Sự kết hợp giữa hạ tầng vận hành của EVN và năng lực sản xuất của PINACO (đơn vị thành viên Vinachem) hướng tới mục tiêutừng bước làm chủ công nghệ, phục vụ phát triển hệ thống điện và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn cho biết, nhu cầu phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng sẽ ngày càng lớn trong bối cảnh các nguồn điện nền cần thời gian đầu tư dài, trong khi tỷ trọng năng lượng tái tạo tiếp tục gia tăng. Việc phát triển các hệ thống BESS sẽ góp phần nâng cao khả năng khai thác nguồn năng lượng tái tạo, hỗ trợ vận hành hệ thống điện an toàn và hiệu quả.

Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn phát biểu. Ảnh: Ng.Tuấn

Theo Tổng Giám đốc EVN, hiện tập đoàn đang triển khai nghiên cứu đầu tư các hệ thống BESS tại một số khu vực phía Bắc. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, việc từng bước làm chủ công nghệ, đặc biệt là các hệ thống điều khiển, quản lý và vận hành BESS có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả, bảo đảm an toàn và giảm chi phí đầu tư.

Tổng Giám đốc EVN nhấn mạnh, hai tập đoàn đều có những lợi thế riêng và cần phát huy thế mạnh của mỗi bên để xây dựng hướng hợp tác cụ thể. EVN sẽ giao đầu mối chuyên trách phối hợp với Vinachem nghiên cứu, đề xuất các nội dung hợp tác, sớm hình thành các tổ công tác để triển khai công việc theo lộ trình và tiến độ rõ ràng.

Về phía Vinachem, Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Tú cho biết, ngay sau khi hai bên có những trao đổi ban đầu, Vinachem đã chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu nhu cầu thực tế của EVN cũng như kinh nghiệm quốc tế trong phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng. Ông cho biết, PINACO - đơn vị thành viên của Vinachem với hơn 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pin, ắc quy - đang là nền tảng quan trọng để tập đoàn từng bước phát triển các sản phẩm phục vụ lĩnh vực năng lượng mới.

Tổng Giám đốc Vinachem Nguyễn Hữu Tú phát biểu. Ảnh: Ng.Tuấn

Theo Tổng Giám đốc Vinachem, buổi làm việc là cơ hội để hai bên trao đổi các định hướng hợp tác trên cơ sở phát huy thế mạnh của mỗi tập đoàn, hướng tới nghiên cứu, phát triển những sản phẩm có khả năng phục vụ nhu cầu của ngành điện và đóng góp vào sự phát triển của công nghiệp năng lượng trong nước.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai tập đoàn thống nhất sẽ giao các đầu mối chuyên môn tiếp tục trao đổi, nghiên cứu, xây dựng lộ trình hợp tác cụ thể nhằm phát huy năng lực của mỗi bên trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ lưu trữ năng lượng thời gian tới.

Thuý Ngà