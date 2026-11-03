Nhiều loại thuế được giảm về 0 góp phần kiềm chế đà tăng giá xăng dầu, qua đó hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Hiện, giá xăng dầu tại Việt Nam thấp hơn nhiều so với một số quốc gia trong khu vực.