Lễ trao giải Flavors Awards 2026 diễn ra tại khách sạn Le Méridien Saigon, vinh danh những cá nhân, địa điểm, thương hiệu và ý tưởng nổi bật góp phần định hình diện mạo F&B Việt Nam.

Bước sang mùa giải thứ 6 với chủ đề “Thời Vị – The Flavors of Our Time”, chương trình ghi nhận những chuyển động của ngành thông qua ba hệ thống giải thưởng: Flavors Grand Prize, Vietcetera Editor’s Picks và Flavors Collection.

Vinh danh những đóng góp nổi bật

Khởi nguồn từ Bánh Mì Awards năm 2018, Flavors Awards từng bước mở rộng thành hoạt động thường niên kết nối cộng đồng F&B Việt Nam. Ba hệ thống giải thưởng mang đến những góc nhìn khác nhau, từ đánh giá của giới chuyên môn, trải nghiệm của đội ngũ biên tập đến lựa chọn của cộng đồng.

Điểm nhấn của Flavors Awards 2026 là Flavors Grand Prize, hệ thống giải thưởng được đánh giá bởi giới chuyên môn thông qua hai vòng lựa chọn. Các đề cử được Insider Group xem xét trước khi Grand Jury chấm điểm để xác định Top 3 và người chiến thắng ở từng hạng mục.

Ở nhóm giải thưởng dành cho mô hình kinh doanh và sản phẩm, ST25 by KOTO được vinh danh tại hạng mục Concept F&B của năm; “Across the Table” Luxury Dining Series by JW Marriott nhận giải Chiến dịch F&B của năm và Mộc Châu Creamery – Mộc Châu Milk giành giải Sản phẩm F&B của năm.

Trong lĩnh vực ẩm thực, Chapter Dining nhận giải Ẩm thực Việt đương đại của năm, trong khi Chef Shozo Tsuruhara, Chef Owner & Executive Chef, FUME được vinh danh là Gương mặt triển vọng của năm.

Các giải thưởng dành cho địa điểm lần lượt gọi tên Là Việt Coffee ở hạng mục Quán cà phê của năm, PAPI tại Điểm đến Nightlife của năm và Amanoi với danh hiệu Khách sạn của năm.

Hai danh hiệu Nhà hàng của năm và Đầu bếp của năm lần lượt thuộc về POT AU PHO 2.0 và Chef Sakal Phoeung, khép lại danh sách 10 đại diện được vinh danh tại Flavors Grand Prize 2026.

Bên cạnh Flavors Grand Prize, Vietcetera Editor’s Picks công bố tám lựa chọn từ đội ngũ biên tập Vietcetera, dựa trên quá trình trực tiếp trải nghiệm và khám phá các địa điểm F&B. Các giải thưởng ghi nhận những dấu ấn về kỹ nghệ, sáng tạo, trải nghiệm và khả năng xây dựng bản sắc thương hiệu.

Trong đó, Le Comptoir Đà Nẵng nhận Giải Kỹ nghệ (The Craft Award); Kỷ Vật được vinh danh tại Giải Khám phá (The Discovery Award); OM nhận Giải Tiên phong (The Pioneer Award) và NÔM Dining giành Giải Trải nghiệm (The Experience Award).

Bốn giải thưởng còn lại lần lượt thuộc về Quán Bụi với Giải Câu chuyện thương hiệu (The Storyteller Award); Maca Ông Ba với Giải Đại sứ (The Ambassador Award); Yuzu Omakase với Giải Dấu ấn (The Signature Award) và Phirangg với Giải Giao thoa (The Crossroads Award).

Ở hệ thống giải thưởng dành cho cộng đồng, Flavors Collection ghi nhận 50 địa điểm được yêu thích thuộc năm hạng mục: Quán Cà phê được yêu thích nhất (Most Loved Coffee Shop), Khách sạn được yêu thích nhất (Most Loved Hotel), Điểm đến ẩn mình được yêu thích nhất (Most Loved Hidden Gem), Điểm đến Nightlife được yêu thích nhất (Most Loved Nightlife Spot) và Nhà hàng được yêu thích nhất (Most Loved Restaurant).

Thông qua lựa chọn của cộng đồng, Flavors Collection phản ánh sự đa dạng trong nhu cầu và trải nghiệm của thực khách, đồng thời ghi nhận những địa điểm đang tạo được sự yêu thích trong các lĩnh vực ẩm thực, cà phê, lưu trú và giải trí.

Ghi nhận chuyển động của ngành F&B Việt Nam

Với chủ đề “Thời Vị – The Flavors of Our Time”, Flavors Awards 2026 cho thấy những hướng phát triển đang song song diễn ra trong ngành F&B Việt Nam. Từ các thương hiệu khai thác giá trị nguyên liệu bản địa, những nhà hàng sáng tạo trên nền tảng ẩm thực truyền thống đến các mô hình mới trong cà phê, nightlife và hospitality, những đại diện được vinh danh phản ánh sự đa dạng trong cách tiếp cận thị trường và xây dựng bản sắc.

Bên cạnh việc ghi nhận những thành tựu nổi bật, Flavors Awards còn tạo cơ hội để các nhà sáng lập, đầu bếp, chuyên gia và doanh nghiệp trong ngành gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và mở rộng kết nối. Thông qua ba hệ thống giải thưởng, chương trình góp phần mang đến cái nhìn đa chiều về những giá trị đang định hình diện mạo F&B Việt Nam.

Thông qua Flavors Awards 2026, Vietcetera tiếp tục hướng đến mục tiêu tôn vinh những đóng góp nổi bật, khuyến khích đổi mới sáng tạo và thúc đẩy sự kết nối trong cộng đồng, đồng hành cùng sự phát triển dài hạn của ngành F&B Việt Nam.

Flavors Awards là giải thưởng thường niên thuộc hệ sinh thái Flavors Vietnam, do Vietcetera tổ chức nhằm ghi nhận những cá nhân, địa điểm, thương hiệu và ý tưởng đang đóng góp cho sự phát triển của ngành F&B Việt Nam.

Thông qua hệ sinh thái Flavors và Vietcetera, chương trình đồng thời tạo không gian kết nối, trao đổi và mở ra những cơ hội hợp tác mới trong cộng đồng F&B.

Flavors Vietnam là chuỗi nội dung, sự kiện và hoạt động thường niên do Vietcetera tổ chức nhằm tôn vinh những dấu ấn nổi bật, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tạo cơ hội kết nối trong ngành F&B Việt Nam. Vietcetera là nền tảng truyền thông đa phương tiện cung cấp những góc nhìn đa chiều về Việt Nam hiện đại, kết nối độc giả, cộng đồng và doanh nghiệp trong nước với quốc tế.

Phương Dung