Không gian trải nghiệm được đầu tư chỉn chu cùng hàng loạt hoạt động tương tác, thử thách, quà tặng và chương trình giao lưu đặc biệt đã mang đến một ngày hội nhiều cảm xúc dành riêng cho cộng đồng mẹ bầu.

Ngay từ khu vực sảnh chính của AEON Mall Hà Đông, sắc đỏ đặc trưng của Ferrolip đã phủ kín không gian với mô hình “Bầu Fê Fest” nổi bật cùng hệ thống booth trải nghiệm được thiết kế theo chủ đề "Bầu Bí hóa Bầu Fê". Nhiều gia đình dừng chân check-in ngay từ cổng vào, tạo nên bầu không khí nhộn nhịp ngay trong những giờ đầu diễn ra sự kiện.

Không chỉ là một điểm đến để vui chơi, Bầu Fê Fest còn được xây dựng như một không gian kết nối, nơi mẹ bầu có thể dành trọn một ngày để trải nghiệm, thư giãn và tận hưởng những khoảnh khắc ý nghĩa bên người thân.

Hàng loạt booth tương tác thu hút người tham gia

Một trong những khu vực thu hút đông đảo khách tham quan là hệ thống booth tương tác với nhiều hoạt động được thiết kế riêng cho mẹ bầu.

Người tham dự lần lượt khám phá các trạm trải nghiệm “Bầu bí hóa Bầu Fê”, “Fê Lab”, “Fê Store” hay “Bầu bí check”. Mỗi booth mang đến một hoạt động khác nhau, từ thử thách tương tác, check-in, khám phá sản phẩm đến tích điểm đổi quà.

Không khí tại các khu vực luôn sôi động khi nhiều mẹ bầu hào hứng hoàn thành từng thử thách để tích lũy điểm và đổi những phần hấp dẫn. Những tiếng cười, những lời động viên và sự đồng hành của người thân khiến mỗi trải nghiệm trở nên đáng nhớ hơn.

"Đấu Trường Bầu Fê" khuấy động sân khấu

Bên cạnh khu trải nghiệm, sân khấu trung tâm trở thành điểm nhấn với “Đấu Trường Bầu Fê - The Breath Challenge 2026”.

Lấy cảm hứng từ các bài tập hít thở trong Yoga bầu, thử thách yêu cầu các mẹ kết hợp nhịp thở sâu và kéo dài âm "Fê..." trong thời gian lâu nhất. Dưới sự cổ vũ của khán giả, nhiều mẹ bầu đã tự tin bước lên sân khấu, mang đến những màn tranh tài vừa hào hứng vừa đầy tiếng cười. Không chỉ nhận được sự cổ vũ nhiệt tình, các mẹ còn có cơ hội mang về nhiều phần quà giá trị.

Mỗi lượt thi đều trao các giải thưởng hấp dẫn với giá trị lên tới 2,5 triệu đồng cho giải Nhất, bên cạnh giải Nhì, giải Ba và quà dành cho tất cả mẹ bầu tham gia thử thách. Những phần quà được chuẩn bị đa dạng, từ sản phẩm Ferrolip đến các vật dụng thiết thực dành cho mẹ và bé, góp phần tạo nên sự hào hứng trong suốt chương trình.

“Fê Night” - Điểm hẹn đặc biệt dành cho 50 “Đại sứ Bầu Fê”

Một trong những hoạt động được mong chờ nhất của “Bầu Fê Fest” là “Fê Night”, chương trình đặc biệt diễn ra vào tối 15/8, dành riêng cho 50 “Đại sứ Bầu Fê”. Khác với không khí sôi động của các hoạt động ban ngày, “Fê Night” mang đến một không gian gần gũi và ấm cúng, nơi các mẹ bầu có dịp gặp gỡ, giao lưu và tận hưởng những trải nghiệm được thiết kế riêng trong khuôn khổ sự kiện.

Mở đầu chương trình là phần trò chuyện cùng các chuyên gia Sản khoa, nơi những thắc mắc về dinh dưỡng, chăm sóc thai kỳ và chuẩn bị cho hành trình sinh nở được giải đáp thông qua những chia sẻ thực tế. Không khí cởi mở giúp các mẹ mạnh dạn đặt câu hỏi, trao đổi kinh nghiệm và nhận thêm nhiều lời khuyên hữu ích cho giai đoạn mang thai.

Điểm nhấn của đêm giao lưu là sự xuất hiện của ca sĩ Trịnh Thăng Bình. Nam ca sĩ mang đến không gian âm nhạc nhẹ nhàng với những ca khúc gắn liền tên tuổi như "Người ấy" và "Vỡ tan", nhận được sự hưởng ứng của đông đảo khách mời. Những giai điệu quen thuộc cùng phần giao lưu gần gũi đã góp phần tạo nên bầu không khí thư giãn, giúp các mẹ bầu và gia đình có những phút giây đáng nhớ trong khuôn khổ “Fê Night”.

Bên cạnh đó, mỗi “Đại sứ Bầu Fê” còn được Ban tổ chức trao tặng box quà cá nhân hóa trị giá 1,5 triệu đồng cùng nhiều quyền lợi đặc biệt. Những món quà được chuẩn bị riêng cho từng mẹ không chỉ là lời tri ân từ Ferrolip mà còn góp phần lưu giữ kỷ niệm đẹp về hành trình đồng hành cùng chiến dịch "Bầu Bí hóa Bầu Fê".

Lan tỏa tinh thần "Bầu bí hóa bầu Fê"

Không chỉ mang đến một chuỗi hoạt động giải trí, “Bầu Fê Fest” còn tạo nên không gian để mẹ bầu gặp gỡ, chia sẻ và tận hưởng trọn vẹn những niềm vui trong thai kỳ. Những nụ cười rạng rỡ, những cái nắm tay của các cặp vợ chồng, những khoảnh khắc cả gia đình cùng lưu lại kỷ niệm tại các khu check in đã góp phần tạo nên bầu không khí ấm áp xuyên suốt sự kiện.

Khép lại ba ngày diễn ra, “Bầu Fê Fest” không chỉ là một ngày hội trải nghiệm mà còn là hành trình lan tỏa tinh thần "Bầu bí hóa bầu Fê" - nơi mỗi mẹ bầu được tiếp thêm năng lượng tích cực, kết nối với cộng đồng và lưu giữ những kỷ niệm đẹp trong giai đoạn đặc biệt của cuộc đời.

(Nguồn: Công ty TNHH Dược Hunmed)