường số lượng quầy làm thủ tục tại sân bay để phục vụ hành khách.

- Hãng có kế hoạch tiếp tục mở rộng các đường bay trong khu vực Đông Nam Á không? Xin ông chia sẻ thêm về đường bay Hà Nội - Bangkok vừa ra mắt mang lại giá trị gì cho hành khách?

Theo kế hoạch mở rộng chiến lược, Ethiopian Airlines dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng sự hiện diện tại khu vực này dựa trên nhu cầu đi lại thực tế của hành khách. Đường bay Hà Nội - Bangkok được khai thác từ ngày 30/3/2026 chính là một bước tiến quan trọng.

Việc mở thêm đường bay không chỉ cung cấp phương án di chuyển linh hoạt giữa Việt Nam và Thái Lan, mà còn tạo bước đệm lý tưởng để khách hàng tiếp cận mạng lưới toàn cầu của hãng. Dù là chặng bay ngắn, chúng tôi vẫn triển khai đội máy bay thân rộng sức chứa hơn 200 ghế, mang đến không gian rộng rãi cùng tiêu chuẩn hành lý ký gửi lên tới 46kg, tối ưu hóa tối đa quyền lợi cho hành khách.

- Trong dài hạn, hãng định hướng vai trò của mình tại khu vực Đông Nam Á ra sao, đặc biệt trong việc mở rộng đường bay từ Việt Nam?

Chúng tôi xác định Việt Nam là thị trường tăng trưởng trọng điểm tại Đông Nam Á. Với sự bùng nổ của xuất khẩu và nhu cầu du lịch quốc tế của người Việt, Ethiopian Airlines định hướng xây dựng mạng bay rộng khắp và tối ưu hóa điểm dừng từ Việt Nam đến các thủ phủ kinh tế lớn của thế giới.

Ethiopian Airlines khẳng định cam kết đồng hành và mở rộng mạng lưới bay tại thị trường Việt Nam.

Bên cạnh việc mở rộng mạng lưới, Ethiopian Airlines định hướng nâng cấp tần suất bay, hướng tới mục tiêu khai thác hàng ngày để tối ưu hóa sự linh hoạt cho hành khách. Đây là minh chứng cho cam kết dài hạn của Ethiopian Airlines trong việc đồng hành cùng khát vọng vươn mình của người Việt, khẳng định vị thế cầu nối toàn cầu tin cậy trong kỷ nguyên hội nhập mới.