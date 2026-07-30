Tăng trưởng trong bối cảnh thị trường nhiều biến động

Trong bối cảnh thị trường tài chính tiếp tục chịu tác động từ biến động lãi suất, tỷ giá và chi phí vốn, EVF lựa chọn một hướng đi khác biệt: Không theo đuổi tăng trưởng quy mô bằng mọi giá mà ưu tiên nâng cao chất lượng tài sản, tối ưu hiệu quả sử dụng vốn và tăng cường năng lực quản trị.

EVF công bố kết quả kinh doanh

Định hướng này tiếp tục được phản ánh rõ nét trong kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026. Theo Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét, lợi nhuận trước thuế của EVF đạt 699 tỷ đồng, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm trước. Tổng tài sản đạt hơn 91,7 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 10% so với đầu năm; dư nợ cấp tín dụng đạt trên 67,2 nghìn tỷ đồng, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định.

Những kết quả này không chỉ phản ánh sự mở rộng về quy mô hoạt động mà còn cho thấy hiệu quả của chiến lược phát triển theo chiều sâu mà công ty đang kiên định theo đuổi.

Tập trung vào chất lượng thay vì mở rộng quy mô đơn thuần

Trong những năm gần đây, EVF từng bước tái cơ cấu danh mục hoạt động theo hướng ưu tiên các khoản cấp tín dụng có chất lượng, hiệu quả và phù hợp với khẩu vị rủi ro.

Là công ty tài chính tổng hợp, EVF có khả năng cung cấp các giải pháp tài chính linh hoạt cho khách hàng doanh nghiệp thông qua nhiều hình thức tài trợ và cấu trúc giao dịch khác nhau. Điều này giúp công ty chủ động phân bổ nguồn vốn vào các lĩnh vực có hiệu quả, đồng thời kiểm soát tốt rủi ro và sử dụng vốn một cách tối ưu.

Chiến lược này phản ánh quan điểm điều hành nhất quán của EVF: Tăng trưởng phải đi cùng chất lượng tài sản, hiệu quả sử dụng vốn và khả năng tạo ra giá trị bền vững cho cổ đông, thay vì chỉ gia tăng quy mô dư nợ trong ngắn hạn.

Hoạt động kinh doanh cốt lõi tiếp tục tạo động lực tăng trưởng

Trong 6 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần đạt hơn 1.100 tỷ đồng, tăng gần 36% so với cùng kỳ năm trước và tiếp tục là nguồn đóng góp chủ yếu vào kết quả kinh doanh của EVF.

Kết quả này phản ánh năng lực khai thác hiệu quả danh mục tài sản sinh lời của EVF, đồng thời cho thấy định hướng tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi đã tiếp tục mang lại hiệu quả tích cực cho EVF trong bối cảnh môi trường kinh doanh còn nhiều thách thức.

Song song với đó, EVF tiếp tục duy trì hiệu quả vận hành với tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức thấp, tạo điều kiện để EVF gia tăng đầu tư cho công nghệ, dữ liệu và năng lực quản trị mà vẫn bảo đảm hiệu quả hoạt động.

Chủ động cơ cấu nguồn vốn, nâng cao năng lực quản trị bảng cân đối

Bên cạnh việc cơ cấu danh mục tài sản, EVF tiếp tục đa dạng hóa nguồn vốn nhằm nâng cao tính linh hoạt trong quản trị bảng cân đối kế toán.

Trong kỳ, EVF mở rộng hợp tác với các tổ chức tín dụng, kết hợp sử dụng linh hoạt các kênh huy động vốn phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn và định hướng phát triển trong từng giai đoạn. Việc gia tăng quy mô nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng được thực hiện trên cơ sở cân đối giữa chi phí vốn, kỳ hạn nguồn vốn và nhu cầu tăng trưởng tài sản sinh lời, qua đó góp phần tăng cường năng lực thanh khoản và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua quản trị và hiệu quả vốn

Lợi thế cạnh tranh của EVF không chỉ đến từ quy mô mà còn từ năng lực cấu trúc giao dịch, khả năng quản trị rủi ro, hiệu quả sử dụng vốn và chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng doanh nghiệp.

Song song với hoạt động kinh doanh, EVF tiếp tục đầu tư cho chuyển đổi số, chuẩn hóa dữ liệu và hoàn thiện hệ thống quản trị nhằm nâng cao năng suất, tăng cường năng lực kiểm soát rủi ro và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường cũng như các đối tác trong và ngoài nước.

Đây cũng là nền tảng để EVF từng bước mở rộng hệ sinh thái dịch vụ tài chính, gia tăng nguồn thu ngoài lãi và nâng cao hiệu quả hoạt động trong trung và dài hạn.

Kết quả 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục khẳng định định hướng phát triển nhất quán của EVF: Tăng trưởng gắn với chất lượng tài sản, hiệu quả sử dụng vốn và quản trị rủi ro thận trọng.

Với nền tảng tài chính ngày càng được củng cố, năng lực quản trị không ngừng được hoàn thiện và định hướng phát triển rõ ràng, EVF hướng tới mục tiêu tạo dựng giá trị bền vững cho cổ đông, khách hàng và các đối tác, đồng thời tiếp tục nâng cao vị thế của một công ty tài chính tổng hợp chuyên biệt trên thị trường tài chính Việt Nam.

(Nguồn: EVF)