Trong khuôn khổ chiến dịch “Europe Never Too Green - Châu Âu, Chuẩn Xanh Bền Vững” năm nay, chương trình workshop được tổ chức nhằm mang đến một hành trình trải nghiệm mới mẻ, khám phá vẻ đẹp của táo Pháp cùng triết lý nông nghiệp bền vững của châu Âu.

Tại sự kiện, các food blogger có cơ hội trực tiếp nếm thử những trái táo Pháp tươi ngon, chia sẻ: “Chính độ giòn – độ ngọt – độ chua cân bằng, cùng màu sắc nổi bật của táo Pháp đã tạo cảm hứng sáng tạo bùng nổ. Không phải loại táo nào cũng cho cảm giác “đã” ngay từ lần cắn đầu tiên và táo Pháp lại làm được điều đó”.

Không gian sự kiện quảng bá táo tươi từ Pháp diễn ra tại Amor Resort

Chị LU EATING, một food creator có hơn 300.000 người theo dõi trên nền tảng Tiktok, nhận xét: “Khi nấu ăn hay sáng tạo nội dung, tôi luôn tìm nguyên liệu có cá tính riêng. Táo Pháp có hương thơm đậm, kết cấu chắc, làm đồ uống giữ được vị rất lâu. Đây là thứ mà nhiều loại táo khác không mang lại.”

Tại workshop, các blogger đều chia sẻ ý kiến chung rằng, nội dung ẩm thực năm 2025 sẽ bước vào giai đoạn “thông minh hơn”. Người xem không chỉ muốn biết món đó ngon hay không, mà còn muốn biết: Trái cây được trồng thế nào, nguồn gốc từ đâu, tính bền vững có được đảm bảo không...

Chính vì vậy, những trái táo xuất xứ Pháp – với lịch sử canh tác hơn 60 năm, quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và cam kết bền vững của nông nghiệp châu Âu – trở thành nguồn cảm hứng đúng “gu” của thế hệ làm nội dung.

Theo chia sẻ từ đại diện nhà nhập khẩu, thời điểm cuối năm là lúc táo Pháp đang vào mùa, chất lượng ở trạng thái ngon nhất, giữ được độ giòn – mọng – tươi tự nhiên. Điều này càng khiến các food blogger háo hức vì có thể thử nghiệm nhiều công thức mới.

Khách mời tham gia sự kiện quảng bá táo Pháp tại Amor Resort (Ảnh: DNCC)

Một số creator còn dự đoán rằng trong tháng 12 và đầu năm 2026, xu hướng đồ uống mùa đông như trà táo, finger food, mocktail táo ấm sẽ trở thành “trend” mới trên TikTok và Instagram.

Sự kiện workshop không chỉ là nơi thử táo, mà còn trở thành không gian kết nối những food blogger. Trong bối cảnh người tiêu dùng Việt ngày càng quan tâm tới chất lượng và sự an toàn của nguyên liệu, sự kiện “Khám phá táo Pháp” xuất hiện như một lựa chọn vừa ngon, vừa minh bạch nguồn gốc đang tạo nên sự chuyển mình rõ rệt trong tâm lý ăn uống của giới trẻ.

Bích Đào