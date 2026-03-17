MS 2026.067

Cậu bé 10 tuổi và hành trình chống chọi bệnh tật

Bé Nguyễn Gia Bảo (SN 2015, phố La Vân, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) đang từng ngày chiến đấu với căn bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh.

Mắc bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh từ lúc 5 tuổi, hiện cậu bé Nguyễn Gia Bảo rất cần được ghép tủy để giữ sự sống

Chia sẻ về bệnh của Bảo, chị Lê Thị Là (SN 1989, mẹ Bảo) cho biết, mới lên 5 tuổi, Bảo liên tục mắc viêm phổi thùy, viêm tai, viêm da. Một tháng điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình không giúp tình trạng khá hơn, bởi những cơn sốt kèm co giật lại xuất hiện.

Cuối năm 2020, gia đình đưa Bảo ra Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) thăm khám. Tại đây, các bác sĩ kết luận Bảo mắc chứng suy giảm miễn dịch bẩm sinh - căn bệnh hiếm gặp khiến cơ thể bé dễ dàng suy yếu trước những bệnh thông thường.

Trong hai năm đầu điều trị, đều đặn mỗi tháng một lần, chị Là lại đưa con ra Hà Nội để điều trị từ 3 ngày đến một tuần, vừa để duy trì sự sống, vừa chống lại những đợt viêm nhiễm luôn rình rập.

Năm 2023, Bảo được chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, nhưng sức khỏe của con vẫn không cải thiện. Đến cuối năm 2025, cơn sốt kéo dài nửa tháng không dứt buộc các bác sĩ phải làm xét nghiệm chuyên sâu và phát hiện số lượng tế bào máu của Bảo giảm mạnh và ghép tủy trở thành hy vọng duy nhất để cứu sống cậu bé.

Chi phí ghép tủy hàng trăm triệu đồng, gia đình bất lực

Những năm tháng con mắc bệnh hiểm nghèo khiến kinh tế gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ. Anh Nguyễn Văn Anh (SN 1986, bố của Bảo) làm lái xe thuê cho một công ty tư nhân. Chị Là làm công nhân may ở gần nhà, thu nhập thấp.

Chi phí mỗi ca ghép tủy hàng trăm triệu đồng, chưa tính chi phí quá trình điều trị thải ghép sau phẫu thuật cũng rất tốn kém

Từ ngày Bảo mắc bệnh, chị Là phải thường xuyên nghỉ việc để đưa con trai vào viện điều trị, kinh tế gia đình dần lâm vào cảnh kiệt quệ.

Trong khi đó, sức khỏe của Bảo ngày càng yếu, có những lúc tưởng không qua khỏi. Mới mấy ngày trước, cậu bé bỗng lên cơn co giật phải cấp cứu. Rất may, Bảo đã mạnh mẽ vượt qua lằn ranh sinh tử.

Chứng kiến sức khỏe của con ngày càng nguy kịch, chị Là nghẹn ngào: “Tôi chỉ mong con được sống, nhưng giờ chẳng biết xoay tiền ở đâu nữa. Nhìn con sốt triền miên không cắt cơn, tôi đau lòng lắm. Gia đình tôi phải làm sao bây giờ?”.

Theo phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Nhi Trung ương), bệnh nhi Nguyễn Gia Bảo mắc bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh và đã có chỉ định ghép tủy. Chi phí điều trị dự kiến rất lớn, nhưng gia đình đang gặp nhiều khó khăn về kinh tế.

Chị Là chia sẻ, gia đình chị tìm hiểu được biết, mỗi ca ghép tủy chi phí dự kiến khoảng 500 triệu đồng. Sau đó là quá trình điều trị thải ghép thêm chi phí rất tốn kém, có thể lên tới hàng tỷ đồng.

Suốt nhiều năm qua, hành trình chữa bệnh của con đã tốn hơn 200 triệu đồng, trong đó có 79 triệu đồng tạm ứng viện phí hiện tại. Phần lớn số tiền còn lại gia đình đều phải vay mượn từ họ hàng, bạn bè.

Giấy xác nhận bệnh của bé Bảo

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Quốc Lập, Trưởng phố La Vân thông tin: cháu Nguyễn Gia Bảo (SN 2015), con trai chị Lê Thị Là là công dân tại địa phương. Cháu Bảo mắc bệnh hiểm nghèo, thường xuyên phải đi viện điều trị khiến kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. Gia cảnh cháu Bảo khó khăn, rất cần các nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ.

Bạn đọc giúp bé Nguyễn Gia Bảo có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.067 (bé Nguyễn Gia Bảo) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Lê Thị Là (mẹ của Gia Bảo) theo địa chỉ: phố La Vân, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Số điện thoại: 0377814303.