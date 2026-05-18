Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026); đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hiện thực hóa một dự án năng lượng trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược đối với tỉnh Nghệ An, khu vực Bắc Trung Bộ và hệ thống điện quốc gia.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập có tổng vốn đầu tư gần 2,2 tỷ USD do Liên danh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power), Tập đoàn SK (Hàn Quốc) và Công ty trách nhiệm hữu hạn Mía đường Nghệ An (NASU) làm chủ đầu tư; được Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 12/2/2026.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An, nhà đầu tư chụp ảnh lưu niệm tại lễ công bố và khởi công hạ tầng kỹ thuật dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh

Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập có công suất thiết kế 1.500MW, gồm 2 tổ máy tua-bin khí chu trình hỗn hợp, mỗi tổ 750MW; được xây dựng tại phường Tân Mai, trên tổng diện tích hơn 152,88ha; trong đó, 57,29ha đất liền và 95,59ha thuộc khu vực bờ biển, mặt biển.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải nhấn mạnh, đây là dự án trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược trong phát triển năng lượng quốc gia, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 70 của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Đồng thời là dự án động lực quan trọng trong quy hoạch tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến 2050.

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc SK Innovation Hyeongwook Choo, đại diện liên danh nhà đầu tư, cho biết SK Innovation cùng các đối tác PV Power, NASU đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nguồn lực, công nghệ, tài chính và phương án triển khai, với quyết tâm xây dựng Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập bảo đảm đúng tiến độ, hiệu quả, an toàn, chất lượng, trở thành một công trình năng lượng đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường quốc tế và hòa lưới điện quốc gia theo đúng lộ trình đã cam kết với Chính phủ và tỉnh Nghệ An.

Phối cảnh dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập

Với sự đồng hành của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An, sự đồng thuận của nhân dân địa phương và năng lực của liên danh PV Power - NASU - SK Innovation, dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập được kỳ vọng về đích đúng tiến độ.