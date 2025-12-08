Tờ Politico ngày 7/12 đưa tin, Tổng thống Pháp Macron mới đây đã tiết lộ về việc gửi lời cảnh báo tới Bắc Kinh về khả năng EU áp thuế với hàng hóa Trung Quốc. Ông Macron vừa kết thúc chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới quốc gia châu Á.

"Tôi đã giải thích với Bắc Kinh rằng thặng dư thương mại của họ với châu Âu là không bền vững, đặc biệt khi họ hầu như không còn nhập khẩu từ chúng ta. Tôi đã nói với họ rằng, nếu họ không phản ứng, trong những tháng tới, châu Âu sẽ buộc phải thực hiện các biện pháp mạnh như Mỹ, bao gồm cả áp thuế với hàng hóa Trung Quốc", ông Macron cho biết.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: EPA

Trong chuyến công du Trung Quốc tuần trước, Tổng thống Macron đã kêu gọi Bắc Kinh tăng cường hợp tác về các vấn đề địa - chính trị và môi trường. Tuy vậy, lãnh đạo Điện Elysee cũng thừa nhận, ngành công nghiệp châu Âu đang ở trong tình thế khó khăn khi bị mắc kẹt giữa chủ nghĩa bảo hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Trung Quốc.

"Chúng tôi bị mắc kẹt giữa hai phía và đây là vấn đề sống còn với ngành công nghiệp của EU. Tôi đã đề xuất với Bắc Kinh một cách tiếp cận ôn hòa, ví dụ như như dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu thiết bị bán dẫn từ châu Âu và hạn chế xuất khẩu đất hiếm từ Trung Quốc. Việc có thêm nhiều công ty Trung Quốc đầu tư vào châu Âu sẽ tạo ra giá trị cho chúng ta", ông Macron nói.

Theo giới quan sát, thâm hụt thương mại của EU với Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sau Mỹ, đã tăng vọt gần 60% kể từ năm 2019, vượt mốc 300 tỷ Euro vào năm 2024.