Chủ động từ sớm, sẵn sàng các phương án vận hành

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về bảo đảm cung cấp điện trong các dịp lễ, EVNNPT và các đơn vị trực thuộc rà soát toàn diện phương thức vận hành, tình trạng thiết bị, đường dây và trạm biến áp; chủ động nhận diện các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến an toàn hệ thống để kịp thời xử lý.

Các đơn vị truyền tải điện, các ban quản lý dự án và đơn vị liên quan được yêu cầu thực hiện nghiêm phương án bảo đảm cung cấp điện, tăng cường lực lượng trực vận hành, trực xử lý sự cố và chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, phương tiện, nhân lực cần thiết, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh.

Trong thời gian nghỉ lễ, các đơn vị tổ chức trực lãnh đạo, trực vận hành và trực xử lý sự cố theo quy định; duy trì chế độ thông tin liên lạc thông suốt, thường xuyên cập nhật tình hình vận hành hệ thống để kịp thời phối hợp xử lý khi có bất thường.

Đặc biệt, EVNNPT yêu cầu các đơn vị không để xảy ra tình trạng chủ quan, bị động; các công việc có nguy cơ ảnh hưởng đến vận hành an toàn hệ thống phải được kiểm soát chặt chẽ, đồng thời hạn chế tối đa các thao tác, công tác trên lưới có thể làm ảnh hưởng đến độ tin cậy cung cấp điện trong thời gian cao điểm của kỳ nghỉ lễ.

EVNNPT sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị để đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, ổn định dịp nghỉ lễ 2/9

Tăng cường kiểm tra, bảo vệ an toàn đường dây và trạm biến áp

Cùng với việc chuẩn bị phương thức vận hành, công tác kiểm tra, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện truyền tải được EVNNPT đặc biệt chú trọng.

Các đơn vị tăng cường kiểm tra đường dây, trạm biến áp, thiết bị và các vị trí xung yếu; kịp thời phát hiện, xử lý những khiếm khuyết có nguy cơ gây sự cố. Công tác kiểm tra tập trung vào các khu vực, thiết bị có nguy cơ cao, những vị trí từng xảy ra sự cố hoặc chịu tác động của thời tiết bất lợi.

Đối với hệ thống đường dây truyền tải, các đơn vị tăng cường kiểm tra hành lang tuyến, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng để ngăn ngừa nguy cơ xâm phạm hành lang an toàn lưới điện, đặc biệt tại các khu vực đông dân cư, khu vực diễn ra các hoạt động tập trung đông người và những vị trí có nguy cơ cháy, nổ.

Các trạm biến áp được kiểm tra tình trạng thiết bị, hệ thống bảo vệ, điều khiển, thông tin liên lạc, nguồn điện tự dùng và các điều kiện bảo đảm vận hành. Những tồn tại có khả năng ảnh hưởng đến vận hành phải được xử lý hoặc có phương án kiểm soát phù hợp trước kỳ nghỉ lễ.

Bên cạnh đó, trước diễn biến bất thường của thời tiết, các đơn vị chủ động cập nhật thông tin khí tượng, thủy văn; theo dõi các khu vực có nguy cơ mưa lớn, dông lốc, sạt lở, ngập úng, cháy rừng… để chủ động triển khai các phương án phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho người và thiết bị.

EVNNPT phối hợp cùng công an các tỉnh kiểm tra hệ thống truyền tải điện nhằm bảo đảm an toàn dịp Quốc khánh 2/9

Sẵn sàng ứng phó, xử lý nhanh mọi tình huống

Với vai trò là đơn vị quản lý, vận hành hệ thống truyền tải điện quốc gia, EVNNPT xác định bảo đảm vận hành an toàn, liên tục, ổn định hệ thống điện trong dịp Quốc khánh 2/9 là nhiệm vụ trọng tâm.

Các đơn vị được yêu cầu duy trì nghiêm kỷ luật vận hành, thực hiện đúng quy trình, quy định; tăng cường giám sát các thông số vận hành và chủ động xử lý ngay từ khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Trong trường hợp xảy ra sự cố, các đơn vị phải nhanh chóng triển khai phương án xử lý, huy động lực lượng và phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan nhằm khôi phục vận hành trong thời gian sớm nhất, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến hệ thống điện.

EVNNPT cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an, quân đội và các cơ quan chức năng trên địa bàn để bảo đảm an ninh, an toàn cho các công trình truyền tải điện, nhất là tại những khu vực diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa, lễ hội và tập trung đông người trong dịp Quốc khánh.

Với sự chủ động từ sớm, chuẩn bị kỹ lưỡng và tổ chức trực vận hành nghiêm túc, EVNNPT và các đơn vị trực thuộc quyết tâm bảo đảm hệ thống truyền tải điện vận hành an toàn, ổn định, liên tục, góp phần phục vụ tốt các hoạt động chính trị, kinh tế - xã hội và nhu cầu điện của nhân dân trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Hồ Linh