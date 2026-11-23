Ngày 20/11, tại Hà Nội, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và Công đoàn EVNNPT tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2026.

Hội nghị Người lao động EVNNPT năm 2026 do ông Hoàng Xuân Khôi - Quyền Tổng giám đốc và ông Nguyễn Huy Thắng - Quyền Chủ tịch Công đoàn EVNNPT chủ trì

Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng

Năm 2025, dù thiên tai, bão lũ diễn biến bất thường, EVNNPT vẫn triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý kỹ thuật, vận hành, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định. Sản lượng điện truyền tải đạt 256,5 tỷ kWh, tăng 4,1% so với năm 2024. Trong 9 tháng đầu năm 2026, sản lượng đạt hơn 214 tỷ kWh, tăng 10,8% so với cùng kỳ.

Trước áp lực phụ tải tăng cao trong mùa nắng nóng năm 2026, EVNNPT chủ động nâng cao năng lực lưới điện miền Bắc thông qua thay thế, lắp đặt thiết bị và đẩy nhanh các dự án tụ bù ngang.

Trong đầu tư xây dựng, năm 2025, Tổng công ty khởi công 37 dự án, hoàn thành đóng điện 45 dự án. Trong 9 tháng đầu năm 2026, các con số lần lượt là 21 và 22 dự án. Năm 2026, EVNNPT phấn đấu khởi công 38 dự án và đóng điện 43 dự án.

Bên cạnh đó, EVNNPT đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cơ bản hoàn thành số hóa công tác đầu tư xây dựng, quản lý vận hành, thí nghiệm, sửa chữa; triển khai văn phòng số và thí điểm ứng dụng AI trong sản xuất kinh doanh, góp phần hiện đại hóa quản lý, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và năng suất lao động.

Chăm lo việc làm, thu nhập và đời sống người lao động

Cùng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, EVNNPT chú trọng bảo đảm việc làm, thu nhập và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động. Đến ngày 30/9/2026, Tổng công ty có 6.969 lao động, được bố trí công việc phù hợp và hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định.

Ông Hoàng Xuân Khôi - Quyền Tổng giám đốc EVNNPT trả lời, giải đáp các kiến nghị của người lao động

Công tác quản lý lao động, tiền lương được thực hiện thống nhất, công khai, gắn với vị trí việc làm, kết quả hoàn thành nhiệm vụ và năng suất lao động. Trong quá trình tái cơ cấu, Công đoàn EVNNPT phối hợp với chuyên môn xây dựng phương án sắp xếp, điều tiết nhân lực, góp phần bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động.

Các chế độ bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe, cải thiện điều kiện làm việc và trang bị bảo hộ lao động được triển khai đầy đủ, đặc biệt với lực lượng vận hành, sửa chữa lưới điện tại vùng sâu, vùng xa. Đồng thời, các hoạt động văn hóa, thể thao, tham quan, nghỉ dưỡng và an sinh xã hội tiếp tục được duy trì, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường đoàn kết và lan tỏa trách nhiệm cộng đồng.

Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong năm 2027

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Quang Trung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT ghi nhận nỗ lực của tập thể người lao động trong bảo đảm truyền tải điện an toàn, ổn định và đẩy mạnh chuyển đổi số. Ông yêu cầu Tổng công ty nâng cao chất lượng quản lý vận hành, đẩy nhanh các công trình trọng điểm, đổi mới quản trị, đồng thời quan tâm việc làm, thu nhập và đời sống người lao động.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Quang Trung phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đánh giá cao những kết quả EVNNPT đạt được, đồng thời đề nghị Tổng công ty tiếp tục phát huy dân chủ cơ sở, tăng cường đối thoại, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo và bảo đảm quyền lợi người lao động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ cung ứng điện.

Ông Hoàng Xuân Khôi - Quyền Tổng giám đốc EVNNPT (ảnh trái), đại diện người sử dụng lao động và ông Nguyễn Huy Thắng - Quyền Chủ tịch Công đoàn EVNNPT, đại diện người lao động ký Thỏa ước lao động tập thể EVNNPT năm 2026

Tại Hội nghị, các đại biểu bầu Ban Thanh tra nhân dân EVNNPT nhiệm kỳ 2026-2028 gồm 5 thành viên; đồng thời chứng kiến ký kết Thỏa ước lao động tập thể năm 2026 giữa đại diện người sử dụng lao động và người lao động. Hội nghị cũng thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế Quỹ Tương trợ xã hội và Nghị quyết Hội nghị đại biểu người lao động EVNNPT năm 2026.

Hồ Linh