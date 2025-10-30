Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng nghe đơn vị thi công báo cáo tình hình triển khai dự án đoạn qua TP. Hải Phòng

Tiến độ cung cấp cột thép chưa đáp ứng yêu cầu

Dự án được khởi công từ ngày 17/8/2025. Đây là công trình năng lượng cấp đặc biệt do EVNNPT làm chủ đầu tư, NPMB quản lý điều hành, Công ty Truyền tải điện 1 tiếp nhận vận hành sau khi dự án hoàn thành.

Quy mô dự án bao gồm xây dựng mới 2 mạch đường dây 500kV với tổng chiều dài 38,3 km. Điểm đầu tại thanh cái 500kV của Trạm biến áp 500kV Hải Phòng, điểm cuối tại thanh cái 500kV của TBA 500kV Thái Bình. Trong đó, đoạn qua TP Hải Phòng dài 20,4 km với 52 vị trí móng và 22 khoảng néo; đoạn qua tỉnh Hưng Yên dài 17,9 km với 47 vị trí cột và 15 khoảng néo.

Đến nay, với sự chỉ đạo sát sao của EVNNPT, sự ủng hộ của chính quyền địa phương và nỗ lực của các đơn vị tham gia dự án, công tác bàn giao mặt bằng đã đạt 88/99 vị trí móng. Trong đó, đoạn qua TP Hải Phòng đã bàn giao 43/52 vị trí; đoạn qua Hưng Yên đã bàn giao 45/47 vị trí cho các nhà thầu thi công. Còn lại 2 vị trí vướng một doanh nghiệp đã được phê duyệt điều chỉnh thiết kế, đang thực hiện công tác bồi thường, vận động, dự kiến bàn giao trong tháng 10/2025.

Thi công vị trí móng cọc Dự án đường dây 500kV Hải Phòng - Thái Bình đoạn qua TP. Hải Phòng

Về công tác thi công, hiện đang triển khai đồng loạt tại 86 vị trí móng. Trong đó, đã đúc móng xong 28 vị trí, đang triển khai thi công 58 vị trí, đã lắp dựng hoàn thành 2 vị trí cột, đang lắp dựng 7 vị trí.

Mặc dù tiến độ thi công phần móng đã đạt khối lượng lớn, tuy nhiên tiến độ cung cấp cột thép của nhà thầu vẫn chậm. Việc vận chuyển cột thép chưa đảm bảo tiến độ, khiến nhiều vị trí móng đã hoàn thành nhưng chưa có cột để dựng.

Bên cạnh đó, khu vực dự án liên tiếp chịu ảnh hưởng bởi mưa bão trong thời gian qua, đặc biệt là các cơn bão số 10 và 11, gây mưa lớn và ngập úng, ảnh hưởng đến việc thi công móng, làm đường và xử lý mặt bằng ép cọc.

Lãnh đạo EVNNPT nghe nhà thầu cung cấp cột thép báo cáo tại vị trí đã hoàn thành thi công móng nhưng chưa có cột thép để dựng

Quyết tâm không lùi tiến độ dự án

Dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm đảm bảo truyền tải công suất đầy đủ, ổn định cho TBA 500kV Hải Phòng; đáp ứng nhu cầu phụ tải cho TP. Hải Phòng, tỉnh Hưng Yên và các khu vực lân cận theo tiêu chí N-1. Đồng thời, dự án góp phần nâng cao chất lượng điện áp, giảm tổn thất kỹ thuật và tăng cường liên kết, linh hoạt trong vận hành lưới điện 500kV khu vực miền Bắc.

Tại buổi kiểm tra hiện trường và họp rà soát tiến độ dự án, Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng ghi nhận những nỗ lực của NPMB và các đơn vị thi công trong việc đẩy nhanh tiến độ, sớm có mặt bằng phục vụ thi công. Tuy nhiên, khối lượng công việc của dự án vẫn còn rất lớn.

Để đáp ứng tiến độ, lãnh đạo EVNNPT yêu cầu NPMB tiếp tục tập trung trong công tác chỉ đạo, điều hành; huy động đầy đủ nhân lực thực hiện bồi thường GPMB; đôn đốc hội đồng đền bù, chính quyền các xã và các cơ quan địa phương để thúc đẩy tiến độ phê duyệt phương án bồi thường, vận động bàn giao mặt bằng các vị trí móng còn lại trong tháng 10/2025. Đồng thời, cần đẩy mạnh công tác rà soát, kiểm kê hành lang tuyến và bàn giao hành lang kéo dây trước ngày 15/11/2025.

Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ dự án với các đơn vị liên quan

Đối với các gói thầu cung cấp và vận chuyển cột thép, lãnh đạo EVNNPT yêu cầu NPMB khẩn trương kiểm tra, kiểm soát tình hình gia công, chế tạo, sản xuất, vận chuyển và cung cấp hàng hóa, đảm bảo hoàn thành trong tháng 10/2025. Các cột thép đã sản xuất nhưng chưa vận chuyển phải được giao trước ngày 03/11/2025; các cột còn lại phải hoàn thành giao hàng trước ngày 15/11/2025.

Cũng trong chương trình, Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng và đoàn công tác kiểm tra Dự án Trạm biến áp 500kV Thái Bình

Dự án đường dây 500kV Hải Phòng - Thái Bình là công trình trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt trong việc đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển kinh tế khu vực. Với quyết tâm cao của EVNNPT, NPMB và các đơn vị thi công, dự án đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng và an toàn, góp phần nâng cao độ tin cậy của lưới điện truyền tải miền Bắc.

(Nguồn: EVNNPT)