EVN Thủ Đức và EVN Thuận An vẫn chưa áp dụng giá điện sản xuất cho các trung tâm dữ liệu theo đúng hướng dẫn của Bộ Công Thương.

Áp giá điện cho trung tâm dữ liệu mỗi nơi một kiểu

Công văn của Viettel và CMC cho biết họ đang gặp tình trạng vướng mắc, khó khăn liên quan tới việc áp dụng giá điện kinh doanh đối với Trung tâm dữ liệu Viettel tại Khu Công nghệ cao Bình Dương do Công ty Điện Lực Thuận An (EVN Thuận An) quản lý và Trung tâm dữ liệu CMC tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh do Công ty Điện lực Thủ Đức (EVN Thủ Đức) quản lý. Trong khi đó, các địa phương khác, EVN đã áp dụng giá điện sản xuất cho các trung tâm dữ liệu.

Mặc dù cơ quan chức năng và các đơn vị đã tiến hành kiểm tra mục đích sử dụng điện thực tế tại các trung tâm dữ liệu nêu trên, song EVN Thủ Đức và EVN Thuận An vẫn chưa áp dụng giá điện sản xuất cho các trung tâm dữ liệu theo đúng hướng dẫn của Bộ Công Thương. Thời gian qua, Viettel và CMC đã thực hiện đầy đủ và đúng hạn nghĩa vụ thanh toán tiền điện tính theo giá điện sản xuất. Tuy nhiên, các đơn vị điện lực vẫn liên tục phát hành thông báo ngừng cung cấp điện với lý do các doanh nghiệp không thanh toán phần chênh lệch theo giá điện kinh doanh..

CMC và Viettel cho biết, ngày 3/9/2026, EVN Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản chỉ đạo các công ty điện lực trực thuộc tăng cường rà soát các khách hàng có hoạt động trung tâm dữ liệu và yêu cầu các công ty điện lực áp dụng giá bán điện kinh doanh, đồng thời chỉ đạo các đơn vị này ngừng cung cấp điện nếu khách hàng không thực hiện theo mức giá này.

Tiếp đó, ngày 9/9/2026, EVN Thành phố Hồ Chí Minh gửi công văn về việc áp dụng giá điện kinh doanh đối với trung tâm dữ liệu tại Thuận An và Thủ Đức của CMC, đồng thời kết luận nợ tồn đọng tiền điện quá hạn tính tới 25/8/2026 đối với Viettel là 7.917.499.689 đồng và đối với CMC là 1.703.528.970 đồng. Đây là phần chênh lệch giữa đơn giá điện sản xuất và đơn giá điện kinh doanh trong khi 2 doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán tiền điện theo đơn giá điện sản xuất. EVN Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị trực thuộc cũng đề nghị ngừng cung cấp điện cho các trung tâm dữ liệu của Viettel và CMC từ ngày 15/9/2026.

Áp giá điện kinh doanh sẽ ảnh hưởng đến hạ tầng số quốc gia

Theo thống kê của các doanh nghiệp, qua ba kỳ hóa đơn đầu tiên sau khi áp giá, chi phí điện, vốn là khoản chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi phí vận hành trung tâm dữ liệu đã tăng trên 50% so với trước đây. Điều này ảnh hưởng đến việc việc bảo đảm nguồn điện và ổn định hoạt động cho các trung tâm dữ liệu có ý nghĩa chiến lược đặc biệt đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Mọi sự gián đoạn cấp điện, dù chỉ trong thời gian ngắn, có thể gây tê liệt hệ thống hạ tầng viễn thông, đứt gãy kết nối hệ thống và ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều lĩnh vực trọng yếu phụ thuộc vào hạ tầng số như: an ninh quốc phòng, tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử, hoạt động của cơ quan nhà nước, dịch vụ công trực tuyến, hệ thống Chính phủ số và nhiều dịch vụ thiết yếu khác.

Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã xác định rõ nhiệm vụ “tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”, trong đó nhấn mạnh việc “có cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước đầu tư, xây dựng trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây; thu hút doanh nghiệp nước ngoài đặt trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây tại Việt Nam”. Nghị quyết 57 cũng xác định điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo (AI) là hai trong các công nghệ chiến lược, yêu cầu “từng bước làm chủ một số công nghệ chiến lược, công nghệ số như: Trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây”, “phát triển mạnh mẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo dựa trên dữ liệu lớn đối với các ngành, lĩnh vực quan trọng”.

Viettel và CMC cũng viện dẫn Kế hoạch số 05 của Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phê duyệt Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, cũng xác định việc “xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung điện phục vụ trung tâm dữ liệu” là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần tập trung triển khai.

