EVNGENCO3 đã tổ chức vận động quyên góp, hỗ trợ chi phí cho các địa phương tái thiết sau bão lũ. Đồng thời huy động lực lượng xung kích từ các đơn vị trực thuộc gồm Công ty EPS, Nhiệt điện Phú Mỹ, Nhiệt điện Vĩnh Tân, Thủy điện Buôn Kuốp, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa và Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (đơn vị liên kết đứng chân trên địa bàn) triển khai 2 đợt hỗ trợ khẩn cấp, trực tiếp đến các địa phương bị ảnh hưởng phối hợp khôi phục hệ thống điện hạ thế, điện trong nhà, sửa chữa cơ sở hạ tầng dân sinh, các trường, trạm y tế, nhà ở bị hư hại, thăm tặng quà, hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân địa phương bị ảnh hưởng.

Lực lượng tình nguyện EVNGENCO3 nỗ lực làm việc ngày đêm phối hợp cùng EVNCPC để sớm khôi phục cấp điện cho bà con các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai

Đại diện Công đoàn cùng đại diện Đoàn Thanh niên EVNGENCO3, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân trao bảng tượng trưng hỗ trợ cho đại diện UBND xã D’Ran, tỉnh Lâm Đồng

Cụ thể, trong đợt 1 (từ ngày 11 - 15/11/2025), Tổng Công ty đã huy động lực lượng từ các đơn vị trực thuộc đến các xã Phú Mỡ, Đồng Xuân (Đắk Lắk), xã Đề Gi (Gia Lai) và phường Đức Phổ, phường Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) hỗ trợ vệ sinh, chỉnh trang, kiểm tra, thay mới hệ thống điện, quạt, bóng đèn, đường dây điện tại 7 điểm trường bị ngập nước trong các đợt bão; hỗ trợ sửa điện cho trạm y tế, xã phường, các hộ dân khó khăn.

Đồng thời, trao tặng 10.000 quyển tập, 1.000 cây viết, hỗ trợ kinh phí để sửa chữa trường, lớp và trao 160 phần học bổng (500.000đồng/phần) cho học sinh khó khăn, 800 phần quà (1 triệu đồng/phần) cho các hộ gia đình bị thiệt hại nặng, hỗ trợ chi phí sửa chữa nhà ở cho 10 hộ dân bị tốc mái, nhà cửa hư hại nặng.

Tại phường Sông Cầu (Đắk Lắk), nhóm tình nguyện của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp phối hợp Nhóm công tác của Công ty Điện lực Đắk Lắk tập trung xử lý hư hỏng đường dây điện hạ thế và sửa chữa điện trong nhà giúp người dân trong phường sớm có điện trở lại. Tổng chi phí hỗ trợ trong đợt 1 là hơn 1,625 tỷ đồng.

Trong đợt 2 (từ ngày 25 - 29/11/2025), Tổng Công ty tiếp tục tổ chức các đoàn công tác trực tiếp đến thăm hỏi, trao tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhà cửa bị ngập sâu, bị thiệt hại nặng do mưa lũ tại xã Tuy Phước Đông (Gia Lai), xã Hòa Xuân và Hòa Thịnh (Đắk Lắk), xã D’Ran (Lâm Đồng) gồm 800 phần tiền mặt (500.000đồng/phần), 800 phần nhu yếu phẩm, thuốc y tế, chăn, quần áo chống nước, 350 bộ đèn năng lượng mặt trời, 16 máy phát điện, các vật dụng cần thiết khác cùng 200 két nước uống loại 0,5 lít, 1.000 bình nước 20 lít do Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa sản xuất và hỗ trợ vận chuyển đến các địa phương.

Song song đó, các đội xung kích đã tích cực hỗ trợ người dân vệ sinh nhà cửa, trường học, trạm xá, sửa chữa điện cho hơn 200 gia đình tại các xã bị ngập nặng có hệ thống điện trong nhà bị hư hại. Tổng số tiền hỗ trợ đợt 2 là hơn 2,4 tỷ đồng.

Đại diện Đảng ủy, Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3 trao hỗ trợ cho bà con xã Hoà Xuân, tỉnh Đắk Lắk và xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Cũng trong thời gian này, các đơn vị thành viên, công ty liên kết của Tổng Công ty (Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, Công ty EPS, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp, Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa, Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh, Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện Sê San 3A) cũng tổ chức vận động, quyên góp từ CBCNV và trao tặng cho các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, đại diện EVNGENCO3 cũng trực tiếp thăm hỏi, trao tặng 1 tỷ đồng cho EVNCPC nhằm động viên đội ngũ đang làm việc tại hiện trường và động viên, trao tặng Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh 50 triệu đồng để hỗ trợ CBCNV khắc phục hư hại do bão lũ.

Đại diện EVNGENCO3, Đoàn công tác của Công ty EPS, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, Vĩnh Tân thăm, động viên, tặng tiền hỗ trợ cho các em học sinh, hộ dân bị ảnh hưởng bão lũ tại tỉnh Đắk Lắk

Đại diện Công ty Thủy điện Buôn Kuốp, Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện Sê San 3A, Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh trao tặng tiền hỗ trợ cho các địa phương ảnh hưởng bởi bão lũ tại tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk

Ngoài sự hỗ trợ của Tổng Công ty, các đoàn công tác cũng tiếp nhận và trao những phần quà, đóng góp của các mạnh thường quân, các CBNV đã quyên góp thêm đến bà con vùng lũ.

(Nguồn: EVNGENCO3)