Thông tin được UBND TP Hà Nội nêu khi trả lời kiến nghị của cử tri Tổ đại biểu HĐND TP số 4 (Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Bạch Mai).

Theo cử tri, thành phố đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông như lắp đặt hệ thống camera, camera AI để giám sát, xử lý vi phạm và bổ sung biển báo. Tuy nhiên, tại một số nút giao vẫn còn bất cập về chu kỳ đèn tín hiệu.

Cử tri đề nghị UBND TP chỉ đạo rà soát, điều chỉnh thời gian đèn tín hiệu theo lưu lượng phương tiện ở từng thời điểm; nghiên cứu bổ sung đèn tín hiệu, vạch kẻ đường, biển báo cho phép rẽ phải tại một số nút giao để giảm ùn tắc.

Hà Nội lắp camera AI trên tuyến phố chính khu vực nội đô và nút giao ngã ba, ngã tư, ngã năm trên các tuyến liên xã, liên tỉnh. Ảnh: CAHN

Hai dự án camera trên địa bàn

Trả lời kiến nghị, UBND TP cho biết Công an TP Hà Nội đang triển khai hai dự án camera trên địa bàn.

Dự án thứ nhất là nâng cấp Trung tâm thông tin chỉ huy và mở rộng hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông, phục vụ bảo đảm an ninh trật tự và xử lý vi phạm giao thông.

Dự án lắp đặt 2.460 camera, gồm 1.107 camera xử lý vi phạm, 960 camera đo đếm lưu lượng, 112 camera nhận diện nguồn - đích (OD), 251 camera quay quét (PTZ) và 30 camera giám sát tốc độ.

Dự án cũng đầu tư 13 máy chủ AI, 100 tủ AI điều khiển đèn tín hiệu giao thông, 36 bảng điện tử cùng các phần mềm xử lý vi phạm, cảnh báo giao thông và điều khiển đèn tín hiệu theo thời gian thực tại 238 nút giao thông và 38 địa điểm trên địa bàn thành phố.

Công trình được khởi công từ tháng 4/2026, dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành trong quý 3 năm nay.

Dự án thứ hai là hệ thống camera giám sát AI phục vụ bảo đảm an ninh trật tự và hỗ trợ giải quyết 5 điểm nghẽn của thành phố. Theo Quyết định số 2105 ngày 20/4/2026 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, dự án đầu tư mới 1.516 camera, 269 tủ AI điều khiển đèn tín hiệu giao thông, hệ thống máy chủ, mạng lõi và các phần mềm ứng dụng.

Đáng chú ý, dự án sẽ lắp mới 20.155 camera AI trên 993 tuyến phố chính khu vực nội đô, đồng thời triển khai hệ thống camera tại 3.129 nút giao ngã ba, ngã tư, ngã năm... trên các tuyến liên xã, liên tỉnh chưa có đèn tín hiệu giao thông.

Theo UBND TP, Công an Hà Nội đang phối hợp các đơn vị hoàn thiện hồ sơ để triển khai dự án, bảo đảm tiến độ. Dự kiến thời gian thực hiện là 12 tháng, kể từ ngày ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp (20/4/2026).