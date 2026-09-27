EZVIZ - thương hiệu toàn cầu về khóa cửa và camera an ninh thông minh sẽ tham gia tại VIBE 2026 - Vietnam Interior & Build Expo, diễn ra từ ngày 30/09/2026 đến 03/10/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) - Hall A (799 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Mỹ, TP.HCM). Không đi theo lối mòn của một gian hàng trưng bày truyền thống, EZVIZ tái hiện một không gian trải nghiệm sống động, nơi khách tham quan chạm, cảm nhận và tận mắt thấy an ninh thông minh song hành cùng nội thất, vật liệu và ánh sáng

Diễn ra dưới chủ đề “Growth in Motion” do HAWA (Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.HCM) và SACA (Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TP.HCM) tổ chức. VIBE 2026 tiếp nối thành công của mùa trước với hơn 550 gian hàng cùng 11.255 khách tham quan - điểm hẹn hàng đầu của ngành nội thất, xây dựng và công nghệ không gian sống tại Việt Nam. Gian hàng EZVIZ trải rộng trên 4 vị trí tại khu vực Hall A: AR22B, AP24B, AR17, AR19.

Không gian trải nghiệm sống động của EZVIZ tại VIBE 2026

Ba khu trải nghiệm sinh động

Khu thứ nhất tập trung vào khóa cửa thông minh trên mô hình cửa thực tế.Tại đây, khách tham quan có thể trực tiếp thử nhiều phương thức mở khóa như nhận diện tĩnh mạch lòng bàn tay, khuôn mặt, vân tay, mã số hoặc ứng dụng EZVIZ. Việc thao tác trực tiếp giúp người dùng so sánh tốc độ nhận diện, sự thuận tiện và cách mỗi phương thức phù hợp với từng thành viên trong gia đình.

Khu thứ hai dành cho camera an ninh trong nhà và ngoài trời, gồm các lựa chọn kết nối Wi-Fi hoặc 4G. Hình ảnh được hiển thị theo thời gian thực để khách tham quan có thể quan sát đa góc nhìn.

Mô phỏng một ngôi nhà thu nhỏ, khu 3 chính là nơi trải nghiệm khóa cửa và camera cùng vận hành trong một hệ thống, từ giám sát bên ngoài đến bảo vệ bên trong. Việc thao tác trực tiếp giúp người dùng so sánh tốc độ nhận diện, sự thuận tiện và cách mỗi phương thức phù hợp với từng thành viên trong gia đình.

Trải nhiệm “Một lối vào. Kiểm soát toàn diện”

Với chủ đề “One Entry. Total Control” (Một lối vào. Kiểm soát toàn diện), khu trưng bày của thương hiệu lấy khóa cửa thông minh làm sản phẩm chủ lực, đồng hành với camera an ninh cao cấp và chuông cửa thông minh.

Cách trưng bày cũng gắn với tinh thần 4S của triển lãm, gồm Phong cách (Style), Công nghệ (Smart), Bền vững (Sustainability) và Bản sắc (Spirit). Trong đó, công nghệ không đứng tách biệt mà trở thành một thành phần của trải nghiệm nội thất. Giá trị của sản phẩm vì thế không chỉ nằm ở tính năng, mà còn ở mức độ dễ sử dụng, khả năng phối hợp giữa thiết bị và sự hài hòa khi lắp đặt trong nhà.

Dải sản phẩm trưng bày trải rộng từ các dòng khóa thông minh thế hệ mới (Y2000FVS, Y5000FVX Ultra AI, DL50FVX…) đến camera ngoài trời 4G/Wi-Fi (HB8 Lite 4G 4K, HB90x Dual 4G 3K…) và chuông cửa thông minh.

“Phong cách, vật liệu và công nghệ làm nên vẻ đẹp của một ngôi nhà, còn an ninh thông minh giúp trải nghiệm sống trở nên trọn vẹn. Sức mạnh thật sự của AI nằm ở sự kết nối: khi khóa cửa và camera cùng 'nhìn', 'hiểu' và phối hợp trong một hệ sinh thái, ngôi nhà được bảo vệ theo lớp - từ nhận diện ngoài cổng đến giám sát bên trong. Tại VIBE 2026, chúng tôi mang đến chính trải nghiệm hợp nhất đó,” ông Zhang Quan, Tổng giám đốc EZVIZ Việt Nam chia sẻ.

Lần thứ 3 liên tiếp dành giải thưởng Plus X Award cho sản phẩm bộ chuông cửa màn hình thông minh EZVIZ HP7

Trước triển lãm, chương trình giới thiệu trực tuyến các dòng khóa thông minh thế hệ mới sẽ được diễn ra lúc 20:00, ngày 27/9/2026 trên fanpage chính thức EZVIZ Vietnam. Ngoài ra, phần chia sẻ của Payo - cái tên quen thuộc trong cộng đồng review công nghệ Việt Nam sẽ cho người dùng nhiều góc nhìn thực tế.

Trong suốt 4 ngày triển lãm, đội ngũ chuyên gia EZVIZ có mặt tại gian hàng để tư vấn 1:1 cho khách tham quan, cùng nhiều hoạt động hấp dẫn như minigame nhận quà có giá trị và trải nghiệm sản phẩm trực tiếp. Từ ngày 01/10/2026 - 03/10/2026, các hoạt động tại gian hàng còn được livestream trực tiếp trên Fanpage chính thức.

(Nguồn: EZVIZ Việt Nam)