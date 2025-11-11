Ngày 11/11, tại Hà Nội, Tập đoàn FLC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 2 năm 2025, thông qua nhiều nội dung quan trọng về nhân sự và định hướng phát triển giai đoạn tới.

ĐHĐCĐ đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, đại hội đã thống nhất bầu ông Trịnh Văn Nam, bà Đỗ Thị Hải Yến và bà Phùng Thị Thu Thảo là thành viên HĐQT, bầu bà Trần Thị Đoan vào Ban kiểm soát thay cho các thành viên đã từ nhiệm.

Tập đoàn FLC tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025.

Như vậy, HĐQT mới của FLC sẽ có 5 thành viên, gồm ông Vũ Anh Tuân - Chủ tịch HĐQT và các thành viên là ông Nguyễn Thanh Tùng, ông Trịnh Văn Nam, bà Đỗ Thị Hải Yến và bà Phùng Thị Thu Thảo. Ban kiểm soát mới gồm 3 thành viên là ông Bùi Phạm Minh Điệp, bà Trần Thị Mỹ Dung và bà Trần Thị Đoan.

Trả lời cổ đông tại đại hội, bà Bùi Hải Huyền - Tổng Giám đốc FLC, cho hay cổ phiếu FLC dự kiến sẽ giao dịch trên sàn UPCOM vào quý I/2026.

Bà Bùi Hải Huyền - Tổng Giám đốc FLC

Đến nay, FLC đã làm việc với một số đơn vị kiểm toán độc lập và cung cấp hồ sơ tài chính phục vụ đánh giá sơ bộ. Đại hội đã thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét, kiểm toán và phát hành các báo cáo tài chính còn tồn đọng.

Trong năm 2025, FLC dự kiến phát hành báo cáo tài chính từ năm 2021-2024, đồng thời quý I/2026 sẽ công bố báo cáo tài chính năm 2025. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, tập đoàn sẽ gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán để thực hiện thủ tục khôi phục giao dịch cổ phiếu.

Cùng với việc mở rộng và tái cơ cấu hệ sinh thái, FLC cũng đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ thuế vào đầu quý II/2026.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh tại đại hội, bất động sản tiếp tục là lĩnh vực chủ lực của FLC, với hơn 50 dự án được triển khai tại 11 tỉnh, thành trên cả nước.

Bên cạnh đó, FLC tiếp tục đẩy mạnh phát triển các dự án nhà ở xã hội, góp phần thực hiện chủ trương của Nhà nước về xã hội hóa nhà ở và hỗ trợ chỗ ở cho người thu nhập thấp, người có công và các đối tượng chính sách. Tiêu biểu là dự án nhà ở xã hội FLC Tropical Hạ Long với 3 tòa nhà ở xã hội, tổng cộng 765 căn hộ.

Trong lĩnh vực du lịch - nghỉ dưỡng, FLC cho biết đã và đang triển khai nhiều giải pháp như tăng cường xúc tiến du lịch, mở rộng liên kết đối tác chiến lược, đưa ra các gói sản phẩm nghỉ dưỡng linh hoạt (combo bay - nghỉ), đồng thời đẩy mạnh thu hút khách quốc tế, đặc biệt từ thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc thông qua các chương trình roadshow.

Đáng chú ý, FLC cho biết đã thống nhất chủ trương tiếp nhận lại quyền sở hữu, quản lý và điều hành Hãng hàng không Bamboo Airways.

Tập đoàn đang làm việc với một số đối tác trong và ngoài nước có kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không, thuê - mua tàu bay và tài chính, nhằm tìm kiếm các giải pháp hợp tác và hỗ trợ vốn đầu tư cho Bamboo Airways.