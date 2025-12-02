Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra tại các tỉnh miền Trung, cùng với cả nước, tinh thần sẻ chia đang được người dân Ninh Bình lan tỏa mạnh mẽ.

Tại điểm tiếp nhận hàng hoá ủng hộ đồng bào vùng lũ nằm trên đường Phù Nghĩa (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) do CLB A18 (CLB do các doanh nhân tỉnh Nam Định cũ thành lập) tổ chức, không khí luôn nhộn nhịp từ sáng sớm đến tối muộn.

Từng dòng người nối nhau mang gạo, quần áo, chăn màn và nhiều vật phẩm thiết yếu khác đến gửi gắm, khiến khu vực tập kết nhanh chóng chất đầy hàng cứu trợ, trong đó nhiều nhất là gạo.

Tại đây, những chuyến hàng cứu trợ vừa được chuyển đi thì ngay lập tức những bao gạo mới lại được người dân mang đến, nhanh chóng xếp thành chồng cao. Vì thế, nhiều người đi ngang qua ví von nơi này như “núi gạo Thạch Sanh”.

Mang trên tay bao gạo đến để ủng hộ, ông Phạm Ngọc Tiến (SN 1961, phường Nam Định) bày tỏ sự đồng cảm với bà con miền Trung đang oằn mình gánh chịu hậu quả thiên tai.

Ông Tiến chia sẻ, dù chỉ là dân lao động, điều kiện gia đình cũng không khá giả nhưng trước những mất mát đồng bào miền Trung đang phải gánh chịu, ông vẫn muốn góp chút sức.

“Tôi thấy bà con vùng lũ chịu quá nhiều mất mát, khổ đau, còn mình ngoài này vẫn may mắn hơn nên muốn góp chút sức, san sẻ với họ phần nào”, ông Tiến nói.

Cũng đến đường Phù Nghĩa để quyên góp nhu yếu phẩm ủng hộ đồng bào vùng lũ, bà Lê Ngọc Mai (SN 1962, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) chia sẻ: “Tôi từng trải qua cảnh lũ ngập đến mái nhà nên phần nào hiểu được tình cảnh của bà con miền Trung lúc này. Vì vậy, tôi mang ít quần áo và chăn ấm đến để nhờ đội tình nguyện chuyển giúp tấm lòng của tôi tới bà con, mong họ có thêm động lực để vượt qua những ngày khó khăn”.

Ông Trần Trọng Huy, Chủ tịch CLB A18 cho biết, đây không phải lần đầu CLB đứng ra vận động hàng hóa cứu trợ giúp đỡ bà con vùng lũ.

Kể từ cơn bão số 10 (Bualoi), CLB A18 đã thay mặt người dân Ninh Bình và các mạnh thường quân gửi hơn 1.000 tấn gạo, hàng vạn thùng mì tôm cùng các nhu yếu phẩm khác để hỗ trợ bà con ở các tỉnh bị thiệt hại do thiên tai như Thái Nguyên, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn...

Nói về đợt vận động cứu trợ lần này tới miền Trung, ông Huy bày tỏ sự xúc động trước tấm lòng sẻ chia và tinh thần tương trợ của người dân Ninh Bình.

Theo ông Huy, trong đợt vận động lần này, lượng người mang nhu yếu phẩm đến điểm tiếp nhận để gửi hỗ trợ bà con miền Trung có thể lên tới hàng vạn lượt. Người dân đóng góp đủ loại vật dụng thiết yếu như quần áo ấm, chăn màn, xoong nồi, nồi cơm điện… Trong đó, gạo là mặt hàng được ủng hộ nhiều nhất.

“Chỉ trong hai ngày, số gạo cứu trợ đã vượt 100 tấn. Những chuyến hàng vừa được chuyển đi thì ngay hôm sau, điểm tiếp nhận lại đầy ắp nhờ bà con tiếp tục mang tới. Vì vậy mọi người mới ví nơi đây như ‘con phố Thạch Sanh’.

Điều đáng quý là không chỉ người có điều kiện kinh tế khá giả mới tham gia, mà cả lao động phổ thông, lao công, học sinh… cũng góp phần bằng nhiều cách: người gửi tiền mặt, người gửi gạo, nhu yếu phẩm, thậm chí chỉ là vài cuốn sách. Ai có của góp của, ai không có thì góp công sắp xếp hàng hóa, chuẩn bị cho những chuyến cứu trợ tiếp theo”, ông Huy chia sẻ.

Ông Huy cho biết thêm, số hàng hoá cứu trợ hiện tập kết tại đường Phù Nghĩa sẽ được chuyển đến tỉnh Phú Yên (cũ) và tỉnh Bình Định (cũ).

Tại điểm nhận, 50 tình nguyện viên của CLB A18 luôn túc trực, sẵn sàng vận chuyển hàng hoá đến những vùng sâu, vùng xa nhất, đảm bảo trao tận tay người dân. Bên cạnh đó, CLB cũng thông qua các UBND, MTTQ, lực lượng công an và quân đội tại địa phương để phối hợp chuyển hàng hoá đến bà con.

“Tất cả nhu yếu phẩm người dân và các mạnh thường quân chung tay ủng hộ khi gửi qua CLB A18 chắc chắn sẽ được trao tận tay bà con vùng lũ. Đó là trách nhiệm và cũng là sứ mệnh của chúng tôi”, ông Huy khẳng định.