1. Những nơi đề cao quyền riêng tư

Pháp luật ở nhiều quốc gia cấm đặt camera ở phòng ngủ, phòng tắm hoặc các khu vực mà con người được coi là có quyền riêng tư tuyệt đối. Nếu vì lý do an ninh, bạn buộc phải giám sát khu vực này (ví dụ trong nhà trọ nhiều người thuê), hãy đảm bảo camera được lắp lộ rõ và mọi người đều biết.

Ngoài trời, camera có thể hướng ra đường phố hoặc lối đi công cộng, nơi quyền riêng tư thấp hơn, nhưng vẫn cần tránh ghi hình quá sâu vào không gian cá nhân của người khác.

2. Hướng thẳng sang nhà hàng xóm

Một trong những sai lầm phổ biến nhất là camera vô tình ghi cả sân, cửa sổ hoặc ban công của nhà bên cạnh. Dù vô ý, hành vi này vẫn có thể vi phạm luật và dẫn đến kiện tụng.

Giải pháp là thiết lập “vùng riêng tư”, tính năng có trên nhiều dòng camera hiện đại, giúp làm mờ hoặc che khuất những khu vực không nên ghi hình. Nếu hàng xóm phàn nàn, bạn có thể chứng minh camera không xâm phạm không gian của họ.

Vị trí lắp đặt camera an ninh cũng cần được nghiên cứu kỹ lưỡng. Ảnh: cctvcamerapros

3. Những góc khuất khó nhìn thấy

Nhiều người nghĩ rằng kẻ trộm sẽ đột nhập từ phía khuất nên đặt camera ở hẻm nhỏ hoặc góc sau nhà. Nhưng thống kê của hãng bảo mật ADT cho thấy 34% kẻ trộm vào nhà qua cửa chính và 22% qua cửa sổ tầng trệt - tức là các vị trí dễ thấy mới là mục tiêu chính.

Camera ở khuất tầm nhìn thường bỏ lỡ những hình ảnh quan trọng. Nếu muốn giám sát cả góc khuất, hãy dùng gói nhiều camera hoặc mẫu có cảm biến đèn chiếu, vừa ghi hình vừa răn đe tội phạm.

4. Bị che khuất hoặc dễ bị va chạm

Cây cối, vật trang trí, hay thậm chí cửa trong nhà đều có thể cản tầm nhìn của camera. Ngoài trời, cành cây rung, lá che, bụi bẩn khiến hình ảnh mờ hoặc mất chi tiết. Trong nhà, thú cưng hoặc trẻ nhỏ có thể làm rơi, nghiêng hoặc chạm vào camera.

Hãy chọn vị trí cao, cố định và thoáng tầm nhìn, tránh nơi có vật chuyển động hoặc nhiệt độ thay đổi mạnh.

5. Đặt sau cửa sổ

Nhiều người tận dụng camera trong nhà để quan sát bên ngoài qua cửa kính. Nhưng đây là sai lầm lớn. Ánh sáng phản chiếu, chói nắng hoặc bụi bẩn trên kính sẽ khiến hình ảnh sai lệch.

Hơn nữa, góc quay qua cửa sổ bị giới hạn, không thể quan sát toàn cảnh sân, lối vào hoặc gara. Giải pháp là dùng camera ngoài trời chuyên dụng, có chống chói và chịu được thay đổi thời tiết.

6. Hướng lên trời hoặc bị ánh nắng trực tiếp

Khi camera thu quá nhiều bầu trời, ánh sáng mạnh sẽ làm chói ống kính, khiến hình ảnh mờ, lóa hoặc mất chi tiết. Tia UV cũng làm hao mòn lớp vỏ và giảm tuổi thọ cảm biến.

Hãy điều chỉnh góc quay chỉ tập trung vào khu vực cần giám sát, hạn chế phần trời trong khung hình và chọn vị trí có bóng râm tự nhiên.

7. Gần nguồn nhiệt hoặc lỗ thông hơi

Theo thử nghiệm của CNET, đặt camera gần ống xả máy sấy, lò sưởi, bếp gas hay máy sưởi là lựa chọn tệ nhất. Hơi nóng và khói bụi làm bẩn ống kính, rút ngắn tuổi thọ pin và làm chảy keo dán của camera không dây.

Ngoài ra, nhiệt độ cao có thể khiến camera ngắt kết nối hoặc hỏng hoàn toàn. Hãy giữ khoảng cách an toàn tối thiểu vài mét giữa camera và nguồn nhiệt.

Camera an ninh chỉ thực sự hữu ích nếu được lắp đúng chỗ. Một thiết bị đặt sai vị trí không chỉ vô dụng khi có sự cố, mà còn đe dọa quyền riêng tư của người khác. Trước khi lắp, hãy khảo sát kỹ từng góc, kiểm tra ánh sáng, phạm vi nhìn và quy định pháp lý tại địa phương.

(Theo Cnet)