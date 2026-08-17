Ông Lê Văn Danh - Tổng Giám đốc EVNGENCO3 kiểm tra công trường đại tu tại Nhà máy điện Phú Mỹ 2.1

Tại công trường, Tổng Giám đốc EVNGENCO3 Lê Văn Danh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm của đội ngũ người lao động Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO3 (EPS) và Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ trong quá trình thực hiện các hạng mục đại tu.

Lãnh đạo Tổng Công ty cũng yêu cầu hai đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, bám sát kế hoạch và tiến độ từng hạng mục; đặc biệt chú trọng bảo đảm an toàn tuyệt đối cho con người, thiết bị và chất lượng bảo dưỡng, sửa chữa, phấn đấu hoàn thành công trình đúng tiến độ, sớm đưa các tổ máy trở lại vận hành phát điện, góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất điện của Tổng Công ty trong năm 2026.

Lực lượng sửa chữa EPS thực hiện cẩu rotor tuabin tổ máy GT21

Dịp này, Đoàn công tác EVNGENCO3 đã trao quà, thăm hỏi, động viên người lao động Công ty EPS và Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đang trực tiếp làm việc tại công trường tại Nhà máy điện Phú Mỹ 2.1.

Lãnh đạo EVNGENCO3 trao quà động viên người lao động EPS và Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ tại Nhà máy điện Phú Mỹ 2.1

Công trình đại tu tại Nhà máy điện Phú Mỹ 2.1 được triển khai trong 55 ngày, bắt đầu từ ngày 01/8/2026 với quy mô lớn về khối lượng, hạng mục công việc bao gồm đại tu GT21, ST23 và lò thu hồi nhiệt HRSG21, 22, với số lượng nhân công và yêu cầu kỹ thuật cao.

Đến nay, công trình đã hoàn thành khoảng 1/3 khối lượng công việc, đang bước vào giai đoạn kiểm tra, đánh giá tình hình thiết bị sau khi thực hiện tháo thành công rotor tuabin, máy phát và các thiết bị chính các tổ máy.

Vĩnh Phú