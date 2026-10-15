Với nền tảng phát triển cùng ngành sữa Australia, Farmers Union đã phát triển các dòng sữa chua Greek Style Yogurt với công thức tập trung vào nguyên liệu sữa cùng hương vị và kết cấu đặc trưng kiểu Hy Lạp.

Khởi nguồn từ Australia

Vào năm 1888 tại miền Nam nước Úc, 94 nông dân đã cùng thành lập South Australian Farmers’ Co-operative Union. Hoạt động của tổ chức dần mở rộng sang lĩnh vực sữa, đặt nền móng cho Farmers Union phát triển thành một thương hiệu thực phẩm gắn bó lâu năm với ngành sữa của quốc gia này.

Hơn 130 năm sau dấu mốc đầu tiên, Farmers Union vẫn duy trì hoạt động sản xuất gắn với quê hương Australia. Greek Style Yogurt của thương hiệu hiện được sản xuất tại bang Victoria, với nguyên liệu sữa có nguồn gốc từ Úc.

Qua nhiều thập kỷ, Greek Style Yogurt đã trở thành một trong những dòng sản phẩm đặc trưng của Farmers Union với công thức dựa trên nguyên liệu sữa Australia cùng hương vị và kết cấu riêng biệt. Tại Việt Nam, Farmers Union Greek Style Yogurt hiện được phân phối với danh mục gồm nhiều dòng sản phẩm, hương vị và dung tích khác nhau, đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng của người tiêu dùng.

Farmers Union Greek Style Yogurt được sản xuất tại bang Victoria, với nguyên liệu sữa có nguồn gốc từ Australia. Ảnh: Farmers Union

Hương vị đặc trưng từ công thức tối giản

Các sản phẩm Greek Style Yogurt của Farmers Union tập trung vào nguồn nguyên liệu sữa và trải nghiệm hương vị tự nhiên. Với các dòng Greek Style nguyên vị, Farmers Union xây dựng công thức từ những thành phần quen thuộc của sữa, gồm sữa Australia, kem và men sữa chua sống. Sự kết hợp này tạo nên nền vị đặc trưng, đồng thời góp phần mang lại kết cấu đặc mịn cho sản phẩm mà không cần sử dụng chất làm đặc. Theo nhà sản xuất, các phiên bản Greek Style nguyên vị giữ vị ngọt nhẹ vốn có của sữa, công thức không bổ sung đường và không chứa chất bảo quản.

Đặc tính chua nhẹ, béo mượt và sánh mịn cũng giúp Greek Style Yogurt của Farmers Union dễ dàng ứng dụng trong bữa ăn hằng ngày. Sản phẩm có thể dùng trực tiếp, kết hợp cùng bữa sáng hoặc làm nguyên liệu cho salad, sinh tố và các loại sốt chấm; đồng thời có thể được sử dụng trong một số công thức nấu ăn và món tráng miệng.

Công thức Farmers Union Greek Style Yogurt tập trung vào những thành phần quen thuộc gồm sữa, kem và men sữa chua sống

Khẳng định vị thế bằng sự tin chọn của người tiêu dùng

Sau nhiều thập kỷ hiện diện trên thị trường, sức sống của Farmers Union có thể nhìn thấy rõ ràng qua những con số về quy mô thương hiệu và lựa chọn thực tế của người tiêu dùng. Theo Farmers Union, năm 2021, Bega (công ty mẹ của thương hiệu) ghi nhận Farmers Union sở hữu danh mục 24 sản phẩm, với doanh số bán lẻ ước tính đạt 137 triệu AUD trong 12 tháng tính đến tháng 6/2021. Cũng trong giai đoạn này, dữ liệu IRI Aztec dựa trên tỷ lệ hộ gia đình mua sản phẩm ghi nhận Farmers Union là sữa chua kiểu Hy Lạp nguyên vị được yêu thích nhất Australia.

Tại Việt Nam, Farmers Union Greek Style Yogurt đã có mặt gần một thập kỷ và dần trở thành cái tên quen thuộc đối với người tiêu dùng. Đến nay, danh mục được mở rộng với các dòng All Natural, High Protein và nhiều phiên bản hương vị, góp thêm lựa chọn cho phân khúc sữa chua kiểu Hy Lạp. Sự mở rộng này cũng cho thấy Farmers Union đang từng bước đưa những sản phẩm vốn tạo nên dấu ấn tại Australia đến gần hơn với nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng Việt.

(Nguồn: Công ty TNHH Thực phẩm Tốt Lành)