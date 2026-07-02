Tổng Giám đốc EVNGENCO1 Lê Hải Đăng chủ trì Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2026

Chủ động vượt khó, bảo đảm cung ứng điện

Trong 6 tháng đầu năm 2026, EVNGENCO1 triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh nhu cầu phụ tải điện tăng cao, thị trường nhiên liệu có nhiều biến động và yêu cầu vận hành hệ thống ngày càng khắt khe. Với nhiều giải pháp đồng bộ về quản lý kỹ thuật, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, bảo đảm nhiên liệu và điều hành sản xuất, Tổng công ty đã duy trì vận hành an toàn, ổn định các nhà máy điện, góp phần cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam bảo đảm cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội.

Riêng trong tháng 6, EVNGENCO1 sản xuất gần 3,66 tỷ kWh, vượt 6,3% kế hoạch Bộ Công Thương giao. Lũy kế 6 tháng đầu năm, sản lượng điện đạt 19,74 tỷ kWh, tương đương gần 53% kế hoạch năm 2026.

Các nhà máy nhiệt điện và thủy điện vận hành ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia. Công tác quản lý kỹ thuật tiếp tục được tăng cường; các đơn vị chủ động sửa chữa, xử lý kịp thời các khiếm khuyết thiết bị nhằm nâng cao độ khả dụng và độ tin cậy của các tổ máy. Lượng than tồn kho tại các nhà máy nhiệt điện luôn được duy trì trên mức tối thiểu theo quy định, bảo đảm đủ nhiên liệu cho sản xuất điện trong mọi tình huống.

Các nhà máy điện của EVNGENCO1 được vận hành an toàn, ổn định, góp phần bảo đảm cung ứng điện cho hệ thống điện quốc gia trong 6 tháng đầu năm 2026

Đẩy mạnh đầu tư, chuyển đổi số và chăm lo người lao động

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất điện, EVNGENCO1 tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm, đặc biệt là các dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải tại các nhà máy nhiệt điện nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và đáp ứng các yêu cầu về môi trường.

Hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được triển khai mạnh mẽ với việc phát triển nền tảng dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị doanh nghiệp, triển khai hệ thống ERP theo lộ trình của EVN, góp phần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả quản trị.

Công tác chăm lo người lao động tiếp tục được quan tâm. Trong Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026, Tổng công ty đã biểu dương 47 người lao động tiêu biểu và an toàn vệ sinh viên giỏi, đồng thời triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội với tổng kinh phí hơn 6,8 tỷ đồng. Đặc biệt, EVNGENCO1 vinh dự được Bộ Công an tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025.

Quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm 2026

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNGENCO1 Nguyễn Tiến Khoa ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của tập thể cán bộ, người lao động EVNGENCO1 trong 6 tháng đầu năm. Ông Khoa nhấn mạnh, đoàn kết là nền tảng tạo nên sức mạnh của Tổng công ty; các đơn vị cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2026.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNGENCO1 Nguyễn Tiến Khoa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, định hướng các nhiệm vụ trọng tâm nhằm hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2026

Trong 6 tháng cuối năm, EVNGENCO1 đặt mục tiêu sản xuất khoảng 18,7 tỷ kWh điện, tập trung bảo đảm vận hành an toàn, ổn định và tin cậy các tổ máy; chủ động nguồn nhiên liệu; nâng cao các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện ứng phó mùa mưa bão, bảo đảm an toàn hồ đập và công trình.

Kết luận hội nghị, Tổng Giám đốc EVNGENCO1 Lê Hải Đăng yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường kỷ luật vận hành, nâng cao độ khả dụng của thiết bị, hạn chế tối đa các sự cố chủ quan; đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và triển khai các dự án nguồn điện mới theo định hướng của EVN.

Với quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, người lao động, EVNGENCO1 sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.

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