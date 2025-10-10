Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB), các ban chuyên môn của EVNNPT và đại diện các nhà thầu thi công dự án.

Tổng Giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú kiểm tra và nghe báo cáo tình hình triển khai Dự án đường dây 500kV Hải Phòng - Thái Bình

Tăng tốc thi công

Dự án được khởi công từ ngày 17/8/2025. Đây là công trình năng lượng cấp đặc biệt do EVNNPT làm chủ đầu tư, NPMB chịu trách nhiệm quản lý điều hành, Công ty Truyền tải điện 1 sẽ tiếp nhận vận hành sau khi dự án hoàn thành.

Dự án được triển khai trên địa bàn các xã: An Quang, An Khánh, Quyết Thắng, Lạc Phượng, Nguyên Giáp, Vĩnh Thịnh (TP Hải Phòng); các xã: A Sào, Vĩnh Hòa, Minh Thọ, Quỳnh Phụ, Quỳnh An, Nguyễn Du, Thần Khê (tỉnh Hưng Yên).

Quy mô dự án bao gồm xây dựng mới 2 mạch đường dây 500kV với tổng chiều dài 38,3 km. Điểm đầu tại thanh cái 500kV của Trạm biến áp (TBA) 500kV Hải Phòng, điểm cuối tại thanh cái 500kV của TBA 500kV Thái Bình. Trong đó, đoạn qua TP Hải Phòng dài 20,4 km với 52 vị trí móng và 22 khoảng néo; đoạn qua tỉnh Hưng Yên dài 17,9 km với 47 vị trí cột và 15 khoảng néo.

Theo NPMB, công tác triển khai dự án đang gặp một số khó khăn trong giải phóng mặt bằng (GPMB). NPMB đang tiếp tục làm việc với UBND các xã thuộc TP Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên để đẩy nhanh các bước tiếp theo trong công tác bồi thường GPMB.

Bên cạnh đó, khu vực dự án liên tiếp chịu ảnh hưởng bởi mưa bão trong thời gian qua, đặc biệt là các cơn bão số 10 và 11 gây mưa lớn, ngập úng, ảnh hưởng đến việc thi công móng, làm đường và mặt bằng ép cọc.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của EVNNPT, sự ủng hộ của chính quyền địa phương và nỗ lực của các đơn vị tham gia dự án, đến nay dự án đã bàn giao mặt bằng 70/99 vị trí. Trong đó, đoạn qua TP Hải Phòng đã bàn giao 27/52 vị trí, còn đoạn qua Hưng Yên đã bàn giao 43/47 vị trí cho các nhà thầu thi công.

Tổ chức biện pháp thi công hợp lý để đáp ứng tiến độ

Dự án có ý nghĩa quan trọng nhằm đảm bảo truyền tải công suất đầy đủ, ổn định và tin cậy cho TBA 500kV Hải Phòng với cấp điện áp 500kV; đáp ứng nhu cầu phụ tải cho TP Hải Phòng, tỉnh Hưng Yên và các khu vực lân cận theo tiêu chí N-1. Đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng điện áp, giảm tổn thất kỹ thuật và tăng cường liên kết, linh hoạt trong vận hành lưới điện 500kV khu vực miền Bắc.

Các nhà thầu thi công cam kết huy động tối đa nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ, đồng thời mong muốn chủ đầu tư tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác bồi thường BTGPMB. Ngoài ra, cần có sự phối hợp nhịp nhàng trong việc cung cấp vật tư, thiết bị để tổ chức biện pháp thi công hợp lý, đáp ứng yêu cầu tiến độ, đảm bảo hoàn thành dự án trong năm 2025 theo yêu cầu của EVNNPT.

Thi công ép cọc một vị trí móng Dự án đường dây 500kV Hải Phòng - Thái Bình

Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc EVNNPT yêu cầu NPMB cần tiếp tục làm việc với các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương để thúc đẩy công tác bồi thường GPMB, nhất là sau khi UBND tỉnh Hưng Yên đã thống nhất phương án tuyến điều chỉnh. Đồng thời, tập trung chỉ đạo, huy động nhân lực phối hợp chặt chẽ với chính quyền các xã để tháo gỡ vướng mắc, không để ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Ngoài ra, cần tăng cường chỉ đạo, điều hành công tác GPMB tại TP Hải Phòng nhằm sớm xác định nguồn gốc đất của các hộ dân liên quan đến dồn điền đổi thửa, đôn đốc địa phương sớm xác định giá đất cụ thể, phê duyệt phương án bồi thường. Song song đó, đẩy nhanh công tác kiểm kê, rà soát hành lang tuyến để sớm bàn giao mặt bằng kéo dây.

Một vị trí cột Dự án đường dây 500kV Hải Phòng - Thái Bình đang gần hoàn thiện

Tổng Giám đốc EVNNPT cũng yêu cầu NPMB kiểm soát chặt tiến độ thi công phần móng, đặc biệt là các vị trí móng cọc, và đôn đốc nhà thầu bố trí các tổ đội lắp dựng để thi công ngay sau khi hoàn thành phần móng.

Đối với các vị trí giao chéo với tuyến đường sắt Hải Phòng - Lào Cai, NPMB cần tiếp tục làm việc và đôn đốc Ban Quản lý dự án đường sắt để sớm xác định phương án di dời tuyến điện theo chỉ đạo của EVNNPT.

(Nguồn: EVNNPT)