“Chúng tôi hiểu việc áp dụng giá điện đối với trung tâm dữ liệu cần tuân thủ đúng quy định pháp luật và hướng dẫn của Bộ Công Thương về nguyên tắc áp dụng giá điện dựa trên mục đích sử dụng thực tế. Các trung tâm dữ liệu của chúng tôi đã được kiểm tra và cung cấp đầy đủ tài liệu về mục đích sử dụng điện thực tế, thuộc trường hợp được áp dụng giá bán lẻ điện sản xuất. Việc áp dụng giá điện kinh doanh đối với các trung tâm dữ liệu là không phù hợp với hướng dẫn tại Công văn số 2818 của Bộ Công Thương về nguyên tắc áp dụng giá điện, đồng thời tạo áp lực tài chính đáng kể cho các doanh nghiệp vận hành trung tâm dữ liệu phục vụ mục tiêu phát triển hạ tầng số, phát triển khoa học công nghệ, tăng cường chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo quốc gia”, đại diện Viettel và CMC cho hay.

Trước vấn đề trên, Viettel và CMC kiến nghị Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét hướng dẫn hoặc sớm ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 60/2025/TT-BCT nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất trong việc áp dụng giá bán điện cho trung tâm dữ liệu, phù hợp với nguyên tắc áp dụng giá điện thực tế và bản chất kỹ thuật của trung tâm dữ liệu, qua đó đảm bảo môi trường hoạt động ổn định cho các doanh nghiệp, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển công nghệ, chuyển đổi số theo mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đề ra.

Viettel và CMC kiến nghị Bộ Công Thương , hướng dẫn kịp thời đối với EVN Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị trực thuộc, yêu cầu nghiêm túc tuân thủ quy định tại Thông tư và hướng dẫn của Bộ Công Thương tại Công văn số 2818; đồng thời chỉ đạo các đơn vị điện lực duy trì cung cấp nguồn điện ổn định, an toàn, tuyệt đối không thực hiện việc cắt điện hoặc ra quyết định ngừng cung cấp điện đối với các trung tâm dữ liệu trong quá trình giải quyết vướng mắc.

Cục Điện lực nói gì?

Trả lời VietNamNet về vấn đề Công ty Điện lực Thủ Đức vẫn áp giá điện kinh doanh dịch vụ với trung tâm dữ liệu, đại diện Cục Điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, Bộ KH&CN đã có văn bản gửi Bộ Công Thương về việc áp dụng giá bán điện cho trung tâm dữ liệu. Theo ý kiến của Bộ KH&CN, căn cứ Luật Viễn thông năm 2023 và Luật Công nghiệp công nghệ số năm 2025 thì hệ thống kỹ thuật của trung tâm dữ liệu đóng vai trò trực tiếp tạo ra và duy trì năng lực cung cấp dịch vụ, tương ứng với hoạt động sản xuất nên áp dụng giá điện cho sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu của doanh nghiệp (như khu vực văn phòng, điểm giao dịch…) thì áp dụng giá điện kinh doanh.

Để bảo đảm thực hiện thống nhất và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, căn cứ định hướng chỉ đạo tại Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024, căn cứ Luật Viễn thông năm 2023, Luật Công nghiệp công nghệ số năm 2025 và ý kiến của Bộ KH&CN tại văn bản nêu trên, căn cứ quy định tại Thông tư số 60/2025/TT-BCT, Bộ Công Thương đã có Công văn số 2818 ngày 22/4/2026 hướng dẫn EVN áp dụng giá bán điện cho trung tâm dữ liệu theo đề xuất của Bộ KH&CN. Theo đó, giá bán lẻ điện được áp dụng theo mục đích sử dụng điện căn cứ quy định tại điểm b khoản 3 Điều 3 Thông tư số 60/2025/TT-BCT. Trường hợp hai bên mua, bán điện không thỏa thuận được tỷ lệ điện năng sử dụng cho mỗi loại mục đích thì áp dụng giá bán lẻ điện cho mục đích sản xuất đối với hệ thống kỹ thuật của trung tâm dữ liệu theo ý kiến của Bộ KH&CN.

“Như vậy, việc áp dụng giá bán lẻ điện cho trung tâm dữ liệu cần thực hiện theo quy định tại Thông tư số 60/2025/TT-BCT và hướng dẫn tại các văn bản nêu trên của Bộ Công Thương. Các trung tâm dữ liệu và Công ty Điện lực Thủ Đức cần thỏa thuận để xác định rõ các nội dung nêu trên, bảo đảm việc thực hiện áp dụng giá điện đúng quy định và hướng dẫn. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đánh giá các quy định hiện hành và căn cứ đề xuất trong thực tiễn áp dụng để nghiên cứu sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với thực tế nếu cần thiết”, đại diện Cục Điện lực nói.