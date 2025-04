Dịp đầu tháng 5 tới đây, người hâm mộ điện ảnh trên toàn thế giới đang hướng mắt về Thunderbolts* (Biệt đội sấm sét*) - bom tấn đóng vai trò khép lại Kỷ nguyên anh hùng thứ 5 (Phase Five) của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) và mở đường cho Avengers: Doomsday (2026). Nhóm cựu sát thủ và siêu chiến binh buộc phải kết hợp với nhau để giải quyết mối họa lớn và hiểm họa đó đã chính thức lộ diện là siêu anh hùng mạnh hơn cả nhóm Avengers cộng lại.

Khi nhóm Avengers tan rã sau Avengers: Endgame (2019), nhân loại không còn được bảo vệ khỏi cái mối hiểm họa ở cả bên trong lẫn ngoài trái đất. Đây là lúc Giám đốc CIA Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) xuất hiện và đưa ra lời đề nghị về một “siêu anh hùng đáng tin cậy mới”. Dường như chính ả là người đứng sau thí nghiệm tạo ra Sentry (Lewis Pullman).

Theo như Valentina giới thiệu, Sentry mạnh hơn tất cả thành viên của nhóm Avengers gộp lại thành một và sẽ được gọi là “siêu anh hùng mạnh nhất trái đất”. Trong nguyên tác truyện tranh, Sentry có được siêu năng lực bá đạo nhờ uống một lọ huyết thanh bí ẩn, từ đó có sức mạnh tương đương với “1 triệu mặt trời phát nổ”.

Trên thực tế, năng lực của Sentry không khác gì một vị thần. Ngoài siêu sức mạnh, tốc độ, sức bền, phản xạ và giác quan, anh còn có thể thao túng thực tại, vật chất, tầm nhìn nhiệt, X quang, nhận thức ngoại cảm, cơ thể bất khả tổn thương, điều khiển vật thể bằng ý nghĩ, dịch chuyển tức thời, hồi phục siêu tốc, tàng hình, tạo ảo ảnh. Thậm chí, Sentry còn tạo được sự sống, bất tử và tự hồi sinh bản thân.



Thế nhưng, đi kèm với những sức mạnh “ảo ma” là nhân cách The Void tà ác có thể trỗi dậy bất kỳ lúc nào. Dường như đây chính là những gì xảy ra trong Thunderbolts* khi Sentry hóa thành The Void và muốn tàn sát nhân loại. Chỉ một cái búng tay, The Void có thể biến con người thành những vệt đen trên mặt đất.

Không còn nhóm Avengers, Valentina đành phải tập hợp những tay sát thủ khét tiếng gồm Winter Soldier/Bucky Barnes (Sebastian Stan), Black Widow/Yelena Belova (Florence Pugh), U.S. Agent/John Walker (Wyatt Russell), Ghost/Ava Starr (Hannah John-Kamen), Red Guardian/Alexei Shostakov (David Harbour) và Taskmaster/Antonia Dreykov (Olga Kurylenko). Những kẻ quen với việc đoạt mạng, các phi vụ đen tối nay phải đứng ra bảo vệ nhân loại, trở thành người hùng.

Nhưng cho dù là các siêu chiến binh có kỹ năng chiến đấu thượng thừa, cả nhóm đều không phải đối thủ của Sentry. Trailer tiết lộ nhiều cảnh hành động hoành tráng khi nhóm Thunderbolts* phải đối mặt với một kẻ thù không khác gì thần thánh.

Biệt đội sấm sét* có suất chiếu đặc biệt từ 19h ngày 30/4, chính thức khởi chiếu ngày 2/5 tại các rạp trên toàn quốc. Phim công chiếu toàn cầu từ 5/5.