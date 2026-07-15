Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, ông Nguyễn Ngọc Tân - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), đại diện Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Sơn La cùng các ban, đơn vị trực thuộc EVNNPT. Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến một số xã có dự án đi qua.

Ông Keiju Mitsuhashi - đại diện đoàn công tác ADB phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, EVNNPT đã báo cáo tiến độ triển khai Dự án Trạm biến áp 500kV Sơn La 1 và đường dây đấu nối. Đây là dự án quan trọng đã được UBND tỉnh Sơn La chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư. Công trình được xây dựng trên địa bàn các xã Mai Sơn và Yên Châu, với tổng mức đầu tư khoảng 2.019 tỷ đồng.

Dự án có mục tiêu tăng cường liên kết hệ thống điện, bảo đảm vận hành an toàn lưới điện truyền tải, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đồng thời giải tỏa công suất các nhà máy năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Sơn La. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và đóng điện trong năm 2027.

Ông Nguyễn Thành Công – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại buổi làm việc

Đối với Dự án đường dây 500kV Sơn La 1 - Sơn Tây, tuyến đường dây có chiều dài khoảng 167 km, trong đó khoảng 95 km đi qua địa bàn tỉnh Sơn La. Điểm đầu của dự án là Trạm biến áp 500kV Sơn La 1, điểm cuối là Trạm biến áp 500kV Sơn Tây (Hà Nội).

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 8.970 tỷ đồng, hiện đang trong giai đoạn thỏa thuận hướng tuyến và thực hiện các thủ tục chấp thuận nhà đầu tư.

Sau khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần giải tỏa công suất các nhà máy năng lượng tái tạo tại Sơn La và Điện Biên; truyền tải công suất ổn định, tin cậy về Trạm biến áp 500kV Sơn Tây; nâng cao chất lượng điện áp, giảm tổn thất điện năng, tăng cường khả năng liên kết và vận hành linh hoạt của lưới điện truyền tải 500kV miền Bắc. Đồng thời, dự án cũng tăng cường nguồn cấp cho các trạm biến áp 220kV, đáp ứng nhu cầu phụ tải của Thủ đô Hà Nội và các khu vực lân cận, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực.

Hiện nay, EVNNPT đang phối hợp với ADB thực hiện công tác thẩm định hai dự án để xem xét tài trợ vốn theo hình thức ODA.

Tại buổi làm việc, đại diện ADB đã trao đổi về cơ chế, quy trình tài trợ vốn ODA đối với các dự án truyền tải điện, đồng thời đánh giá cao sự phối hợp giữa UBND tỉnh Sơn La và EVNNPT trong quá trình chuẩn bị đầu tư.

Các bên cũng tập trung trao đổi, làm rõ nhiều nội dung liên quan đến quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch lâm nghiệp, khu bảo tồn thiên nhiên, các yêu cầu về bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, tham vấn cộng đồng và cơ chế phối hợp giữa địa phương với chủ đầu tư theo các tiêu chuẩn thẩm định của ADB.

Đại diện ADB đề nghị các bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của nhà tài trợ và pháp luật Việt Nam, tạo cơ sở triển khai các dự án đúng tiến độ.

Ông Nguyễn Ngọc Tân – Phó Tổng Giám đốc EVNNPT phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La khẳng định tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án truyền tải điện trọng điểm được triển khai đúng tiến độ, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Nguyễn Ngọc Tân - Phó Tổng giám đốc EVNNPT trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh Sơn La cùng sự phối hợp tích cực của các sở, ngành và địa phương trong thời gian qua. EVNNPT cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ADB và các cơ quan chức năng của tỉnh để hoàn thiện hồ sơ, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kỹ thuật, môi trường, xã hội và pháp lý, qua đó sớm triển khai các công trình theo đúng kế hoạch.

UBND tỉnh Sơn La cam kết đồng hành cùng EVNNPT và ADB để đảm bảo tiến độ triển khai 2 dự án

Với sự đồng hành của UBND tỉnh Sơn La, sự hỗ trợ của ADB và quyết tâm của EVNNPT, các bên kỳ vọng quá trình hoàn thiện hồ sơ, thẩm định và thu xếp vốn ODA sẽ được triển khai thuận lợi, tạo tiền đề để các dự án sớm khởi công theo kế hoạch. Đây là những công trình truyền tải điện có ý nghĩa quan trọng trong việc hiện thực hóa Quy hoạch điện VIII, nâng cao năng lực truyền tải của hệ thống điện quốc gia và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Tây Bắc cũng như cả nước.

Đoàn Công Duẩn (Ban Quản lý dự án truyền tải điện)