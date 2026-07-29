Khi không gian sống thiết lập những chuẩn mực vượt mong đợi

Nhu cầu sở hữu một tổ ấm hiện đại, tiện nghi luôn là khát vọng chính đáng của các gia đình trẻ và người lao động tại Nghệ An. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất của họ thường là nỗi lo ngại về chất lượng, tiện ích hạn chế hay hạ tầng xuống cấp nhanh chóng tại các dự án nhà ở giá thấp. Dự án Fhome+ Hưng Lộc xuất hiện, mang đến một mô hình mới cho phân khúc Nhà ở xã hội (NOXH), bắt đầu từ những nét kiến trúc đương đại vốn chỉ thường thấy ở phân khúc thương mại cao cấp.

Từ những điểm chạm đầu tiên, Fhome+ Hưng Lộc đã nâng tầm trải nghiệm của cư dân bằng diện mạo sang trọng của tòa nhà. Không gian sảnh đón tầng 1 được thiết kế bề thế với chiều cao lên tới 5m, kết hợp cùng hành lang rộng thoáng đạt chuẩn 2m. Sự “hào phóng” trong việc dành diện tích cho không gian chung này không chỉ tạo nên sự thoáng đãng, mà còn khẳng định vị thế và niềm tự hào cho mỗi chủ nhân khi đón tiếp khách quý ghé thăm.

Bên cạnh kiến trúc sang trọng, Fhome+ Hưng Lộc còn giải quyết triệt để bài toán hạ tầng kỹ thuật và áp lực vận hành nội tòa – nút thắt cốt lõi tại các khu chung cư cao tầng. Theo đó, tòa C1 được trang bị hệ thống lên tới 10 thang máy tốc độ cao, đảm bảo giao thông nội tòa luôn thông suốt, gạt bỏ nỗi lo ùn tắc hay chờ đợi mệt mỏi vào mỗi khung giờ cao điểm.

Với tư duy thiết kế hài hòa cùng thiên nhiên, 100% căn hộ tại đây đều được tính toán khoa học để đón trọn ánh sáng và gió trời trong lành. Điểm nhấn đắt giá là hệ thống cửa kính và ban công kính với vật liệu cao cấp, không chỉ giúp mở rộng tối đa tầm nhìn hướng về cảnh quan thành phố mà còn mang lại diện mạo hiện đại, tinh tế và ngập tràn năng lượng sống cho ngôi nhà.

Tòa C1 Fhome+ Hưng Lộc được bao quanh bởi hơn 45 tiện ích và hồ điều hòa, 8 vườn cây chủ đề. Ảnh phối cảnh

Bên cạnh đó, chất lượng sống dành cho cư dân thế hệ mới tại đây còn được bảo chứng bởi một hệ sinh thái tiện ích đồng bộ. Bước xuống thềm nhà, cư dân được thừa hưởng trọn vẹn đặc quyền sống đủ đầy từ đại đô thị quy mô gần 25ha với hơn 45 tiện ích đa dạng. Trong đó, điểm nhấn nghỉ dưỡng là bể bơi vô cực phong cách resort rộng khoảng 220m² kế cận công viên Hồ điều hòa vi khí hậu với quy mô tới 4,6ha. Mọi nhu cầu sinh hoạt, thư giãn và phát triển của cư dân đều được chăm sóc chu đáo, an toàn nhờ dịch vụ vận hành chuyên nghiệp cùng hệ thống an ninh, camera giám sát 24/7.

Lời giải cho bài toán kinh tế thông minh

Một không gian sống sở hữu những thông số như Fhome+ Hưng Lộc thường đi kèm với mức giá cao. Thế nhưng, mục tiêu của mô hình NOXH thế hệ mới này chính là mang những tiêu chuẩn thương mại về một mức chi phí dễ tiếp cận nhất. Tại tòa C1 Fhome+ Hưng Lộc, “nút thắt” tài chính của các gia đình trẻ đã được tháo gỡ một cách vừa vặn.

Dự án thuyết phục khách hàng bằng một lộ trình tài chính được chia nhỏ để không tạo áp lực lên dòng tiền sinh hoạt hàng tháng. Cụ thể, các căn hộ tại đây được đưa ra với mức giá được xem là hợp lý, chỉ từ 22,1 triệu/m² (đã bao gồm thuế VAT). Giấc mơ có hộ khẩu thành phố, sở hữu một căn nhà riêng tại trung tâm mới của Vinh chưa bao giờ trở nên rõ ràng đến thế.

Với mức giá chỉ từ 22,1 triệu/m² (đã gồm VAT), Fhome+ Hưng Lộc hiện thực hóa giấc mơ an cư cho hàng trăm gia đình trẻ tại Nghệ An. Ảnh phối cảnh

“Dự án áp dụng chính sách hỗ trợ tài chính linh hoạt. Khách hàng chỉ cần chi trả góp định kỳ hàng tháng dao động từ 2,5 - 4,5 triệu đồng”, đại diện Chủ đầu tư cho biết.

Xét dưới góc độ bài toán an cư lâu dài, khoản trả góp này thực chất chỉ tương đương, thậm chí thấp hơn chi phí thuê một căn hộ hoặc một ngôi nhà tạm trên thị trường hiện tại. Thay vì phải tiêu tốn một khoản chi phí cố định hàng tháng cho không gian đi thuê vốn không thuộc về mình, việc chuyển hướng dòng tiền sang trả góp tại Fhome+ Hưng Lộc giúp người trẻ có thể sở hữu một tài sản có giá trị vững bền.

Có thể thấy, tòa C1 Fhome+ Hưng Lộc, bằng việc kết hợp hài hòa giữa không gian sống chất lượng và lộ trình chi phí tối ưu, đã và đang mở rộng cánh cửa an cư lạc nghiệp cho người dân xứ Nghệ.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hùng Sơn)