Hội nghị khách hàng Ferroli – Haier diễn ra trong bối cảnh Haier Smart Home vừa hoàn tất việc mua lại 100% cổ phần Ferroli ASEAN, đánh dấu bước ngoặt chiến lược trong việc mở rộng hệ sinh thái giải pháp nước và điều hòa không khí tại Đông Nam Á.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Haier đã chia sẻ định hướng phát triển và cam kết duy trì sự ổn định cho toàn hệ thống phân phối, đảm bảo quyền lợi về phía khách hàng.

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Trả lời về mối quan tâm lớn nhất của các nhà phân phối trong giai đoạn chuyển giao, ông Zheng Wei, Tổng Giám đốc ngành hàng Giải pháp Nước của Haier Smart Home, khẳng định cam kết được tóm gọn trong ba từ khóa: Ổn định, nâng cao năng lực và cùng phát triển.

Ông Zheng Wei, Tổng Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Nước của Haier Smart Home phát biểu

Cụ thể, Haier sẽ duy trì nguyên trạng hệ thống phân phối và chính sách hợp tác đại lý hiện có của Ferroli ASEAN trong suốt giai đoạn chuyển tiếp. Đồng thời hệ thống nhà phân phối và khách hàng sẽ được tiếp cận danh mục sản phẩm cạnh tranh hơn nhờ chuỗi cung ứng toàn cầu của Haier, khi Ferroli mở rộng từ máy nước nóng điện sang lọc nước, điều hòa không khí và các giải pháp tổng hợp, nhà phân phối sẽ có thêm cơ hội kinh doanh danh mục sản phẩm đa dạng hơn.

Lãnh đạo tập đoàn Haier tham quan nhà máy sản xuất của Ferroli ASEAN

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Duy Cương - đại diện nhà phân phối chiến lược của Ferroli ASEAN nhấn mạnh mối quan hệ giữa Ferroli và cộng đồng nhà phân phối không đơn thuần là hợp tác kinh doanh.

“Đối với chúng tôi, đây không đơn thuần là mối quan hệ hợp tác kinh doanh, mà còn là hành trình được xây dựng trên nền tảng niềm tin, sự gắn bó và cùng chia sẻ những mục tiêu phát triển lâu dài”, ông Cương chia sẻ.

Ông Nguyễn Duy Cương - Đại diện nhà phân phối Đại Thanh - Phú Thọ

Ông Nguyễn Duy Cương cũng bày tỏ tin tưởng rằng tiềm lực công nghệ và kinh nghiệm toàn cầu của Tập đoàn Haier sẽ tạo thêm nguồn lực để Ferroli nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện dịch vụ và gia tăng năng lực cạnh tranh. Về phía cộng đồng nhà phân phối, ông cam kết tiếp tục đồng hành chặt chẽ, chủ động nắm bắt cơ hội mới, mở rộng thị trường và phát triển hệ thống đại lý.

Mở rộng hệ sinh thái tích hợp giải pháp nước và không khí tại khu vực

Theo chia sẻ từ lãnh đạo Haier, mục tiêu dài hạn là chuyển đổi Ferroli ASEAN từ một doanh nghiệp tập trung vào máy nước nóng điện thành một nền tảng kinh doanh tích hợp giải pháp nước và không khí, bao gồm nước nóng, lọc nước và điều hòa không khí. Về sản xuất, Haier sẽ nâng cấp năng lực sản xuất tại địa phương thông qua hệ thống sản xuất thông minh, cải thiện chất lượng sản phẩm và hiệu quả vận hành. Về nghiên cứu và phát triển, Ferroli sẽ được tiếp cận các nền tảng R&D toàn cầu của Haier, cho phép chia sẻ công nghệ song song với đổi mới tại chỗ.

Ông Huang Xiaowu - Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Bộ phận Thị trường Vốn, Đầu tư và Phát triển Haier Smart Home phát biểu

Đáng chú ý, các sản phẩm máy nước nóng của Ferroli sẽ được trang bị công nghệ chống sốc độc quyền của Haier nhằm tăng cường an toàn cho các hộ gia đình có hệ thống điện cũ, đồng thời trong tương lai sẽ bổ sung công nghệ lọc nước Skin Care Shower đã được kiểm chứng tại thị trường Trung Quốc.

Cam kết bảo vệ lợi ích khách hàng trong giai đoạn chuyển giao

Trong buổi trao đổi với đại diện hệ thống phân phối và bán lẻ toàn quốc, Haier cam kết duy trì nguyên trạng mạng lưới phân phối và chính sách hợp tác đại lý của Ferroli ASEAN, đảm bảo quyền lợi của các đối tác kênh trong suốt quá trình mua lại.

Thương hiệu Ferroli tiếp tục hoạt động, quan hệ đại lý, hệ thống giá và chính sách chiết khấu được giữ ổn định trong giai đoạn chuyển tiếp. Đồng thời, nhà phân phối sẽ được hưởng lợi từ danh mục sản phẩm mở rộng, logistics hiệu quả hơn nhờ chuỗi cung ứng toàn cầu của Haier và các công cụ quản lý kênh số giúp nâng cao hiệu quả bán lẻ và chuyển đổi doanh số.

Với người tiêu dùng, thương vụ được kỳ vọng mang đến các sản phẩm tiết kiệm năng lượng hơn, an toàn hơn và phù hợp hơn với thói quen sử dụng tại Việt Nam, cùng dịch vụ hậu mãi được hỗ trợ bởi mạng lưới của Haier, bao gồm lắp đặt nhanh hơn và dịch vụ sau bán hàng thuận tiện hơn.

(Nguồn: Ferroli)