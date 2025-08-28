Hôm 27/8, FBI cùng nhiều cơ quan thực thi pháp luật và tình báo trên toàn thế giới cảnh báo về một chiến dịch tấn công mạng từng xâm nhập 9 công ty viễn thông tại Mỹ đã mở rộng sang nhiều ngành và khu vực khác, tấn công ít nhất 200 tổ chức Mỹ và 80 quốc gia.

FBI và các cơ quan thực thi pháp luật cảnh báo chiến dịch tấn công mạng đã lan tới hơn 80 quốc gia. Ảnh: securuscomms

Khuyến cáo chung này được đưa ra với sự phối hợp của liên minh tình báo Five Eyes cùng các cơ quan từ Phần Lan, Hà Lan, Ba Lan và Cộng hòa Séc - một sự liên kết bất thường nhằm thể hiện quyết tâm toàn cầu trước một chiến dịch bị các quan chức tình báo mô tả là nguy hiểm và vượt ngoài các chuẩn mực giám sát thông thường.

Đây được đánh giá là một trong những vụ vi phạm an ninh mạng nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây.

Theo FBI, tin tặc đã có được quyền truy cập sâu vào nhiều nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, cho phép chúng trích xuất hồ sơ cuộc gọi và cả một số dữ liệu nhạy cảm của cơ quan thực thi pháp luật.

Nhờ vậy, kẻ tấn công có thể lập bản đồ liên lạc, giám sát thông tin cá nhân và theo dõi chuyển động toàn cầu của nhiều cá nhân, bao gồm cả các chính trị gia nổi bật.

Cuộc tấn công không chỉ nhắm vào lĩnh vực viễn thông mà còn lan sang nhiều ngành khác như lưu trú, vận tải và hạ tầng thiết yếu như điện, nước.

Ước tính, tin tặc đã đánh cắp hơn một triệu hồ sơ cuộc gọi và theo dõi hơn 100 cá nhân Mỹ. Nghiêm trọng hơn, chúng còn tiếp cận được các hệ thống nghe lén được tòa án cho phép, một lỗ hổng mà FBI cho rằng “phải gióng lên hồi chuông cảnh báo cho tất cả người dân”.

Chiến dịch này đã âm thầm diễn ra ít nhất từ năm 2019 và chỉ được phát hiện rõ ràng trong năm ngoái. FBI cho biết mối đe dọa vẫn tiếp diễn vì kẻ tấn công đã cài cắm các điểm tái xâm nhập trong phần mềm và thiết bị mạng, khiến việc bị đột nhập lại có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

“Chỉ vì hệ thống an toàn sáu tháng trước không có nghĩa là bây giờ vẫn an toàn”, Brett Leatherman - Trợ lý Giám đốc FBI nhấn mạnh.

Tính đến nay, khoảng 600 doanh nghiệp đã được thông báo có thể nằm trong diện bị quan tâm. Một số tập đoàn viễn thông lớn tại Mỹ xác nhận đã phát hiện các nỗ lực xâm nhập và triển khai biện pháp kiểm soát, song mức độ ảnh hưởng khác nhau.

FBI cùng các đồng minh quốc tế đã phát hành hướng dẫn chi tiết về thiết bị và kỹ thuật bị xâm nhập, đồng thời khuyến nghị các tổ chức kiểm tra hệ thống để ngăn chặn những cuộc tấn công trong tương lai.

