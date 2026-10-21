Thông qua ứng dụng công nghệ đào tạo AI, chương trình luân chuyển nội bộ và cam kết “Lời hứa Tím”, FedEx Việt Nam tạo lập môi trường làm việc trao quyền, biến tốc độ gia tăng nhân sự thành nền tảng cạnh tranh dài hạn trên thị trường.

Năm 2026, Công ty TNHH FedEx Express Việt Nam (FedEx Việt Nam) tiếp tục được tạp chí HR Asia vinh danh ở hai hạng mục “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” và “Môi trường làm việc bền vững”, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp nhận giải thưởng này. Thành tích được ghi nhận trong bối cảnh công ty mở rộng đội ngũ và củng cố năng lực phục vụ tăng trưởng dài hạn.

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ, thách thức của doanh nghiệp không chỉ là mở rộng quy mô mà còn đảm bảo nhân viên hòa nhập hiệu quả, phối hợp chặt chẽ và duy trì chất lượng dịch vụ nhất quán.

Đội ngũ FedEx Việt Nam đã tăng từ gần 300 nhân viên đầu năm 2026 lên gần 600 người hiện nay. Bà Ee Hui Tan, Giám đốc Khai thác của FedEx Việt Nam và Campuchia, chia sẻ: “Tăng trưởng không chỉ nằm ở số lượng nhân, mà còn ở việc mỗi cá nhân được hỗ trợ, trang bị kiến thức và cùng hướng đến mục tiêu chung để thành công”.

Tăng trưởng thực sự bắt đầu sau tuyển dụng

Tuyển dụng là bước khởi đầu của quá trình mở rộng nhưng giúp nhân sự mới tự tin, hòa nhập, và làm việc hiệu quả cũng quan trọng không kém.

Ngay từ khi gia nhập FedEx, nhân viên mới được tham gia chương trình hội nhập toàn diện, để thấu hiểu văn hóa, giá trị, chính sách và chuyên môn của từng vị trí. Các khóa đào tạo bắt buộc trên nền tảng học tập chuẩn hóa giúp đảm bảo tính nhất quán về kiến thức, tiêu chuẩn vận hành và chất lượng dịch vụ, từ đó mang đến trải nghiệm nghề nghiệp tại FedEx.

Đồng thời, nhân sự mới mang đến những góc nhìn và ý tưởng mới, thúc đẩy sự phối hợp và cải tiến giữa các đội ngũ, hướng đến một tổ chức gắn kết và thống nhất.

Xây dựng một tiêu chuẩn chung

Tổ chức càng phát triển thì sự đồng bộ càng quan trọng. Nhân sự, đội ngũ và trách nhiệm gia tăng có thể mang lại năng lực lớn hơn, nhưng cũng có thể nảy sinh nhiều phức tạp. Việc duy trì một nhận thức chung về dịch vụ chất lượng cũng như cách mỗi cá nhân đóng góp vào đó là điều thiết yếu.

Tại FedEx, triết lý Con người - Dịch vụ - Lợi nhuận (People - Service - Profit), được khởi xướng bởi cố Nhà sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành Frederick W. Smith chính là nền tảng cho cách tiếp cận này. Triết lý này phản ánh một niềm tin đơn giản: khi nhân viên được hỗ trợ và trang bị đầy đủ để phát huy tối đa năng lực, họ có thể mang đến dịch vụ hoàn hảo mà khách hàng mong đợi, đồng thời thúc đẩy lợi nhuận cần thiết cho tương lai của công ty.

Tinh thần tập trung vào chất lượng dịch vụ cũng được thể hiện trong Lời hứa Tím (Purple Promise), cam kết của FedEx nhằm mang đến trải nghiệm vượt trội trong mọi tương tác với khách hàng. Đối với một lực lượng lao động đang lớn mạnh, cam kết này giúp cả nhân viên mới lẫn nhân viên kỳ cựu có chung định hướng rõ ràng, dù họ đang hỗ trợ hoạt động vận hành, giải đáp yêu cầu của khách hàng hay cải tiến quy trình. Trên thực tế, điều này đồng nghĩa với việc cấp quản lý đưa ra định hướng rõ ràng, đồng nghiệp hỗ trợ lẫn nhau, và các đội ngũ phối hợp nhất quán để mang đến trải nghiệm khách hàng chất lượng cao.

Xây dựng năng lực từ con người

Tại FedEx, đầu tư vào con người là nền tảng xây dựng đội ngũ linh hoạt, sẵn sàng thích ứng với những thay đổi của môi trường kinh doanh. Thông qua các nền tảng học tập, chương trình huấn luyện và cố vấn, nhân viên được chủ động phát triển năng lực, cập nhật xu hướng công nghệ mới, bao gồm AI, theo các định hướng nghề nghiệp cá nhân.

FedEx cũng chú trọng phát triển năng lực lãnh đạo thông qua các chương trình đào tạo, huấn luyện và cố vấn, giúp đội ngũ quản lý nâng cao kỹ năng, thúc đẩy hợp tác và trao quyền cho nhân viên. Những nỗ lực góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa như “Làm chủ sự xuất sắc” và “Thúc đẩy kết quả kinh doanh”.

Bên cạnh đó, FedEx tạo điều kiện phát triển sự nghiệp lâu dài thông qua luân chuyển nội bộ và phát triển nhân tài, giúp nhân viên tích lũy kinh nghiệm, đảm nhận trách nhiệm lớn hơn và tiến lên các vị trí lãnh đạo.

Đối với FedEx Việt Nam, mục tiêu không chỉ là trở thành một tổ chức lớn hơn, mà là xây dựng một đội ngũ vững mạnh hơn, có thể tiếp tục phục vụ khách hàng một cách nhất quán khi doanh nghiệp không ngừng phát triển.

Đo lường tăng trưởng qua những giá trị tạo ra

Tại FedEx Việt Nam, giá trị thực sự của việc phát triển đội ngũ nhân sự không đơn thuần nằm ở số lượng người gia nhập tổ chức, mà nằm ở năng lực mà sự tăng trưởng đó tạo ra: đội ngũ vững mạnh hơn, dịch vụ nhất quán hơn, năng lực hỗ trợ khách hàng lớn hơn, và doanh nghiệp sẵn sàng hơn cho tương lai.

FedEx Việt Nam không ngừng phát triển, trọng tâm vẫn luôn là xây dựng một tổ chức nơi mọi người có thể cùng nhau thành công, và nơi sự mở rộng tạo ra sức mạnh bền vững lâu dài. Khi nhân viên được hỗ trợ, trang bị đầy đủ và gắn kết bởi một mục tiêu chung, thì quy mô nhân sự không chỉ còn là thước đo tăng trưởng mà sẽ trở thành nền tảng cho năng lực kinh doanh dài hạn.

(Nguồn: FedEx Việt Nam)