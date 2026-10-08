Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, EVNSPC chủ động đầu tư, nâng cấp hạ tầng lưới điện đồng bộ với tốc độ phát triển phụ tải tại các KCN, khu vực đón làn sóng FDI công nghệ cao ở phía Nam.

Sẵn sàng nguồn điện chất lượng cao

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) hiện đang quản lý, phân phối điện trên địa bàn 8 tỉnh, thành phố phía Nam (không bao gồm TP.Hồ Chí Minh); trong đó tập trung các vùng kinh tế trọng điểm như Tây Ninh, Đồng Nai,…

Ông Bùi Quốc Hoan – Phó Tổng giám đốc EVNSPC

Ông Bùi Quốc Hoan – Phó Tổng giám đốc EVNSPC cho biết, nguồn điện phía Nam đang có dư địa, sẵn sàng cung cấp cho các KCN mới vào, khi các KCN thu hút được các nhà đầu tư thứ cấp.

Hiện nay, lưới điện cấp điện cho các KCN được thiết kế có dự phòng theo tiêu chí N-1, bảo đảm khi một nguồn gặp sự cố sẽ có nguồn khác thay thế. Tại những khu vực có yêu cầu cao về chất lượng điện năng, tiêu chí N-1 còn được áp dụng ở cấp trung áp. EVNSPC đang phấn đấu đến năm 2028, việc cấp điện cho cả khách hàng sinh hoạt cũng như doanh nghiệp sẽ bảo đảm tiêu chí N-1, ông Hoan cho hay.

Tại các địa phương có tốc độ tăng trưởng công nghiệp cao như Tây Ninh, hạ tầng điện liên tục được nâng cấp. Hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có mạng lưới điện 110kV gồm hơn 55 Trạm biến áp, với tổng dung lượng khoảng 5.413 MVA.

Trạm biến áp 110kV Cần Giuộc (tỉnh Tây Ninh) vừa được nâng công suất, lắp đặt thêm máy biến áp T2

Xã Cần Giuộc - nơi tập trung 5 KCN với gần 500 doanh nghiệp, nhu cầu điện phục vụ sản xuất ngày càng lớn. Trước áp lực tăng trưởng của phụ tải, Trạm biến áp 110kV Cần Giuộc trước đây chỉ có một máy biến áp công suất 63MVA, đã được ngành Điện đầu tư thêm máy biến áp T2, đưa vào vận hành ngày 23/8/2026, góp phần nâng khả năng cấp điện cho các khu công nghiệp và khu vực lân cận Cần Đước, Cần Giuộc.

Ông Trần Duy Vũ - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Kizuna JV cho biết, trong quá trình cung cấp điện, không chỉ đảm bảo được công suất mà ngành Điện còn luôn phối hợp cảnh báo, bảo trì để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định. Điều này giúp cho các doanh nghiệp an tâm trong vấn đề duy trì phát triển sản xuất liên tục, cộng với các quyết định mở rộng đầu tư trong tương lai ngắn và dài hạn.

Còn ông Nguyễn Văn Bảnh - Phó Giám đốc Công ty CP Khai thác và Quản lý Khu công nghiệp Đặng Huỳnh cho biết, sản lượng điện hàng năm của KCN tăng trung bình hơn 10%/năm. Ngành Điện thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Công ty để dự báo công suất sử dụng của doanh nghiệp, từ đó có kế hoạch đầu tư hạ tầng điện, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của phụ tải. Việc nâng cấp thêm đường dây trung thế mới gần đây đã giúp KCN nhanh chóng lấp đầy diện tích cho thuê.

Tại Đồng Nai, hạ tầng lưới điện 110kV trên địa bàn gồm hơn 58 Trạm biến áp, với tổng dung lượng trên 6.179 MVA, và là nguồn cung cấp điện chính cho khối khách hàng công nghiệp nặng và các tổ hợp sản xuất quy mô lớn.

Nguồn điện đảm bảo góp phần giúp các khu công nghiệp thu hút đầu tư

Ông Nguyễn Minh Tính - Tổng giám đốc Công ty CP Thép Nhà Bè – VNSTEEL (thành phố Đồng Nai) cho biết, Công ty vừa khởi công dự án bổ sung công đoạn luyện phôi thép công suất 150.000 tấn sản phẩm/năm với tổng mức đầu tư 450 tỷ đồng và yêu cầu về nguồn điện chất lượng, ổn định cho dây chuyền luyện phôi thép của nhà máy.

Máy biến áp (MBA) thứ 3 tại Trạm biến áp 110kV An Phước (thành phố Đồng Nai) được EVNSPC đóng điện, đưa vào vận hành từ tháng 4/2026.

Với yêu cầu này, ngành Điện đã chủ động hạ tầng cấp điện cho dự án. Cụ thể, EVNSPC sẽ đầu tư Trạm biến áp 110kV Thép Nhà Bè quy mô công suất 2x40MVA và đường dây đấu nối 2 mạch tại KCN Nhơn Trạch II – Nhơn Phú…

Cần sự phối hợp đồng bộ giữa ngành Điện, chính quyền và chủ đầu tư

Ông Bùi Quốc Hoan cho biết, nhiều công trình lưới điện đang được triển khai, hướng tới đưa vào vận hành trong năm 2027, phục vụ các KCN mới và đón đầu nhu cầu phát triển sau khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động như: Các Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp, Xuân Quế - Sông Nhạn, Long Đức 3 (Đồng Nai); Khu công nghiệp Phước Đông (Tây Ninh)…

EVNSPC đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, vận hành lưới điện, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện

Tuy nhiên, việc đầu tư các dự án lưới điện vào KCN cũng còn gặp không ít khó khăn, thách thức trong công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục phê duyệt và chấp thuận chủ trương đầu tư... Bên cạnh đó, tiến độ bàn giao mặt bằng nội bộ của chủ đầu tư KCN và tiến độ thu hút nhà đầu tư thứ cấp đôi khi chưa đồng bộ với tiến độ xây dựng hạ tầng lưới điện. Điều này dẫn đến rủi ro lưới điện hoàn thành nhưng phải chờ phụ tải, hoặc phụ tải tăng nhanh nhưng tuyến đường dây ngoài hàng rào chưa thông suốt.

Để giải quyết bài toán này, ngành Điện rất cần sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ từ chính quyền địa phương và các chủ đầu tư KCN. Sự phối hợp chặt chẽ ngay từ khâu quy hoạch đến khi triển khai sẽ bảo đảm tính pháp lý, tiến độ và tối ưu hóa hiệu quả đầu tư của các công trình điện.

Tú Uyên