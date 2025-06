Đây là cột mốc quan trọng khẳng định chất lượng dịch vụ và đẳng cấp quốc tế của khách sạn đầu tiên mang thương hiệu Four Points by Sheraton được tập đoàn Marriott International quản lý tại vùng cực Bắc của Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo tỉnh, Sở Văn hóa, Thể Thao & Du lịch, Trung tâm xúc tiến du lịch, Hiệp hội du lịch tỉnh Hà Giang, Hiệp hội du lịch Việt Nam, và khách sạn Four Points by Sheraton Hà Giang đón bảng đồng 5 sao

Lễ đón nhận quyết định sẽ được tổ chức long trọng ngày 13/6/2025 tại sảnh chính khách sạn Four Points by Sheraton Hà Giang. Buổi lễ dự kiến có sự tham dự của đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Giang, Sở Văn Hóa, Thể Thao và Du lịch, Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Hà Giang, Hiệp hội du lịch tỉnh Hà Giang cùng đông đảo đối tác, các công ty lữ hành và cơ quan thông tấn báo chí.

Bà Vương Ngọc Hà - Ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang tặng hoa chúc mừng tại sự kiện

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Hoài - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Hà Giang đánh giá cao sự đầu tư bài bản, chuyên nghiệp và đầy tâm huyết của chủ đầu tư cũng như sự đồng hành của Tập đoàn Marriott International - thương hiệu khách sạn hàng đầu thế giới. Bà nhận định, sự hiện diện và thành công của Four Points by Sheraton Hà Giang đã tạo nên một biểu tượng mới về chất lượng dịch vụ, phong cách phục vụ quốc tế và sự hòa quyện tinh tế với bản sắc văn hóa Hà Giang.

“Với danh hiệu 5 sao vừa đạt được, Khách sạn Four Points by Sheraton sẽ tiếp tục phát huy những thế mạnh sẵn có, không ngừng đổi mới, sáng tạo để mang đến những trải nghiệm tuyệt vời nhất cho du khách, giữ vững vị thế là một trong những khách sạn hàng đầu của tỉnh. Đây cũng sẽ là động lực để các doanh nghiệp du lịch khác trên địa bàn học hỏi, phấn đấu, cùng nhau xây dựng một ngành du lịch tỉnh Hà Giang ngày càng chuyên nghiệp, bền vững và hấp dẫn hơn”, bà Nguyễn Thị Hoài nói.

Ông Nguyễn Trung Ngọc - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Hà Giang cùng chung niềm vui tự hào với khách sạn 5 sao đầu tiên tại Hà Giang

Việc đạt được tiêu chuẩn 5 sao là thành quả của quá trình đầu tư nghiêm túc và nỗ lực không ngừng của toàn thể đội ngũ nhân viên Four Points by Sheraton Hà Giang. Khách sạn đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí khắt khe về cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ, quy trình quản lý và nguồn nhân lực, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng hoàn hảo theo chuẩn quốc tế.

Chứng nhận này không chỉ thể hiện sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ Four Points by Sheraton Hà Giang trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển du lịch bền vững tại Hà Giang - điểm đến đang ngày càng thu hút du khách trong và ngoài nước.

Four Points by Sheraton Hà Giang tự hào sở hữu 151 phòng nghỉ dưỡng sang trọng, được thiết kế hiện đại, tinh tế, cùng tầm nhìn bao quát toàn cảnh thành phố Hà Giang và những dãy núi hùng vĩ. Khách sạn cung cấp đa dạng các tiện ích cao cấp bao gồm:

- Nhà hàng Hà Giang Kitchen với ẩm thực quốc tế và đặc sản địa phương đặc sắc

- Lobby Lounge - Best Brew - không gian thư giãn lý tưởng với đồ uống đa dạng

- Rượu Bar - điểm đến hứa hẹn với những trải nghiệm về đêm đặc sắc cho du khách

- Bể bơi bốn mùa trong nhà đầu tiên và duy nhất tại Hà Giang, trung tâm thể hình hiện đại

- Khu vực spa cao cấp và các phòng hội họp linh hoạt, phục vụ đa dạng nhu cầu của du khách và doanh nghiệp.

Four Points by Sheraton Hà Giang - khách sạn Quốc tế 5 sao đầu tiên tại Hà Giang

Phát biểu về sự kiện này, ông Bùi Xuân Đăng - Tổng quản lý khách sạn chia sẻ: "Chúng tôi vô cùng vinh dự và tự hào khi khách sạn Four Points by Sheraton Hà Giang được Cục Du lịch Quốc gia công nhận là khách sạn 5 sao. Đây là minh chứng cho sự cam kết của chúng tôi trong việc mang đến những trải nghiệm chất lượng cao nhất cho du khách. “Chúng tôi tin rằng, việc đạt chuẩn 5 sao không chỉ nâng tầm vị thế của Four Points by Sheraton Hà Giang mà còn góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy ngành du lịch cao cấp của tỉnh Hà Giang, đưa hình ảnh điểm đến này vươn xa hơn trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế", ông Bùi Xuân Đăng nói.

Ông Bùi Xuân Đăng - Tổng Quản lý khách sạn Four Points by Sheraton Hà Giang chia sẻ niềm vui cùng lãnh đạo tỉnh và đồng nghiệp tại buổi lễ

Sự kiện này không chỉ là niềm tự hào của Four Points by Sheraton Hà Giang mà còn là một dấu mốc quan trọng, góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ của du lịch nghỉ dưỡng tại vùng đất địa đầu Tổ quốc. Four Points by Sheraton Hà Giang cam kết tiếp tục giữ vững và phát huy những giá trị cốt lõi, mang đến sự hài lòng tối đa cho mỗi du khách khi đến với Hà Giang.

Four Points by Sheraton Hà Giang là khách sạn mang thương hiệu quốc tế đầu tiên tại TP. Hà Giang thuộc tập đoàn Marriott International. Mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa tiện nghi hiện đại và nét văn hóa bản địa, khách sạn là lựa chọn lý tưởng cho du khách muốn khám phá vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của Hà Giang trong một không gian nghỉ dưỡng tiện nghi và dịch vụ chuyên nghiệp.

Cao Hoàng