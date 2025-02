Ngân hàng số tại Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ

Theo một nghiên cứu của Deloitte, khách hàng hiện nay không chỉ mong muốn một trải nghiệm dịch vụ vượt trội, mà còn là một trải nghiệm phù hợp với nhu cầu cá nhân. Chính vì vậy, công nghệ số như trí tuệ nhân tạo (AI), chatbot, và tự động hóa quy trình đang giúp các ngân hàng tạo ra những trải nghiệm mới mẻ và nhanh chóng.

Tại Việt Nam, nhiều ngân hàng TMCP cũng đang trong cuộc đua chuyển đổi số mạnh mẽ để cung cấp các dịch vụ tài chính tiện lợi, nhanh chóng và an toàn. Khi chuyển sang các nền tảng số, các ngân hàng đã cho thấy hiệu quả rõ rệt trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng. Điều này giúp đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của ngành ngân hàng tại Việt Nam.

Dự báo về thị trường ngân hàng số Việt Nam, Accesstrade cho rằng, ngân hàng số sẽ tiếp tục chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ. Với thu nhập lãi thuần dự kiến đạt 68,11 triệu USD trong năm 2024 và dự báo đạt 82,39 triệu USD vào năm 2028, ngành ngân hàng số tại Việt Nam đang trở thành một thị trường đầy tiềm năng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng ban hành quyết định 810/QĐ-NHNN về việc phê duyệt Kế hoạch Chuyển đổi số ngành ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, nhằm phát triển ngân hàng số, tài chính toàn diện và bền vững.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, quá trình chuyển đổi số trong ngành ngân hàng vẫn đối mặt với nhiều thách thức như: hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; chi phí đầu tư vào hạ tầng công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực; bài toán cân bằng giữa đổi mới và quản lý rủi ro (an ninh mạng, bảo mật dữ liệu)...

Chuyển đổi số là chiến lược hoạt động trọng tâm

Đại diện lãnh đạo Eximbank cho biết, chuyển đổi số được xác định là trọng tâm trong chiến lược hoạt động, là cơ hội để tăng tốc và tạo ra sự đột phá và khẳng định vị thế. Ngân hàng này hiện đang bước vào cuộc đua số hoá với mục tiêu cung cấp các sản phẩm tài chính đa dạng, chất lượng cao. Đích đến của Eximbank là liên tục nâng cao trải nghiệm khách hàng và phát triển nền tảng khách hàng.

“Chúng tôi đã có những bước chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn mới để mở rộng các cơ hội kinh doanh ở các phân khúc chiến lược. Eximbank xác định công nghệ sẽ là động lực dẫn dắt sự đổi mới và phát triển của tổ chức theo cả chiều sâu và chiều rộng. Chúng tôi đang không ngừng đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống công nghệ với mục tiêu hiện đại - xanh - an toàn - bảo mật”, đại diện Eximbank khẳng định.

Trước làn sóng chuyển đổi mạnh mẽ, Eximbank xác định tư duy chủ động, sẵn sàng đối mặt với những thách thức và tận dụng cơ hội từ cuộc cách mạng công nghệ. Bằng cách đầu tư vào công nghệ, chú trọng đến khách hàng và xây dựng một nền tảng quản lý linh hoạt, Eximbank không chỉ đảm bảo sự phát triển mà còn đóng góp vào sự phát triển của ngành ngân hàng nói chung.

Tích hợp công nghệ vào sản phẩm

Minh chứng rõ nét trong hành trình chuyển đổi Eximbank là sản phẩm. Mới đây, ngân hàng vừa cho ra mắt Eximbank EBiz - nền tảng bảo lãnh số cho doanh nghiệp thời 4.0. Đây là giải pháp bảo lãnh trực tuyến, trên cơ sở công nghệ tự động hóa tiên tiến, bảo mật tối ưu, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Chương trình bảo lãnh doanh nghiệp online của Eximbank

Trước đó, sự ra đời của Eximbank EBiz đã giúp khách hàng của Eximbank - những người điều hành doanh nghiệp có thể dễ dàng việc phê duyệt các giao dịch và quản lý tài chính mọi lúc mọi nơi trên điện thoại di động, máy tính bảng… Nền tảng này được ngân hàng đầu tư chỉn chu từ giao diện đến tính năng, đảm bảo về an toàn bảo mật cho khách hàng.

Đại diện Eximbank cho biết, Eximbank EBiz nằm trong Top các ứng dụng công nghệ số được khách hàng tin dùng nhất và vinh dự đạt nhiều giải thưởng uy tín.

Bên cạnh đó, ngân hàng này cũng đã triển khai thành công các dự án số hóa trên toàn hàng, nổi bật là ứng dụng công nghệ Robot tự động hóa quy trình nghiệp vụ hỗ trợ rút ngắn thời gian xử lý giao dịch, nâng cao chất lượng dịch vụ; triển khai các công nghệ hỗ trợ kinh doanh nâng cao chất lượng sản phẩm – dịch vụ cho khách hàng…

Ngoài ra, Eximbank cũng tập trung nguồn lực triển khai các nhóm mục tiêu trọng điểm như: mở rộng phát triển hệ sinh thái ngân hàng số, thay thế hệ thống Core thẻ; triển khai các dịch vụ thanh toán mới Apple Pay, Garmin Pay, Google Pay; hệ thống ngân hàng mở (Open banking); ứng dụng công nghệ Chat GPT trong quản trị vận hành, công nghệ AI kết hợp (Block chain); Big Data trong quản trị, phân tích dữ liệu phát triển nền tảng khách hàng mới và duy trì sự gắn kết của khách hàng hiện hữu vào nhiều mảng hoạt động ngân hàng…

“Trong chiến lược dài hạn, với sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và dịch vụ khách hàng, Eximbank kỳ vọng góp phần định hình thị trường tài chính số tại Việt Nam, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp Việt phát triển, cạnh tranh trong môi trường toàn cầu hóa”, đại diện Eximbank khẳng định.

Lệ Thanh