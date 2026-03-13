MS 2026.063

Trở về căn nhà tạm tại bản Mường Phú, xã Thông Thụ, tỉnh Nghệ An để đón tết Nguyên đán chưa được bao lâu, cậu bé người dân tộc Thái Vi Đình Vũ (SN 2015) lại phải quay trở lại bệnh viện điều trị bởi bệnh ung thư xương tiến triển nhanh.

Cậu bé Vi Đình Vũ mắc ung thư xương giai đoạn cuối buộc phải cắt bỏ một bên chân để giữ lại sự sống

Biến cố xảy đến vào tháng 8/2025. Sau một buổi đá bóng cùng bạn bè, Vũ than đau chân phải. Khi đó Vũ ở cùng bà nội nên bà mua thuốc giảm đau cho uống, nhưng cơn đau vẫn không dứt.

Gia đình đưa Vũ đi khám song không phát hiện được bệnh, bác sĩ chỉ kê thuốc về uống. Ít ngày sau, cơn đau ngày càng dữ dội, chân phải xuất hiện khối u sưng to, buộc gia đình phải đưa Vũ đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cấp cứu.

Tại đây, bác sĩ chẩn đoán Vũ bị viêm xương tủy nên cho điều trị khoảng một tháng. Tuy nhiên tình trạng không cải thiện. Khi mẫu sinh thiết gửi ra Hà Nội có kết quả: Vũ mắc ung thư xương giai đoạn cuối, cả nhà Vũ sốc nặng.

Tháng 9/2025, Vũ được chuyển ra Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội) để bắt đầu các đợt hóa trị. Sau ba lần truyền hóa chất nhưng bệnh của Vũ không thuyên giảm, khối u đã di căn lên phổi. Ngày 20/11/2025, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ chân phải của Vũ để giữ lại sự sống.

Tỉnh dậy sau ca mổ, Vũ đau đớn khóc rất nhiều. Chị Lương Thị Hợi (SN 1996, mẹ Vũ) chỉ biết ôm con vào lòng nức nở.

Chồng đi làm ăn xa, một mình chị Lương Thị Hợi vừa chăm sóc vừa xoay xở chi phí chữa bệnh cho con

Những ngày Vũ nằm viện, chị Hợi buộc phải nghỉ việc công nhân để chăm sóc con. Vì hoàn cảnh khó khăn nên chồng chị mới đi làm ăn xa không về được. Một mình chị Hợi lại gánh trên vai thêm nhiều gánh nặng.

Trước đó, vào tháng 5/2025, ông nội của Vũ gặp tai nạn gãy chân, phải ngồi xe lăn. Bà nội Vũ ở nhà chăm chồng và con trai lớn của chị Hợi.

Nhưng khó khăn chưa dừng lại ở đó, đầu tháng 7/2025, trận mưa lũ do cơn bão số 3 khiến ngôi nhà của gia đình bị sập. Để có chỗ trú thân, gia đình phải vay mượn để dựng lại căn nhà.

Số tiền vay mượn chưa trả được thì Vũ lại lâm bệnh nặng buộc gia đình phải xoay xở chi phí điều trị cho con trai. Đến nay, chi phí điều trị cho Vũ đã vượt quá 60 triệu đồng. Hiện mỗi tháng gia đình vẫn cần khoảng 4 triệu đồng chi phí thuốc men, chưa kể tiền đi lại ít nhất 1 triệu đồng cho mỗi lần di chuyển từ quê ra bệnh viện.

Nhắc đến hoàn cảnh gia đình, chị Hợi rưng rưng: “Bệnh của con đã nặng rồi. Nhưng dù có phải xoay xở vay mượn, chúng tôi vẫn cố gắng cho con điều trị để con bớt đau đớn”.

Ông Lương Văn Nguyên, Trưởng bản Mường Phú (xã Thông Thụ), cho biết, cháu Vi Đình Vũ là con trai chị Lương Thị Hợi và anh Vi Văn Bình ở bản. Gia đình thuộc diện hộ nghèo nhiều năm nay, vợ chồng chị Hợi đi làm thuê, thu nhập bấp bênh.

Theo phòng Công tác xã hội (Bệnh viện K Tân Triều), bệnh nhân Vi Đình Vũ (SN 2015) đã điều trị được khoảng hai tháng. Chi phí điều trị cho bệnh nhân dự kiến khoảng 30-50 triệu đồng. Mặc dù đã được truyền thuốc nhưng bệnh của bé chưa thuyên giảm, có thể phải tiếp tục phẫu thuật trong thời gian tới.

Hiện gia đình rất mong nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng để Vũ tiếp tục được điều trị và vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Bạn đọc giúp bé Vi Đình Vũ có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.063 (bé Vi Đình Vũ) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp chị Lương Thị Hợi (mẹ bé Vũ) theo địa chỉ: Bản Mường Phú, xã Thông Thụ, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 0376107996.