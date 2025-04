Leonardo DiCaprio sẽ có màn bắt tay cùng đạo diễn đình đám Paul Thomas Anderson trong bom tấn hành động Hết trận lại chiến (One Battle After Another). Đây là lần đầu kết hợp của hai gương mặt đình đám Hollywood trong bộ phim được coi là đắt đỏ nhất sự nghiệp của Anderson với 140 triệu USD.

Tạo hình của Leonardo DiCaprio trong phim "Hết trận lại chiến". Ảnh: WB

Phim lấy cảm hứng từ tiểu thuyết năm 1990 của tác giả Thomas Pynchon Vineland. Trong phim, Leonardo DiCaprio vào vai Bob Ferguson, một nhà cách mạng có phong cách lập dị đang cố gắng giải cứu cô con gái vừa bị bắt cóc. Điều này chỉ là khởi đầu cho hàng loạt những trận chiến khốc liệt mà anh phải đối mặt.

Trailer bắt đầu với cảnh Bob đội mũ len và mặc áo choàng tắm, sử dụng điện thoại công cộng để yêu cầu sự giúp đỡ từ một số đồng minh phiến quân vô danh nhưng lại quên mất mật mã cần sử dụng. Từ sư phụ của mình, Bob học được tinh thần tự do là không sợ hãi và lao ra khỏi chiếc xe đang chạy với tốc độ cao.

Leonardo Dicaprio ngoài đời. Ảnh: Instagram

Ngay khi những thông tin đầu tiên được hé lộ, Hết trận lại chiến thu hút sự chú ý của giới truyền thông không chỉ nhờ hai cái tên nổi tiếng mà còn nhờ số vốn khủng tầm cỡ bom tấn - con số khá hiếm gặp trong những bộ phim không có các yếu tố giả tưởng, siêu anh hùng cần dùng nhiều kỹ xảo. Độ bạo lực của Hết trận lại chiến được ê-kíp chia sẻ có thể sẽ gấp nhiều lần so với tựa phim nổi tiếng khác của Anderson là There Will Be Blood.

Bên cạnh Leonardo DiCaprio, phim còn có sự tham gia của dàn sao Regina Hall, Teyana Taylor, Sean Penn, Alana Haim, Benicio del Toro, Wood Harris, Shayna McHayle và Chase Infiniti. Hết trận lại chiến (One Battle After Another) dự kiến khởi chiếu tháng 9/2025.

Quỳnh An