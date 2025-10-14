Năm 2025, việc Extreme mở rộng sản xuất tại Việt Nam thông qua hợp tác với nhà máy Alpha Networks tại Ninh Bình mở ra mạng lưới cạnh tranh về thương mại quốc tế, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng rút ngắn thời gian giao hàng, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu thay đổi của khách hàng khu vực.

Công nhân Việt Nam sản xuất sản phẩm Extreme tại nhà máy Alpha Networks

Ngày 7/10/2025, tại khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội, đại diện Extreme Networks và Alpha Networks đã cùng nhau trao đổi về các cam kết chất lượng sản xuất bền vững. Alpha Networks được xem là đối tác vàng trong chuỗi cung ứng then chốt của Extreme Networks nhờ bề dày kinh nghiệm về khả năng phục hồi cũng như hợp tác giải quyết vấn đề.

Bà April Huang - Tổng Giám đốc điều hành Alpha Networks Inc chia sẻ: “Mối quan hệ hợp tác bền vững giữa Extreme và Alpha giúp chúng tôi linh hoạt thích ứng với nhu cầu thay đổi của khách hàng và thị trường Việt Nam, đồng thời thúc đẩy đổi mới trong chuỗi cung ứng, tận dụng dữ liệu để tối ưu hóa quy trình và quyết định giao hàng trên phạm vi toàn cầu”.

Ông Jack Lyon - Phó Chủ tịch Chuỗi cung ứng Extreme Networks tiếp lời: “Tại Extreme, đội ngũ chuỗi cung ứng và kỹ thuật đã phối hợp chặt chẽ với Alpha Networks để thúc đẩy đổi mới, duy trì tiêu chuẩn cao và đồng phát triển giải pháp công nghệ với quy trình BRD chặt chẽ, đảm bảo độ chính xác trong từng giai đoạn”.

Tổng Giám đốc điều hành Alpha Networks In và Phó Chủ tịch Chuỗi cung ứng Extreme Networks trao quà lưu niệm tại sự kiện

Tại sự kiện, ông Chris Widmann - Phó Chủ tịch phụ trách kỹ thuật Extreme Networks bày tỏ: “Extreme và Alpha đã và đang cùng nhau hợp tác phát triển sản phẩm thế hệ mới, thúc đẩy các sáng kiến bền vững như EnergyStar, đồng thời ứng dụng số hóa, tự động hóa và phân tích dữ liệu để nâng cao hiệu quả và tăng khả năng phục hồi chuỗi cung ứng tại Việt Nam”.

Đội ngũ cấp cao Extreme Networks và Alpha Networks chia sẻ kinh nghiệm hợp tác tại Việt Nam

Sự hợp tác giữa Extreme Networks và Alpha tại Việt Nam trong điều kiện lợi thế về chi phí, nhân lực và vị trí địa lý đã góp phần xây dựng chuỗi cung ứng thiết bị toàn cầu ổn định và hiệu quả.

Extreme Networks, Alpha Networks, N-TEK Distribution chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện

Extreme Networks, Alpha Networks, cùng sợ hỗ trợ của các nhà phân phối như Công ty TNHH Phân phối công nghệ N-TEK luôn nỗ lực phát triển và cam kết tạo ra giá trị lâu dài, cùng có lợi cho đối tác và khách hàng, đảm bảo mối quan hệ đối tác phát triển bền vững theo thời gian trên thế giới nói chung và thị trường Việt Nam nói riêng.

Phương Dung