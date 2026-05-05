Léna Mahfouf và dàn sao tại Met Gala 2026 (Nguồn: DRM News)

Met Gala là dịp để thời trang toả sáng khi quy tụ các ngôi sao đình đám thế giới với những thiết kế ấn tượng nhất trên thảm đỏ. Năm nay sự kiện diễn ra tại Bảo tàng Metropolitan ở New York với chủ đề "Costume Art".

Năm nay mỹ nhân Pháp Léna Mahfouf chiếm trọn mọi sự chú ý khi diện một trong những thiết kế hở bạo độc đáo của Burc Akyol tới sự kiện. Cô chọn chiếc váy maxi màu xanh da trời để lộ hai bên hông. Hai bàn tay bằng kim loại được thiết kế để che phần ngực tạo nên hiệu ứng thị giác đặc biệt.

Lena Mahfouf trong trang phục của Burc Akyol.

Không chỉ có Léna Mahfouf, nhiều ngôi sao dự sự kiện năm nay gây chú ý với thiết kế ấn tượng. Gigi với đầm xuyên thấu lộ nội y. Irina Shayk gây sốc với thiết kế của Alexander Wang.

Vừa hoàn thành quảng bá cho The Devil Wears Prada 2 (Yêu nữ thích hàng hiệu 2), Anne Hathaway tới Met Gala năm nay với thiết kế Michael Kors cùng hoạ tiết vẽ tay của Peter McGough kết hợp trang sức Blvgari. Lisa của BlackPink gây chú ý không kém với trang phục độc đáo kết hợp cánh tay 3D.

Cùng xem các sao mặc gì tới Met Gala 2026:

Blake Lively nổi bật trong chiếc đầm sặc sỡ của Versace.

Ca sĩ Beyonce xuất hiện lộng lẫy như một nữ hoàng sau 1 thập kỷ vắng bóng ở Met Gala. Ảnh: CNN

Kim Kardashian chưa bao giờ kém nổi bật.

"Nữ hoàng nhạc Pop" Madonna cần tới 7 người trợ giúp nâng khăn voan khi tới sự kiện.

Kendall Jenner hút mọi ánh nhìn với chiếc đầm hiệu Zac Posen.

Siêu mẫu Heidi Klum hoá bức tượng trên thảm đỏ.

Không thể rời mắt khỏi bộ trang phục ấn tượng của diễn viên Teyana Taylor.

Sabrina Carpenter với thiết kế độc đáo của Dior lấy cảm hứng từ phim ảnh.

Kylie Jenner với chiếc đầm gây ảo giác của Schiaparelli được đính 10.000 viên pha lê.

Nicole nổi bật với đầm đỏ Chanel lấp lánh.

Katy Perry che mặt khi diện thiết kế của Stella McCartney.

Gigi với đầm xuyên thấu lộ nội y của Miu Miu.

Olivia chọn váy Thom Browne với tông màu đen và trắng.

Margot Robbie cổ điển với đầm Chanel.

Irina Shayk gây sốc không kém với thiết kế của Alexander Wang.

Emily Blunt thanh lịch với thiết kế của Ashi Studio cùng trang sức trị giá nửa triệu USD (khoảng 13 tỷ đồng).

Vừa hoàn thành quảng bá cho "The Devil Wears Prada 2" (Yêu nữ thích hàng hiệu 2), Anne Hathaway tới Met Gala năm nay với thiết kế Michael Kors cùng hoạ tiết vẽ tay của Peter McGough kết hợp trang sức Blvgari.

Amanda Seyfried với váy Prada lộng lẫy.

Cara Delevingne trong trang phục Ralph Lauren.

Rose của BlackPink gây chú ý không kém với đầm Saint Laurent.

Lisa với thiết kế độc đáo mang theo cánh tay in 3D được dùng để nâng chiếc khăn voan.

Ảnh: JJ, WireImage

Mỹ nhân đẹp nhất thế giới trở lại trong bộ phim ngập hàng hiệu sắp ra rạp Sau 2 thập kỷ, The Devil Wears Prada (Yêu nữ thích hàng hiệu) - một trong những biểu tượng thời trang đáng nhớ nhất của Hollywood, chính thức trở lại với phần 2 cùng mỹ nhân đẹp nhất thế giới Anne Hathaway.