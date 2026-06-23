Theo NHNN, ba doanh nghiệp đã kiến nghị liên quan đến việc loại trừ dư nợ cấp tín dụng khi tính toán một số chỉ tiêu tín dụng đối với các dự án đang triển khai. Các chỉ tiêu được đề cập gồm tăng trưởng tín dụng hằng năm, tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn, cũng như giới hạn cấp tín dụng đối với một khách hàng và nhóm khách hàng có liên quan.

Các dự án mà các doanh nghiệp đề nghị loại trừ gồm: nhóm dự án phục vụ cho Hội nghị APEC; các dự án thực hiện theo hình thức PPP; các dự án đường sắt tốc độ cao (Tuyến Bến Thành - Cần Giờ và Hà Nội - Quảng Ninh); các dự án thuộc Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Các dự án trên đều là các công trình, dự án quy mô lớn, trọng điểm, có tính chất lan tỏa, liên kết, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, địa phương theo chỉ đạo của Chính phủ.

Trên cơ sở đó, NHNN đề nghị các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại chủ động tiếp cận, trao đổi và quyết định việc cấp tín dụng theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, trường hợp ngân hàng cấp tín dụng hoặc cho vay để thực hiện các dự án nêu trên thì được loại trừ phần dư nợ cấp tín dụng, cho vay phát sinh mới hằng năm đối với khách hàng triển khai dự án khi tính toán mức tăng trưởng tín dụng hằng năm của ngân hàng.

Các dự án phục vụ APEC đang được gấp rút triển khai. Ảnh: Sungroup.

NHNN yêu cầu các ngân hàng theo dõi dư nợ phát sinh để thực hiện các dự án và báo cáo theo quy định. Đồng thời, tổng hạn mức cấp tín dụng đối với chủ đầu tư, nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ, hàng hóa tham gia dự án tại mọi thời điểm không được vượt quá tổng nhu cầu vốn vay của từng dự án đã báo cáo.

Các ngân hàng cũng phải yêu cầu doanh nghiệp quản lý chặt chẽ nhu cầu vốn tín dụng của từng dự án, đồng thời xác nhận và cam kết khoản cấp tín dụng được sử dụng đúng mục đích triển khai dự án.

Đối với tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn, NHNN cho biết cơ quan này đã ban hành Thông tư số 25/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư số 22/2019/TT-NHNN và đề nghị các ngân hàng thực hiện theo quy định tại thông tư mới.

Về giới hạn cấp tín dụng đối với một khách hàng và nhóm khách hàng có liên quan, NHNN nhận định nhu cầu vốn của các dự án là rất lớn, do đó khuyến khích các ngân hàng phối hợp cấp tín dụng hợp vốn. Trường hợp mức cấp tín dụng của từng ngân hàng vượt giới hạn theo quy định, ngân hàng báo cáo NHNN để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

NHNN nhấn mạnh các ngân hàng thương mại phải tự xem xét, quyết định cấp tín dụng trên cơ sở đánh giá tính khả thi, hiệu quả của dự án, khả năng trả nợ của khách hàng, đồng thời bảo đảm an toàn hoạt động và tuân thủ quy định của pháp luật.