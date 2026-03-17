Chương trình được triển khai từ cuối năm 2021 với sự vận động, kết nối và đồng hành của Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công Thương tại TP.HCM (cũ), Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM và các đơn vị ngành điện, các đơn vị trong Đảng ủy Khối cùng chăm lo cho tổng số 98 em.

Đoàn EVNGENCO3 thăm, tặng quà Tết gia đình Em Trần Phúc Thành Lộc - Sinh viên Trường Đại học Mở TP.HCM

Dịp Tết Bính Ngọ, ngoài số tiền hỗ trợ định kỳ mỗi tháng 2 triệu đồng/em, Tổng Công ty trao thêm cho 44 em học sinh (do EVNGENCO3 phụ trách hỗ trợ) các phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng, thể hiện sự quan tâm thiết thực, giúp các em có thêm điều kiện đón Tết ấm áp, đủ đầy hơn. Đại diện Đoàn Thanh niên, Công đoàn Cơ quan Tổng Công ty đã đến thăm hỏi và chúc tết một số em trong chương trình.

Đáng ghi nhận, trong số các em được hỗ trợ, có 22 em đầu tiên đã hoàn thành chương trình phổ thông vào năm 2025, kết thúc nhận hỗ trợ từ chương trình. Hầu hết các em hiện đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP.HCM, nỗ lực viết tiếp ước mơ và xây dựng tương lai. 22 em đang theo học lớp 10 và các em còn lại đang học lớp 11, 12.

Đoàn EVNGENCO3 thăm, tặng quà Tết gia đình Em Tạ Thành Trung - Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

Các em luôn nỗ lực vươn lên trong học tập, tích cực rèn luyện và đều hoàn thành chương trình học kỳ I với kết quả tốt. Sự trưởng thành của các em chính là minh chứng rõ nét cho ý nghĩa và hiệu quả lâu dài của chương trình.

Đoàn EVNGENCO3 thăm, tặng quà Tết gia đình Em Nguyễn Tấn Kiệt (học sinh lớp 10) tại Phường Cát Lái, TP.HCM

Đoàn EVNGENCO3 thăm, tặng quà Tết gia đình Em Hà Thiên Ngân (học sinh lớp 10) tại Phường Long Bình, TP.HCM

Bốn năm kiên trì đồng hành là bốn năm EVNGENCO3 không chỉ trao đi sự hỗ trợ về vật chất mà còn gửi gắm niềm tin, hy vọng và trách nhiệm cộng đồng. Hành trình ấy sẽ tiếp tục được duy trì, lan tỏa đến khi 22 em còn lại hoàn thành chương trình học phổ thông vào năm 2028, góp phần chắp cánh tương lai cho những mảnh đời kém may mắn, khẳng định cam kết phát triển bền vững gắn với trách nhiệm xã hội của Tổng Công ty.

Vĩnh Phú