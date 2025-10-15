Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE) thông báo chấm dứt 321 khoản hỗ trợ tài chính cho 223 dự án năng lượng, mang lại “khoản tiết kiệm khoảng 7,56 tỷ USD cho người nộp thuế ở Mỹ”.

“Từ ngày đầu tiên, DOE đã bắt đầu nhiệm vụ quan trọng là rà soát hàng tỷ USD trong các khoản tài trợ tài chính. Nhiều khoản trong số đó được thông qua vội vàng trong những tháng cuối cùng của chính quyền Biden mà không có tài liệu đầy đủ theo tiêu chuẩn kinh doanh hợp lý”, Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright cho biết.

Ông nói thêm: “Tổng thống Trump đã hứa sẽ bảo vệ tiền thuế của người dân, đồng thời mở rộng nguồn cung năng lượng giá rẻ, đáng tin cậy và an toàn cho nước Mỹ. Việc hủy bỏ này là bước thực hiện cam kết đó”.

Dự án điện mặt trời. Ảnh minh họa: Nexamp

Tháng 5/2025, Bộ trưởng Wright đã ban hành bản ghi nhớ có tiêu đề “Đảm bảo trách nhiệm đối với viện trợ tài chính”, thiết lập chính sách mới để đánh giá các khoản tài trợ. Theo quy trình này, DOE đã xem xét từng khoản và xác định rằng chúng “không đáp ứng các tiêu chuẩn về kinh tế, an ninh quốc gia hoặc an ninh năng lượng cần thiết”.

Các dự án bị hủy nằm tại 16 bang được lựa chọn, bao gồm California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Vermont và Washington - đều là các bang truyền thống do Đảng Dân chủ lãnh đạo.

Động thái cắt giảm ngân sách này đánh dấu sự đảo ngược hoàn toàn so với chiến lược của chính quyền Biden trong đạo luật mang tính bước ngoặt - Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) năm 2022, khi các khoản tài trợ chủ yếu hướng tới các khu vực bỏ phiếu cho Đảng Cộng hòa.

Theo tổ chức E2, cơ quan theo dõi các khoản đầu tư công bố trong lĩnh vực năng lượng sạch, kể từ sau khi IRA được ban hành, hơn 88.000 việc làm và 107 tỷ USD đầu tư tư nhân đã được công bố tại các khu vực bầu cho Đảng Cộng hòa - cao hơn nhiều so với 30.000 việc làm và 22 tỷ USD tại các khu vực bầu cho Đảng Dân chủ.

Khoảng 80% các khoản đầu tư tư nhân được thúc đẩy bởi IRA diễn ra ở các khu vực của Đảng Cộng hòa. Bộ Ngân khố Mỹ cho biết các khoản đầu tư này dự kiến hỗ trợ 1,5 triệu việc làm trong thập kỷ tới, dựa trên phân tích của Liên minh Năng lượng Lao động.

“Chấm dứt hỗ trợ cho các dự án này sẽ kìm hãm đổi mới và khả năng cạnh tranh của Mỹ, làm tăng chi phí cho người tiêu dùng và khiến chúng ta ngày càng phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch”, bà Jackie Wong, Phó Chủ tịch cấp cao của Hội đồng Phòng vệ Tài nguyên Thiên nhiên (NRDC), nhận định trong một tuyên bố.

Theo DOE, các đơn vị nhận tài trợ có 30 ngày để kháng nghị quyết định hủy bỏ, và một số dự án trong danh sách đã bắt đầu quy trình này.