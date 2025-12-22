Bên trong nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới Kashiwazaki-Kariwa. Ảnh: RTE

Theo hãng tin CNN, động thái trên diễn ra vào thời điểm quan trọng khi Nhật Bản đang tìm cách chuyển đổi nguồn cung năng lượng khỏi nhiên liệu hóa thạch.

Bất chấp lo ngại của nhiều người dân địa phương, hội đồng lập pháp tỉnh Niigata, nơi đặt nhà máy Kashiwazaki-Kariwa, hôm nay (22/12) đã thông qua một dự luật mở đường cho công ty điện lực Tokyo (TEPCO) tái khởi động 1 trong 7 lò phản ứng của nhà máy. Đài NHK đưa tin, TEPCO có kế hoạch đưa lò phản ứng số 6 hoạt động trở lại vào ngày 20/1/2026.

Nhật Bản đã áp dụng cách tiếp cận thận trọng đối với năng lượng hạt nhân kể từ khi trận động đất mạnh 9 độ Richter và sóng thần năm 2011 gây ra sự cố tan chảy hạt nhân tại nhà máy Fukushima Daiichi. Đây là thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới kể từ sau sự cố kinh hoàng xảy ra ở Chernobyl năm 1986.

Sau thảm họa, Nhật Bản đã đóng cửa toàn bộ 54 nhà máy điện hạt nhân của nước này, gồm cả nhà máy Kashiwazaki-Kariwa nằm ở vùng ven biển và cảng Niigata, cách thủ đô Tokyo khoảng 320km về phía bắc trên đảo Honshu của Nhật Bản.

Theo Hiệp hội hạt nhân thế giới, tính đến hiện tại, Nhật Bản đã tái khởi động 14 trong số 33 lò phản ứng hạt nhân. Trước thảm họa Fukushima, các lò phản ứng hạt nhân đã cung cấp khoảng 30% lượng điện năng tiêu thụ cho nước này. Sau thảm họa, Nhật Bản đã tăng cường sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu đắt đỏ, bao gồm than đá và khí đốt, để cung cấp điện cho đất nước và duy trì nguồn điện.