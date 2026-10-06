Ngày 1/9, Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer) cùng Masan Group, Masan MEATLife và Supra đã tái triển khai và đưa hệ thống Oracle ERP vào vận hành.

Hoạt động này thuộc Dự án ADN (Automation, Digitalization, NOW) của Masan Consumer, với sự tư vấn và triển khai của đội ngũ tư vấn công nghệ thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam (EY Consulting VN).

Đối với các doanh nghiệp tiêu dùng và bán lẻ vận hành hoạt động sản xuất kinh doanh trên quy mô lớn, hệ thống ERP không chỉ là nền tảng quản lý giao dịch, mà còn đang trở thành hạ tầng dữ liệu cốt lõi, giúp kết nối vận hành, tài chính, chuỗi cung ứng và các sáng kiến tự động hóa trong tương lai.

Với các tập đoàn có nhiều điểm sản xuất, phân phối và đơn vị kinh doanh, việc tái triển khai ERP là một bài toán phức tạp. Trong khi đổi mới nền tảng công nghệ, doanh nghiệp cần đồng thời đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn được duy trì ổn định.

Masan Consumer – Minh chứng dự án chuyển đổi quy mô lớn

Dự án được thực hiện trong bối cảnh Masan Consumer đang có hơn 23 điểm vận hành, 80 đơn vị kinh doanh, gần 1.700 người dùng vận hành hệ thống. Phạm vi chuyển đổi của dự án cũng rất lớn, bao gồm 30 hệ thống tích hợp và hơn 3.000 yêu cầu phát triển, tùy chỉnh, mở rộng và kiểm thử có kiểm soát.

Với quy mô này, thách thức không chỉ nằm ở việc tái triển khai một nền tảng công nghệ. Điều quan trọng hơn là đảm bảo hệ thống mới có thể vận hành ổn định, dữ liệu được chuyển đổi chính xác, các quy trình nghiệp vụ tiếp tục được duy trì và hoạt động kinh doanh không bị ảnh hưởng đáng kể trong quá trình chuyển đổi.

Đại diện Masan Group, Masan Consumer, Masan MEATLife, Supra và EY Consulting VN tại lễ khởi động dự án

Chia sẻ về quá trình triển khai dự án, ông Huỳnh Việt Thăng, Phó Tổng Giám đốc Vận hành kiêm Giám đốc Tài chính (CFO/COO) Masan Consumer cho biết: “Đội ngũ chuyên gia tư vấn của EY thể hiện sự chuyên nghiệp với tư duy giải pháp xuyên suốt quá trình triển khai. Sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa đội ngũ EY và Masan Consumer là một trong những yếu tố quan trọng giúp dự án bám sát mục tiêu và đi đúng định hướng.”

Việc tái triển khai thành công Oracle ERP và Database 26ai trên hạ tầng đám mây Oracle Cloud Infrastructure (OCI) đã tạo dựng một nền tảng công nghệ vững chắc. Đây là tiền đề để Masan Consumer từng bước mở rộng các sáng kiến về tự động hóa, phân tích dữ liệu nâng cao và ứng dụng AI theo lộ trình chuyển đổi trong tương lai.

Năng lực triển khai ERP trong môi trường vận hành phức tạp

Theo EY Consulting VN, các dự án tái triển khai ERP có thể tạo cảm giác đơn giản hơn việc triển khai mới. Trên thực tế, nó lại phức tạp hơn đáng kể. Thách thức cốt lõi không chỉ nằm ở việc thiết lập nền tảng công nghệ, mà ở năng lực quản trị rủi ro khi bóc tách, chuyển đổi dữ liệu và di dời các quy trình nghiệp vụ đã gắn chặt vào hoạt động của doanh nghiệp trong nhiều năm.

Đội ngũ tư vấn công nghệ của EY Consulting VN tiếp cận các dự án tái triển khai hệ thống ERP theo hướng kỷ luật, tập trung vào ba yếu tố chính. Thứ nhất, chuyển đổi và kiểm thử có kiểm soát đối với toàn bộ tùy chỉnh, tích hợp với các yêu cầu phát triển của hệ thống. Thứ hai, chuyển đổi dữ liệu có điểm đối soát nhằm đảm bảo nền dữ liệu cho hệ thống mới đầy đủ và tin cậy khi đi vào vận hành. Thứ ba, phân tách rõ trách nhiệm kiểm thử kỹ thuật và nghiệp vụ, cùng kế hoạch chuyển đổi hệ thống có kỷ luật để đảm bảo sẵn sàng vận hành.

Đội ngũ tư vấn công nghệ EY Việt Nam

Với các doanh nghiệp tiêu dùng và bán lẻ, nơi chuỗi sản xuất - phân phối thường được vận hành liên tục như Masan Consumer, các yếu tố này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Một dự án ERP thành công không chỉ được đo bằng việc đưa hệ thống vào vận hành đúng hạn, mà còn bằng khả năng duy trì tính liên tục của hoạt động kinh doanh và tạo nền tảng cho các cải tiến dài hạn.

Ông Will Nguyễn, Lãnh đạo Dịch vụ Tư vấn Công nghệ, EY Việt Nam, Lào, Campuchia cho biết: "Việc triển khai một dự án kỹ thuật với quy mô lớn trong thời gian ngắn, thường khoảng 4-5 tháng, đòi hỏi sự đồng thuận chiến lược ở cấp lãnh đạo, kỷ luật vận hành và khả năng phối hợp chặt chẽ giữa các đội dự án.”

Dự án ADN của Masan cho thấy hiện đại hóa ERP không đơn thuần là một hoạt động công nghệ. Đây là một bước đi chiến lược giúp doanh nghiệp củng cố nền tảng vận hành, nâng cao chất lượng dữ liệu và chuẩn bị tốt hơn cho những yêu cầu mới về khả năng mở rộng và năng lực ra quyết định.

Khi tự động hóa và AI ngày càng trở thành ưu tiên của nhiều doanh nghiệp, một nền tảng ERP ổn định và được quản trị tốt đóng vai trò quan trọng, giúp doanh nghiệp từng bước chuyển đổi từ vận hành dựa trên hệ thống sang vận hành dựa trên dữ liệu.

(Nguồn: EY Consulting VN)