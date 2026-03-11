Giáo sư Justin Stebbing, Đại học Anglia Ruskin (Anh), chia sẻ trên The Conversation rằng các nghiên cứu gần đây cho thấy sữa chua có thể đóng vai trò bảo vệ cơ thể trước sự khởi phát của một số loại ung thư đại tràng.

Trong những năm gần đây, số ca mắc ung thư đại tràng dưới 55 tuổi đã tăng gấp đôi trên toàn thế giới. Theo Hiệp hội Nghiên cứu ung thư Anh, khoảng 54% số ca có thể phòng tránh nếu duy trì lối sống lành mạnh.

Theo Giáo sư Stebbing, ngày càng nhiều người hỏi các bác sĩ ung thư về cách giảm nguy cơ mắc bệnh. Những bằng chứng mới cho thấy việc ăn sữa chua thường xuyên có khả năng bảo vệ cơ thể khỏi một số dạng ung thư đại tràng. Điều này có thể liên quan đến tác động của sữa chua đối với hệ vi sinh vật đường ruột.

Sữa chua được đánh giá tốt cho đường ruột. Ảnh: Ban Mai

Hệ vi sinh vật đường ruột là tập hợp các vi khuẩn tự nhiên sống trong đường tiêu hóa, ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa, hệ miễn dịch và cả nguy cơ mắc bệnh. Sự cân bằng của các vi khuẩn trên duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh và hạn chế tình trạng viêm - yếu tố có thể góp phần dẫn tới ung thư.

Một nghiên cứu đã phân tích dữ liệu của hơn 150.000 người được theo dõi trong nhiều thập kỷ. Các nhà khoa học hỏi người tham gia về thói quen ăn sữa chua. Đồng thời, họ cũng phân tích mức độ vi khuẩn Bifidobacterium - một chủng vi khuẩn có trong sữa chua - trong mô khối u của 3.079 người được chẩn đoán mắc ung thư đại tràng.

Kết quả cho thấy sữa chua không làm giảm nguy cơ đối với tất cả các dạng ung thư đại tràng. Tuy nhiên, những người ăn sữa chua 2 lần trở lên mỗi tuần có nguy cơ thấp hơn mắc một dạng ung thư đặc biệt gọi là “ung thư đại tràng dương tính với Bifidobacterium”. Dạng ung thư đó thường phát triển ở phía bên phải của đại tràng và có tỷ lệ sống sót thấp hơn.

Nhà khoa học dinh dưỡng người Anh Tim Spector cho biết ông ăn sữa chua vào hầu hết các ngày trong tuần để duy trì hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh. Theo ông, điều này không chỉ hỗ trợ tiêu hóa mà còn tăng cường hệ miễn dịch. Ông ưu tiên sữa chua chứa chất béo vì cảm thấy no lâu và có vị ngon hơn.

Ngoài lợi ích đối với hệ tiêu hóa, sữa chua còn chứa canxi, tăng cường sức khỏe xương và góp phần phòng ngừa loãng xương. Việc ăn sữa chua thường xuyên cũng được liên hệ với huyết áp thấp hơn và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Một số nghiên cứu khác còn cho thấy sữa chua có thể hỗ trợ phòng ngừa bệnh tiểu đường type 2.