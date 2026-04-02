Mở rộng kết nối cộng đồng công nghệ toàn cầu

FPT AI Factory đang ngày càng mở rộng vị thế trong hệ sinh thái AI khu vực và toàn cầu khi hiện diện tại các diễn đàn công nghệ hàng đầu thế giới.

Tại NVIDIA GTC 2026, sự kiện AI có tầm ảnh hưởng toàn cầu, quy tụ đông đảo nhà phát triển, startup, doanh nghiệp công nghệ và các tập đoàn lớn, FPT AI Factory cho thấy năng lực ngày càng rõ nét trong mạng lưới công nghệ quốc tế, thúc đẩy kết nối và định hình tương lai AI trong vài năm tới.

Điểm nhấn tại NVIDIA GTC 2026 là hoạt động giao lưu với các startup tại khu vực APAC. Thông qua những trao đổi này, FPT AI Factory không chỉ tăng cường liên kết với cộng đồng khởi nghiệp công nghệ, mà còn mở ra cơ hội hợp tác ở quy mô lớn trong khu vực. Đây cũng là tiền đề để các nền tảng, sản phẩm và năng lực triển khai AI do đội ngũ kỹ sư Việt Nam phát triển có cơ hội mở rộng hiện diện đến đối tác trên thị trường toàn cầu.

Ông Lê Hồng Việt (giữa), Tổng Giám đốc FPT Smart Cloud, Tập đoàn FPT tại sự kiện NVIDIA GTC 2026

Ông Lê Hồng Việt, Tổng Giám đốc FPT Smart Cloud, Tập đoàn FPT, chia sẻ tại sự kiện rằng không khí đổi mới sáng tạo tại sự kiện NVIDIA GTC mang lại thêm động lực để FPT AI Factory tiếp tục làm mới, phát huy những giá trị khác biệt, từng bước đưa các giải pháp AI do FPT phát triển ra thị trường quốc tế.

Tinh thần liên tục đổi mới sáng tạo

Cũng với định hướng trên, FPT AI Factory liên tục mở rộng, bổ sung các công nghệ mới nhất của NVIDIA như NVIDIA HGX H100, H200 và mới nhất là NVIDIA HGX B300, cho thấy định hướng làm chủ công nghệ của FPT AI Factory trong bối cảnh thị trường AI đang tăng tốc mạnh mẽ. Đây không chỉ là bước nâng cấp về hạ tầng, mà còn rút ngắn khoảng cách giữa doanh nghiệp Việt Nam với các trung tâm AI hàng đầu thế giới, giúp các nhà phát triển trong nước tiếp cận năng lực tính toán mạnh mẽ, phục vụ các bài toán AI thế hệ mới, nhất là khi nhu cầu về mô hình suy luận và phát triển AI Agent ngày càng tăng.

Việc liên tục cập nhật công nghệ phản ánh cách FPT AI Factory theo đuổi năng lực công nghệ một cách chủ động, đi cùng nhịp phát triển của AI thế giới. Các nâng cấp này giúp tăng hiệu năng xử lý, rút ngắn thời gian triển khai và giảm đáng kể gánh nặng vận hành cho nhà phát triển cũng như doanh nghiệp. Từ đó đáp ứng nhu cầu hiện tại và tạo nền tảng cho các làn sóng ứng dụng AI tiếp theo.

Thúc đẩy hợp tác trong hệ sinh thái khách hàng quốc tế

Thực tế, FPT AI Factory đang từng bước mở rộng hệ sinh thái thông qua khách hàng và các đối tác lớn trong nước và khu vực, thể hiện ở việc triển khai thành công những bài toán cụ thể.

Với LandingAI, doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực thị giác máy tính, FPT AI Factory đã giúp nâng cao năng lực xử lý đa tác vụ thị giác và đẩy nhanh tốc độ triển khai tính năng mới lên gấp 3 lần.

Với Home Credit, FPT AI Factory tiếp tục chứng minh năng lực triển khai AI ở quy mô lớn khi giúp doanh nghiệp giảm thời gian xử lý dữ liệu 3 lần, rút ngắn thời gian xử lý tổng hợp tiếng nói 4 lần, tăng tốc huấn luyện mô hình ngôn ngữ lớn gấp 30 lần, đồng thời vận hành trợ lý ảo đa kênh có khả năng xử lý khoảng 12 triệu cuộc gọi mỗi tháng và đáp ứng 98% yêu cầu khách hàng.

Những kết quả thực tế này cho thấy, FPT AI Factory không chỉ sở hữu hạ tầng mạnh, mà đã hình thành năng lực triển khai AI đạt chuẩn quốc tế, đủ khả năng phục vụ các doanh nghiệp toàn cầu với yêu cầu khắt khe về tốc độ, sự ổn định và khả năng mở rộng nhanh chóng.

Song song với việc mở rộng thị trường, FPT AI Factory cũng tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái theo hướng đồng bộ hơn, từ hạ tầng GPU Cloud đến các lớp nền tảng và sản phẩm AI. Hệ sinh thái ngày càng hoàn chỉnh vừa giúp nâng cao năng lực phục vụ khách hàng hiện tại, vừa tạo nền tảng để mở rộng hợp tác với nhiều đối tác quốc tế trong tương lai.

FPT AI Factory khẳng định vị thế quan trọng trong mạng lưới công nghệ quốc tế

Đáng chú ý, một số sản phẩm do FPT AI Factory tự phát triển như FPT AI Studio hay hệ thống quản lý GPU được các đối tác nước ngoài tại sự kiện NVIDIA GTC rất quan tâm, mở ra khả năng thương mại hóa, từng bước đưa các sản phẩm công nghệ AI và Cloud do FPT phát triển trở thành những giá trị trí tuệ Việt có khả năng cạnh tranh và xuất khẩu toàn cầu.

Từ năng lực hạ tầng, khả năng cập nhật công nghệ đến hệ sinh thái khách hàng và đối tác ngày càng mở rộng, FPT AI Factory đang cho thấy hướng đi rõ ràng trong hành trình tham gia sâu hơn vào thị trường AI quốc tế, góp phần định vị Việt Nam như một điểm đến mới của hạ tầng, sản phẩm và dịch vụ AI trên bản đồ công nghệ toàn cầu, nơi trí tuệ Việt có thể cạnh tranh sòng phẳng và tạo ra giá trị ở quy mô quốc tế.

Bích Đào