Chuyên gia dinh dưỡng Lauren Manaker, tác giả nhiều cuốn sách về dinh dưỡng và sức khỏe phụ nữ, cho biết, cô nhận thấy nhiều thay đổi tích cực sau trải nghiệm ăn sữa chua suốt 1 tuần.

Ít đầy hơi, bụng gọn hơn

Theo chuyên gia Manaker, điều khiến cô bất ngờ nhất là tình trạng đầy hơi giảm rõ rệt. Đến cuối tuần, vòng bụng của cô trông phẳng hơn một chút.

Theo cô, tác dụng trên có thể xuất phát từ 2 nguyên nhân. Thứ nhất, thay vì dùng các món ăn vặt nhiều muối, chất béo, cô chuyển sang sữa chua, nhờ đó giảm nạp natri. Natri có thể khiến cơ thể giữ nước, làm bạn trông phù hơn.

Thứ hai, nhiều nghiên cứu cho thấy lợi khuẩn trong sữa chua có thể cân bằng hệ vi sinh đường ruột, cải thiện tiêu hóa và giảm đầy hơi, chướng bụng. Theo chuyên gia Manaker, tác dụng này hoàn toàn phù hợp với những gì cô cảm nhận được.

Ăn uống có kế hoạch hơn

Chuyên gia Manaker nhận định, lợi ích không chỉ đến từ sữa chua mà còn từ việc cô chủ động hơn trong lựa chọn thực phẩm.

Thay vì tiện tay lấy bất cứ món ăn nào có sẵn, cô lên kế hoạch sẽ bổ sung sữa chua vào mỗi ngày, có thể dùng trong bữa sáng hoặc tráng miệng. Thói quen mới giúp cô chú ý hơn đến những gì mình ăn và đưa ra các lựa chọn lành mạnh.

Theo Prevention, những thay đổi chuyên gia Manaker ghi nhận được cũng phù hợp với các bằng chứng khoa học về lợi ích của sữa chua:

- Hỗ trợ sức khỏe đường ruột: Lợi khuẩn trong sữa chua góp phần duy trì hệ vi sinh đường ruột cân bằng, từ đó hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch.

- Tăng cảm giác no: Hàm lượng protein cao, đặc biệt ở sữa chua Hy Lạp, tạo cảm giác no lâu hơn giữa các bữa ăn.

- Tốt cho xương và cơ bắp: Sữa chua cung cấp canxi tốt cho xương trong khi protein hỗ trợ phục hồi và phát triển cơ.

- Kiểm soát cân nặng: Nhờ tạo cảm giác no lâu, sữa chua có thể giúpbạn hạn chế ăn quá nhiều trong ngày và góp phần duy trì cân nặng hợp lý.

Có nên ăn sữa chua mỗi ngày?

Chuyên gia Manaker cho rằng dù sữa chua rất tốt cho sức khỏe nhưng cũng cần ăn với lượng hợp lý.

Việc ăn quá nhiều, đặc biệt là các loại thêm đường hoặc hương liệu, có thể khiến lượng đường và calo nạp vào tăng lên. Nếu chọn sữa chua nguyên kem, bạn cần lưu ý lượng chất béo từ các thực phẩm khác để cân đối khẩu phần.

Đối với người không dung nạp lactose, sữa chua thường dễ tiêu hóa hơn sữa tươi vì chứa ít lactose hơn. Tuy nhiên, nếu vẫn xuất hiện các triệu chứng khó chịu sau khi ăn, bạn nên giảm lượng tiêu thụ hoặc không ăn hằng ngày.

Chuyên gia Manaker khuyến nghị nên ưu tiên sữa chua nguyên chất không đường hoặc ít đường bổ sung. Để tăng hương vị, bạn có thể kết hợp với mật ong, trái cây tươi, các loại hạt...