Chuyển dịch từ xuất khẩu thô sang hàm lượng công nghệ cao

Tại Tokyo Big Sight, Foodex Japan 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là điểm giao thương lớn nhất châu Á với hơn 80.000 chuyên gia và nhà nhập khẩu tham dự. Trong bối cảnh các rào cản kỹ thuật về vệ sinh an toàn thực phẩm và biến đổi khí hậu ngày càng khắt khe, việc duy trì lợi thế cạnh tranh bằng nông sản thô không còn là phương án tối ưu cho doanh nghiệp Việt Nam.

Ghi nhận tại khu trưng bày của SASAKI Smart Technology (máy sấy lạnh SASAKI), xu hướng chuyển dịch sang chế biến sâu lộ rõ thông qua hệ sinh thái công nghệ sấy thông minh thế hệ mới. Với hơn 25 năm kinh nghiệm sản xuất, đơn vị này mang đến các giải pháp công nghệ nhằm tối ưu hóa giá trị thương mại cho nông sản, thủy hải sản và dược liệu.

Gian hàng SASAKI tại Foodex Japan 2026 - Trung tâm triển lãm Tokyo Big Sight (Nhật Bản)

Ba trụ cột công nghệ tối ưu chuỗi cung ứng

Thay vì các phương thức sấy truyền thống dễ làm biến đổi hoạt chất, hệ thống công nghệ được giới thiệu tại triển lãm tập trung vào việc bảo tồn nguyên bản giá trị thực phẩm:

· Công nghệ sấy lạnh kín khí (Cold Drying): Thiết kế tuần hoàn khí kín giúp giữ màu sắc, hương vị và hàm lượng dinh dưỡng tự nhiên. Đây là yếu tố then chốt để các mặt hàng như trà hoa cúc cổ Riti, dược liệu hay tinh bột nghệ đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của thị trường Nhật Bản và EU.

· Cấp đông sâu hai giai đoạn (Two-stage Deep Freezing): Giải pháp này xử lý nhiệt độ ở mức sâu trước khi sấy, giúp cấu trúc tế bào nguyên liệu không bị phá vỡ, giữ nguyên hình dạng và chất lượng sau chế biến.

· Hệ thống điều khiển tích hợp IoT và AI: SASAKI trình diễn khả năng tự động hóa với hàng nghìn chương trình sấy chuyên biệt. Việc ứng dụng AI giúp chuẩn hóa chất lượng sản phẩm trên quy mô công nghiệp, giảm thiểu sai lệch do yếu tố con người.

Chuyên gia SASAKI giải thích tính năng và thông số máy sấy thăng hoa cho khách hàng

Theo đại diện doanh nghiệp, việc tích hợp công nghệ số vào cơ khí chính xác giúp các nhà máy tiết kiệm năng lượng và tối ưu quy trình sản xuất, từ đó hạ giá thành nhưng vẫn nâng cao được vị thế thương hiệu.

Công nghệ chế biến sâu giải bài toán xuất khẩu cho doanh nghiệp Việt

Thành phẩm trưng bày tại gian hàng như hạt macca, cà phê, hay các loại bột gia vị... cho thấy tính ứng dụng đa dạng của công nghệ sấy trong chuỗi cung ứng thực phẩm. Nhiều đối tác F&B từ Nhật Bản, Mỹ và châu Âu đã đặt vấn đề hợp tác, tập trung vào các mảng:

· Chế biến nông sản và dược liệu: Tối ưu hóa dược tính cho các dòng thực phẩm chức năng.

· Thủy hải sản cao cấp: Đáp ứng tiêu chuẩn thực phẩm ăn liền (Ready-to-eat) tại thị trường Nhật.

· Nguyên liệu thực phẩm công nghiệp: Cung ứng bột và tinh bột chất lượng cao cho các chuỗi sản xuất lớn.

Sự quan tâm của các nhà nhập khẩu quốc tế cho thấy nông sản Việt Nam đang dần thoát khỏi cái mác "giá rẻ", thay thế bằng hình ảnh sản phẩm có hàm lượng công nghệ và độ tinh xảo cao.

Tầm nhìn dài hạn cho nông sản Việt

Việc chinh phục khách hàng tại 74 quốc gia trong khuôn khổ Foodex Japan 2026 không chỉ mang lại các bản hợp đồng thương mại trực tiếp. Quan trọng hơn, nó khẳng định năng lực tự chủ về công nghệ chế biến của doanh nghiệp trong nước.

Foodex Japan 2026 là cầu nối quan trọng góp phần đưa nông sản và thực phẩm Việt Nam vươn ra thị trường toàn cầu

"Khi làm chủ được công nghệ sấy và bảo quản, nông sản Việt sẽ vượt qua được các hàng rào kỹ thuật để tiến sâu vào bàn ăn toàn cầu", đại diện SASAKI chia sẻ.

Sự kết hợp giữa nguồn nguyên liệu dồi dào và giải pháp công nghệ bền vững được kỳ vọng sẽ là động lực chính để nông sản Việt Nam gia tăng kim ngạch xuất khẩu bền vững trong những năm tới.

Minh Hòa